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Onedio Okuyucuları Kızıl Goncalar'ın En Karaktersizini Seçti!

Onedio Okuyucuları Kızıl Goncalar'ın En Karaktersizini Seçti!

Kızıl Goncalar
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio İçerik Editörü
22.10.2024 - 15:35

NOW'ın fenomen haline gelmiş dizisi Kızıl Goncalar'ın en karaktersiz karakterini seçmek için bir anket açmıştık. Onedio okuyucularının oy verdiği anket sona erdi. Peki, Kızıl Goncalar'ın en karaktersiz karakteri kim oldu?

Anketimize buradan ulaşabilirsiniz:

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5. Müyesser - %4 oy aldı.

5. Müyesser - %4 oy aldı.

4. Mira - %6 (455) oy aldı.

4. Mira - %6 (455) oy aldı.

3. Feyza - %6 (457) oy aldı.

3. Feyza - %6 (457) oy aldı.

2. Vahit - %32 oy aldı.

2. Vahit - %32 oy aldı.

1. En karaktersiz karakter, %37 oy alarak Naim oldu.

1. En karaktersiz karakter, %37 oy alarak Naim oldu.

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