Onedio Okuyucuları Kızıl Goncalar'ın En Karaktersizini Seçti!
Onedio Okuyucuları Kızıl Goncalar'ın En Karaktersizini Seçti!
NOW'ın fenomen haline gelmiş dizisi Kızıl Goncalar'ın en karaktersiz karakterini seçmek için bir anket açmıştık. Onedio okuyucularının oy verdiği anket sona erdi. Peki, Kızıl Goncalar'ın en karaktersiz karakteri kim oldu?
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5. Müyesser - %4 oy aldı.
4. Mira - %6 (455) oy aldı.
3. Feyza - %6 (457) oy aldı.
2. Vahit - %32 oy aldı.
1. En karaktersiz karakter, %37 oy alarak Naim oldu.
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