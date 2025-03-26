Önder Serkan Çebi Kimdir? Beylikdüzü Belediye Başkan Vekili Önder Serkan Çebi'nin Mesleği ve Kariyer Hayatı
Önder Serkan Çebi Kimdir? Beylikdüzü Belediye Başkan Vekili Önder Serkan Çebi'nin Mesleği ve Kariyer Hayatı
Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık'ın tutuklanmasının ardından, merakla beklenen başkan vekili seçimi gerçekleştirildi. Beylikdüzü Belediye Meclisi'nde yapılan seçimle CHP'nin adayı Önder Serkan Çebi başkan vekili oldu! Başkan vekili Önder Serkan Çebi'nin kim olduğu ve mesleği de vatandaşlar tarafından merak edildi. Peki, Önder Serkan Çebi kimdir? Kaç yaşında, nerelidir? Önder Serkan Çebi'nin daha önceki görevleri nelerdir?
İşte, detaylar...
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Önder Serkan Çebi Kimdir?
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Beylikdüzü Belediye Başkan Vekili Önder Serkan Çebi'nin Mesleği Nedir?
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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