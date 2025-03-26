Önder Serkan Çebi Kimdir? Beylikdüzü Belediye Başkan Vekili Önder Serkan Çebi'nin Mesleği ve Kariyer Hayatı

Önder Serkan Çebi, 1988 yılında Trabzon'da dünyaya geldi. Eğitim hayatına Beykent Koleji'nde başlayan Çebi, burada ilkokul ve ortaokul öğrenimini tamamladıktan sonra Bahçeşehir Atatürk Lisesi'nden mezun oldu.

Daha sonra Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olan Avukat Önder Serkan Çebi, 2013 yılında ise İstanbul Barosu'na kayıt oldu ve avukatlık ruhsatını aldı.