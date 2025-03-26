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Önder Serkan Çebi Kimdir? Beylikdüzü Belediye Başkan Vekili Önder Serkan Çebi'nin Mesleği ve Kariyer Hayatı

Önder Serkan Çebi Kimdir? Beylikdüzü Belediye Başkan Vekili Önder Serkan Çebi'nin Mesleği ve Kariyer Hayatı

İBB Beylikdüzü
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
26.03.2025 - 11:16

Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık'ın tutuklanmasının ardından, merakla beklenen başkan vekili seçimi gerçekleştirildi. Beylikdüzü Belediye Meclisi'nde yapılan seçimle CHP'nin adayı Önder Serkan Çebi başkan vekili oldu! Başkan vekili Önder Serkan Çebi'nin kim olduğu ve mesleği de vatandaşlar tarafından merak edildi. Peki, Önder Serkan Çebi kimdir? Kaç yaşında, nerelidir? Önder Serkan Çebi'nin daha önceki görevleri nelerdir? 

İşte, detaylar...

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Önder Serkan Çebi Kimdir?

Önder Serkan Çebi Kimdir?

Önder Serkan Çebi, 1988 yılında Trabzon'da dünyaya geldi. Eğitim hayatına Beykent Koleji'nde başlayan Çebi, burada ilkokul ve ortaokul öğrenimini tamamladıktan sonra Bahçeşehir Atatürk Lisesi'nden mezun oldu. 

Daha sonra Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olan Avukat Önder Serkan Çebi, 2013 yılında ise İstanbul Barosu'na kayıt oldu ve avukatlık ruhsatını aldı.

Beylikdüzü Belediye Başkan Vekili Önder Serkan Çebi'nin Mesleği Nedir?

Beylikdüzü Belediye Başkan Vekili Önder Serkan Çebi'nin Mesleği Nedir?

Önder Serkan Çebi, kariyer hayatına avukat olarak başladı. Büyüdüğü Beylikdüzü'nde yer alan aile ofisinde avukatlık yapmaya devam eden Çebi, aynı zamanda Beylikdüzü Belediye Meclis Üyesi olarak da görev alıyordu. 

Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık'ın tutuklanmasının ardından yerine CHP Grubu Önder Serkan Çebi'yi ve AKP Grubu ise Özlem Bilgiş’i aday göstermişti. Beylikdüzü Belediye Meclis'inde yapılan oylama ile Önder Serkan Çebi, belediye başkan vekili seçildi.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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