Ondan Hoşlandığını Belli Etmek İçin Yollaman Gereken Şarkı Hangisi?
Ondan Hoşlandığını Belli Etmek İçin Yollaman Gereken Şarkı Hangisi?
Bazen duygular şarkılarla da ifade edilebilir!
Ondan hoşlandığını belli etmek için hangi şarkıyı yollamalısın?
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1. Sence flört etmeyi ilk olarak kim başlattı?
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2. Peki ya nerede tanıştınız?
3. Gün içerisinde neredeyse sürekli konuştuğunuzu söyleyebilir misin?
4. Yüz yüze görüşmelerinizi soralım! Ne sıklıkla görüşüyorsunuz ve bu görüşmeler planlı mı oluyor?
5. Günaydın ve iyi geceler demek gibi rutinleriniz var mı?
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