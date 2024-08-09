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Ondan Hoşlandığını Belli Etmek İçin Yollaman Gereken Şarkı Hangisi?

etiket Ondan Hoşlandığını Belli Etmek İçin Yollaman Gereken Şarkı Hangisi?

Ecivicivokke
Ecivicivokke - Onedio Üyesi
09.08.2024 - 20:30

Bazen duygular şarkılarla da ifade edilebilir! 

Ondan hoşlandığını belli etmek için hangi şarkıyı yollamalısın?

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1. Sence flört etmeyi ilk olarak kim başlattı?

2. Peki ya nerede tanıştınız?

3. Gün içerisinde neredeyse sürekli konuştuğunuzu söyleyebilir misin?

4. Yüz yüze görüşmelerinizi soralım! Ne sıklıkla görüşüyorsunuz ve bu görüşmeler planlı mı oluyor?

5. Günaydın ve iyi geceler demek gibi rutinleriniz var mı?

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6. İkinizin de ilişki kurmaya yeterince istekli olduğunu düşünüyor musun?

7. Son soru! Flörtün seni yakın çevresiyle tanıştırdı mı?

Christina Perri - A Thousand Years [Official Music Video]

8. Jason Mraz - I'm Yours (Official Video) [4K Remaster]

9. Leon Bridges - Beyond (Official Video)

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