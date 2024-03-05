Önceki Hayatında Sana Yazılmış Şarkı Ne?
Önceki Hayatında Sana Yazılmış Şarkı Ne?
Önceki hayatında sana bir şarkı yazıldı. Şimdi ise bu testin sonunda o şarkıyı söylüyoruz. Hazırsan, sırrını keşfetmek için teste başlayalım.👇
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1. İlk sorumuzla başlayalım! Sence müzik dinlemek için en uygun yer neresi?
2. Şimdi de bir dönem seç bakalım!
3. Ne kadar kalbin kırık? Kendini, "5" en kalbi kırık olmak üzere puanla!
4. Bir duvar yazısı seç!
5. Sık sık iç sesini dinler misin?
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6. Bu zaman kadar kaç kez aşık oldun?
7. Sevdiğin insanlara onları sevdiğini sık sık hissettirir misin?
8. Son olarak, hangi yaştaki insanlarla daha iyi anlaşıyorsun?
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I Wanna Be Loved By You