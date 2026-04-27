“Önce Kendine Öde” Kuralıyla Her Ay Gelirinizin %10’unu Kenara Ayırırsanız Ne Kazanırsınız?

Begüm - Onedio Üyesi
27.04.2026 - 14:01

Önce kendine öde kuralı aslında finansal özgürlüğün en temel ve etkili yasalarından biridir. Çoğu kişi önce faturaları ve harcamaları ödeyip eğer kalırsa tasarruf etmeye çalışır. Ama bu kurala göre geliriniz elinize geçer geçmez %10'u birikiminize ayırmanız gerekir.

Bileşik getirinin sihirli bir gücü vardır.

Aslında kenara ayırdığınız o %10 zaman içinde sadece birikmekle kalmaz... Doğru yatırım araçlarında değerlendirildiğinde bileşik getiri sayesinde katlanarak büyür. Küçük miktarların 10 veya 20 yıl gibi uzun vadede devasa bir servete dönüştüğünü görebilirsiniz.

Finansal bir güvenlik duvarı oluşturursunuz.

Hayat beklenmedik sürprizlerle doludur. Her ay düzenli ayrılan %10 aslında acil bir sağlık harcaması, iş kaybı veya araç arızası gibi durumlarsa sizi yüksek faizli kredilere veya borç batağına düşmekten koruyan bir acil durum fonuna da dönüşebilir.

Harcama disiplini ve tasarruf alışkanlığı kazanırsınız.

Bu kuralı uyguladığınızda aslında hayatınızı geri kalan %90 ile geçindirmeyi öğrenirsiniz. Bu süreç zaman içerisinde istekle ihtiyaç arasındaki farkı daha net görmenizi sağlar.

Borç döngüsünden kurtulursunuz.

Eğer sürekli borç ödeyen biriyseniz bu kural sizin için psikolojik bir devrim yaratabilir. Kendinizi borç ödeyen birinden varlık sahibine dönüştürebilirsiniz. Kendi geleceğinize yatırım yapmak, sizi bankalara veya başkalarına bağımlı olmaktan kademeli olarak kurtarır.

Karar verme süreçlerinde özgürleşirsiniz.

Banka hesabınızda biriken para, size iş yerinizde veya özel hayatınızda da hayır diyebilme gücü verir. Örneğin, sevmediğiniz bir işte çalışmak veya istemediğiniz şartlara boyun eğmek zorunda kalmazsınız. Çünkü arkada sizi destekleyen bir finansal gücün olduğunu bilirsiniz.

Enflasyona karşı alım gücünüzü koruyabilirsiniz.

Gelirinizin %10'unu altın, hisse senedi veya döviz gibi araçlara yönlendirerek paranızın zaman karşısında erimesini engelleyebilirsiniz. Bu süreçte sadece para biriktirmez aynı zamanda emeğinizin karşılığını gelecekteki satın alma gücü olarak rezerve etmiş olursunuz.

Emeklilik dönemi için de refah seviyenizi artırabilirsiniz.

Sadece devletin veya sosyal güvenlik kurumlarının vereceği emekli maaşına bel bağlamak büyük bir risktir. Genç yaşta başladığınız %10'luk kesinti, emeklilik yıllarınızda standartlarınızdan ödün vermeden, kaliteli bir yaşam sürmenizi sağlayacak bir ek gelir kaynağı yaratmanıza olanak sağlar.

Psikolojik rahatlık ve özgüven kazanırsınız.

Finansal belirsizlik, stresin en büyük kaynağıdır. Geleceğiniz için somut bir şeyler yaptığınızı bilmek, üzerinizdeki parasız kalma baskısını azaltır. Bu iç huzur zaman içinde hem iş performansınıza hem de ikili ilişkilerinize olumlu bir özgüven olarak yansır.

Onedio Üyesi
İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
