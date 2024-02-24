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Önce Cem Yılmaz ve Ata Demirer Şimdi de Ajda Pekkan: Bilet Fiyatları Eğlenmeyi Bize Çok Gördü

Önce Cem Yılmaz ve Ata Demirer Şimdi de Ajda Pekkan: Bilet Fiyatları Eğlenmeyi Bize Çok Gördü

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
24.02.2024 - 14:45

Geçtiğimiz günlerde uzun bir süredir sahnelerde göremediğimiz Cem Yılmaz ve Ata Demirer, yeni sahne şovlarıyla seyirci karşısına çıktı. Ancak bilet fiyatları, cep yakıyordu. İlk kez bir stadyum konseri verecek olan Ajda Pekkan'da ise durum pek de farksız değil. 

Peki Ajda Pekkan bilet fiyatları ne kadar?

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Ünlü komedyen Cem Yılmaz, yıllar sonra yeni bir stand-up gösterisiyle seyirci karşısına çıktı.

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, yıllar sonra yeni bir stand-up gösterisiyle seyirci karşısına çıktı.

Bugüne kadar pek çok stand-up sahnelemiş olan, filmler ve dizileriyle herkesi güldüren Cem Yılmaz'dan yeni bir sahne pek de beklenmiyordu. Haliyle herkes Cem Yılmaz'ın yeni şovunu şaşkınlıkla karşıladı.

Ancak gelin görün ki asıl şaşırtıcı nokta, Cem Yılmaz'ın bilet fiyatlarıydı!

Ancak gelin görün ki asıl şaşırtıcı nokta, Cem Yılmaz'ın bilet fiyatlarıydı!

10 Ocak günü satışa sunulan biletlerin en ucuzu 495 TL, en pahalısı ise 4.400 TL oldu. Ayrıca Mart ayı biletlerine de zam geldi!

Yeni zamla birlikte, en düşük bilet fiyatının 650 TL olduğu, en pahalı biletin ise 7.500 TL olduğu görüldü.

Bizler henüz Cem Yılmaz'ın bilet fiyatlarının şokunu atlatamamışken Ata Demirer de yeni performansının müjdesini verdi.

Bizler henüz Cem Yılmaz'ın bilet fiyatlarının şokunu atlatamamışken Ata Demirer de yeni performansının müjdesini verdi.

Sahneye uzun bir aradan sonra dönen Ata Demirer'in bilet fiyatları da farksızdı...

Ata Demirer Gazinosu'nun bilet fiyatları ise en ucuz 1000 TL'den satışa sunuldu!

Ata Demirer Gazinosu'nun bilet fiyatları ise en ucuz 1000 TL'den satışa sunuldu!

Sahneye yaklaşıktıkça ise bilet fiyatları artış gösteriyor tabii. Ata Demirer'i VIP izlemek ise kişi başı 6 bin TL'ye mal oluyor.

Gelelim süper star Ajda Pekkan'a! Ajda Pekkan, kariyerinin ilk stadyum konserini vermeye hazırlanıyor.

Gelelim süper star Ajda Pekkan'a! Ajda Pekkan, kariyerinin ilk stadyum konserini vermeye hazırlanıyor.

Ajda Pekkan, 12 Haziran'da Beşiktaş Stadyumu'nda  'Ajda ve Arkadaşları' ile sahne alacak. 

Pekkan'a konserinde Selda Bağcan, Nilüfer, Kenan Doğulu, Sıla, Edis, Cem Adrian ve Mabel Matiz gibi ünlü isimlerin de eşlik etmesi bekleniyor.

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Peki ya Ajda Pekkan bilet fiyatları ne kadar?

Peki ya Ajda Pekkan bilet fiyatları ne kadar?

En ucuzu 700 TL, en pahalısı ise tam 15 bin TL!

Eğlenmek ciddi bir lüks oldu artık, ne dersiniz?

Eğlenmek ciddi bir lüks oldu artık, ne dersiniz?

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