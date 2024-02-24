Önce Cem Yılmaz ve Ata Demirer Şimdi de Ajda Pekkan: Bilet Fiyatları Eğlenmeyi Bize Çok Gördü

10 Ocak günü satışa sunulan biletlerin en ucuzu 495 TL, en pahalısı ise 4.400 TL oldu. Ayrıca Mart ayı biletlerine de zam geldi!

Yeni zamla birlikte, en düşük bilet fiyatının 650 TL olduğu, en pahalı biletin ise 7.500 TL olduğu görüldü.