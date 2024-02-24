Önce Cem Yılmaz ve Ata Demirer Şimdi de Ajda Pekkan: Bilet Fiyatları Eğlenmeyi Bize Çok Gördü
Önce Cem Yılmaz ve Ata Demirer Şimdi de Ajda Pekkan: Bilet Fiyatları Eğlenmeyi Bize Çok Gördü
Geçtiğimiz günlerde uzun bir süredir sahnelerde göremediğimiz Cem Yılmaz ve Ata Demirer, yeni sahne şovlarıyla seyirci karşısına çıktı. Ancak bilet fiyatları, cep yakıyordu. İlk kez bir stadyum konseri verecek olan Ajda Pekkan'da ise durum pek de farksız değil.
Peki Ajda Pekkan bilet fiyatları ne kadar?
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Ünlü komedyen Cem Yılmaz, yıllar sonra yeni bir stand-up gösterisiyle seyirci karşısına çıktı.
Ancak gelin görün ki asıl şaşırtıcı nokta, Cem Yılmaz'ın bilet fiyatlarıydı!
Bizler henüz Cem Yılmaz'ın bilet fiyatlarının şokunu atlatamamışken Ata Demirer de yeni performansının müjdesini verdi.
Ata Demirer Gazinosu'nun bilet fiyatları ise en ucuz 1000 TL'den satışa sunuldu!
Gelelim süper star Ajda Pekkan'a! Ajda Pekkan, kariyerinin ilk stadyum konserini vermeye hazırlanıyor.
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Peki ya Ajda Pekkan bilet fiyatları ne kadar?
Eğlenmek ciddi bir lüks oldu artık, ne dersiniz?
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