Murat Boz Geleneği Bozmadı: Kazancını Lüks Villaya Yatırdı, Bir de Özel Köşe Yaptırdı!
Murat Boz Geleneği Bozmadı: Kazancını Lüks Villaya Yatırdı, Bir de Özel Köşe Yaptırdı!
Popüler şarkıcı Murat Boz, ünlülerin geleneğini bozmadı. Kazancını gayrimenkulde değerlendirmeye karar veren Boz, Levent'te bir villa satın aldı. Müge Dağıstanlı'nın haberine göre, Murat Boz villasında özel bir Kemal Sunal köşesi de yaptırdı!
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Pop müziğin çapkın prensi desek, aklımıza Murat Boz'dan başkası gelmez herhalde!
Murat Boz, son olarak Kasım ayında yeni şarkısını dinleyicileriyle buluşturdu.
Başarılı şarkıcı Murat Boz, sadece şarkıcılık yapmıyor bildiğiniz üzere. Son yıllarda kendisini pek çok projede de görme fırsatı elde ettik.
Haliyle kendisinin özel hayatı da büyük bir merak konusu!
Ayrıca kendisi ne zaman yeğeni Pelin ile bir fotoğraf paylaşsa, 'baba ol' yorumları yükleniyor!
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Müge Dağıstanlı'nın aktardığına göre, Murat Boz yatırımlarını gayrimenkule yapmaya karar vererek Levent'te bir villa satın aldı.
Peki bu villanın değeri ne kadar dersiniz? Tam 50 milyon lira!
Murat Boz'un yeni villasına dair görüntüler ise henüz herhangi bir görüntü bulunmuyor.
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