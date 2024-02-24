Murat Boz Geleneği Bozmadı: Kazancını Lüks Villaya Yatırdı, Bir de Özel Köşe Yaptırdı!

Murat Boz'un ayrıca villa içerisinde özel bir Kemal Sunal köşesi yaptırdığı da söylendi. Dağıstanlı'nın aktardığına göre, bu özel köşede Kemal Sunal'ın fotoğrafları, filmlerinde kullandığı bazı aksesuarları ve filmlerinin arşivi yer alıyor.