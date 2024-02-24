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Murat Boz Geleneği Bozmadı: Kazancını Lüks Villaya Yatırdı, Bir de Özel Köşe Yaptırdı!

Murat Boz Geleneği Bozmadı: Kazancını Lüks Villaya Yatırdı, Bir de Özel Köşe Yaptırdı!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
24.02.2024 - 13:37

Popüler şarkıcı Murat Boz, ünlülerin geleneğini bozmadı. Kazancını gayrimenkulde değerlendirmeye karar veren Boz, Levent'te bir villa satın aldı. Müge Dağıstanlı'nın haberine göre, Murat Boz villasında özel bir Kemal Sunal köşesi de yaptırdı!

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Pop müziğin çapkın prensi desek, aklımıza Murat Boz'dan başkası gelmez herhalde!

Pop müziğin çapkın prensi desek, aklımıza Murat Boz'dan başkası gelmez herhalde!

Çıkardığı şarkılarla özellikle bir döneme damgasını vuran Murat Boz, yıllardır popülerliğinden hiçbir şey kaybetmedi. Kendisi halen pop müzik denildiğinde aklımıza gelen ilk isimler arasında.

Murat Boz, son olarak Kasım ayında yeni şarkısını dinleyicileriyle buluşturdu.

Murat Boz, son olarak Kasım ayında yeni şarkısını dinleyicileriyle buluşturdu.

Ayrıca sosyal medya hesabından paylaştığı bu fotoğrafla da yepyeni şarkısının geleceğini müjdelemiş oldu!

Tabii hayranları için gerim sayım başladı.

Başarılı şarkıcı Murat Boz, sadece şarkıcılık yapmıyor bildiğiniz üzere. Son yıllarda kendisini pek çok projede de görme fırsatı elde ettik.

Başarılı şarkıcı Murat Boz, sadece şarkıcılık yapmıyor bildiğiniz üzere. Son yıllarda kendisini pek çok projede de görme fırsatı elde ettik.

Rüyanda Görürsün, Zeytin Ağacı gibi dijital projelerde izlediğimiz Murat Boz, hem oyunculuğa hem de şarkıcılığa tam gaz devam ediyor.

Haliyle kendisinin özel hayatı da büyük bir merak konusu!

Haliyle kendisinin özel hayatı da büyük bir merak konusu!

Son olarak Hadise ile New York'da sahne alan ünlü ismin flörtöz hareketleri dikkatlerden kaçmamış, haliyle kendisi Hadise ile yakıştırılmaya başlanmıştı!

Ayrıca kendisi ne zaman yeğeni Pelin ile bir fotoğraf paylaşsa, 'baba ol' yorumları yükleniyor!

Ayrıca kendisi ne zaman yeğeni Pelin ile bir fotoğraf paylaşsa, 'baba ol' yorumları yükleniyor!

Henüz aşk hayatına dair bir gelişme göremediğimiz Murat Boz'un finansal konularda ise yeni bir adım attığı söylendi.

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Müge Dağıstanlı'nın aktardığına göre, Murat Boz yatırımlarını gayrimenkule yapmaya karar vererek Levent'te bir villa satın aldı.

Müge Dağıstanlı'nın aktardığına göre, Murat Boz yatırımlarını gayrimenkule yapmaya karar vererek Levent'te bir villa satın aldı.

Murat Boz, satın aldığı havuzlu villayı ise baştan aşağı değiştirdi.

Peki bu villanın değeri ne kadar dersiniz? Tam 50 milyon lira!

Peki bu villanın değeri ne kadar dersiniz? Tam 50 milyon lira!

Murat Boz'un ayrıca villa içerisinde özel bir Kemal Sunal köşesi yaptırdığı da söylendi. Dağıstanlı'nın aktardığına göre, bu özel köşede Kemal Sunal'ın fotoğrafları, filmlerinde kullandığı bazı aksesuarları ve filmlerinin arşivi yer alıyor.

Murat Boz'un yeni villasına dair görüntüler ise henüz herhangi bir görüntü bulunmuyor.

Murat Boz'un yeni villasına dair görüntüler ise henüz herhangi bir görüntü bulunmuyor.

2018'de Aslı Enver ile ayrılan Murat Boz, evinin dekorasyonunu baştan aşağı değiştirip, görsellerdeki gibi dizayn etmişti. 

Bakalım 50 milyon lira değerindeki villasını görebilecek miyiz?

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