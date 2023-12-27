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Ona Boşuna Kraliçe Demiyorlar: Beyonce'nin Vücudunun Her Kısmını Dans Ettirecek 13 Şarkısı

etiket Ona Boşuna Kraliçe Demiyorlar: Beyonce'nin Vücudunun Her Kısmını Dans Ettirecek 13 Şarkısı

Radlands
Radlands - Onedio Üyesi
27.12.2023 - 06:01

Beyonce'ye boşa popun kraliçesi demiyorlar! Çünkü o her şarkısında bize dans ettirmeyi başarıyor. Bu içerikteki şarkılar da bunu kanıtı niteliğinde!

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1. Beyoncé - Crazy In Love ft. JAY Z

2. Beyoncé, Shakira - Beautiful Liar

3. Beyoncé - Run the World

4. Beyoncé - Single Ladies

5. Beyoncé - Partition

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6. Beyoncé - ENERGY

7. Beyoncé - Naughty Girl

8. Beyoncé - Drunk in Love (Explicit) ft. JAY Z

9. Beyoncé - Love On Top

10. Beyoncé - 7/11

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11. Beyoncé - ***Flawless ft. Chimamanda Ngozi Adichie

12. Beyoncé - MOVE (Official Lyric Video)

13. Beyoncé - Formation

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