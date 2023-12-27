Ona Boşuna Kraliçe Demiyorlar: Beyonce'nin Vücudunun Her Kısmını Dans Ettirecek 13 Şarkısı
Ona Boşuna Kraliçe Demiyorlar: Beyonce'nin Vücudunun Her Kısmını Dans Ettirecek 13 Şarkısı
Beyonce'ye boşa popun kraliçesi demiyorlar! Çünkü o her şarkısında bize dans ettirmeyi başarıyor. Bu içerikteki şarkılar da bunu kanıtı niteliğinde!
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1. Beyoncé - Crazy In Love ft. JAY Z
2. Beyoncé, Shakira - Beautiful Liar
3. Beyoncé - Run the World
4. Beyoncé - Single Ladies
5. Beyoncé - Partition
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6. Beyoncé - ENERGY
7. Beyoncé - Naughty Girl
8. Beyoncé - Drunk in Love (Explicit) ft. JAY Z
9. Beyoncé - Love On Top
10. Beyoncé - 7/11
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11. Beyoncé - ***Flawless ft. Chimamanda Ngozi Adichie
12. Beyoncé - MOVE (Official Lyric Video)
13. Beyoncé - Formation
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