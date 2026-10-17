Hamdi Akın Kimdir, Kaç Yaşında? Akfen Holding'in Kurucusu Hamdi Akın Neden Gündemde?

Hamdi Akın, liseyi Ankara'da Mustafa Kemal Lisesi'nde okudu. Ardından Gazi Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. Üniversite yıllarında su ve yakıt tankı üretimiyle iş hayatına adım attı, ardından inşaat malzemeleri ticaretine yöneldi.

Hamdi Akın'ın Kariyeri

Akfen Holding'in resmi biyografisine göre Akın, Akfen'i 1976'da kurdu. Bazı biyografi kaynaklarında ise kuruluş tarihi 1986 olarak geçiyor. Grubun ilk büyük projelerinden biri Antalya Havalimanı terminal binası oldu. 1997'de Tepe Grubu ile birlikte kurulan TAV, İstanbul Atatürk Havalimanı ihalesini kazandı.

Akın, Mersin Uluslararası Liman İşletmeleri'nin yönetim kurulu başkanlığını 2007-2024 arasında yürüttü. Bugün Akfen Holding, Akfen Yenilenebilir Enerji ve Akfen GYO yönetim kurulu başkanlığı görevlerini sürdürüyor. Fenerbahçe Spor Kulübü'nde 2000-2002 ve 2024-2025 yıllarında başkan yardımcılığı yaptı. 1998-2000 arasında TÜGİAD başkanlığını yürüttü, TİKAV'ın kurucu üyesi ve onursal başkanı olarak da biliniyor.

Hamdi Akın'ın Serveti Ne Kadar?

Forbes'un 2025 Türkiye milyarderler listesinde Hamdi Akın 17. sırada yer aldı ve servetinin 1,7 milyar dolar olduğu belirtildi. Milli Gazete'nin haberine göre Akfen Holding'deki ortaklık tablosunda Selim Akın ve Pelin Akın Özalp'in her biri yüzde 45,1, Hamdi Akın'ın doğrudan payı ise yüzde 3,29 seviyesinde.