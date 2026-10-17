Hamdi Akın Kimdir, Kaç Yaşında? Akfen Holding'in Kurucusu Hamdi Akın Neden Gündemde?
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Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı iş insanı Hamdi Akın, oğlu Selim Akın'ın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında 15 Ekim 2026'da gözaltına alınması ve 17 Ekim'de tutuklanmasıyla gündemde. Peki Hamdi Akın kimdir, kaç yaşında, nereli ve serveti ne kadar?
İşte merak edilenler.
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Hamdi Akın Kimdir?
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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