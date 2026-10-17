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Hamdi Akın Kimdir, Kaç Yaşında? Akfen Holding'in Kurucusu Hamdi Akın Neden Gündemde?

Hamdi Akın Kimdir, Kaç Yaşında? Akfen Holding'in Kurucusu Hamdi Akın Neden Gündemde?

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
17.10.2026 - 18:42
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Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı iş insanı Hamdi Akın, oğlu Selim Akın'ın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında 15 Ekim 2026'da gözaltına alınması ve 17 Ekim'de tutuklanmasıyla gündemde. Peki Hamdi Akın kimdir, kaç yaşında, nereli ve serveti ne kadar?

İşte merak edilenler.

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Hamdi Akın Kimdir?

Hamdi Akın Kimdir?

Hamdi Akın, Akfen Holding'in kurucusu ve yönetim kurulu başkanı olan Türk iş insanı. İnşaat alanında başlayan faaliyetleri enerji, ulaşım, liman işletmeciliği ve gayrimenkul alanlarına uzandı. 1997'de Tepe Grubu ile ortaklık kurarak TAV'ın temellerini attı.

Hamdi Akın Kaç Yaşında?

Hamdi Akın, 17 Ağustos 1954 doğumlu. 2026 yılı itibarıyla 72 yaşında. Akfen'in resmi biyografisinde ise yalnızca doğum yılı olan 1954 belirtiliyor.

Hamdi Akın Nereli?

Hamdi Akın, İstanbul Fatih doğumlu. Babasının işleri nedeniyle altı yaşında ailesiyle birlikte Ankara'ya taşandı ve eğitim hayatını burada sürdü.

Hamdi Akın'ın Eğitimi ve Kariyeri

Hamdi Akın'ın Eğitimi ve Kariyeri

Hamdi Akın, liseyi Ankara'da Mustafa Kemal Lisesi'nde okudu. Ardından Gazi Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. Üniversite yıllarında su ve yakıt tankı üretimiyle iş hayatına adım attı, ardından inşaat malzemeleri ticaretine yöneldi.

Hamdi Akın'ın Kariyeri

Akfen Holding'in resmi biyografisine göre Akın, Akfen'i 1976'da kurdu. Bazı biyografi kaynaklarında ise kuruluş tarihi 1986 olarak geçiyor. Grubun ilk büyük projelerinden biri Antalya Havalimanı terminal binası oldu. 1997'de Tepe Grubu ile birlikte kurulan TAV, İstanbul Atatürk Havalimanı ihalesini kazandı.

Akın, Mersin Uluslararası Liman İşletmeleri'nin yönetim kurulu başkanlığını 2007-2024 arasında yürüttü. Bugün Akfen Holding, Akfen Yenilenebilir Enerji ve Akfen GYO yönetim kurulu başkanlığı görevlerini sürdürüyor. Fenerbahçe Spor Kulübü'nde 2000-2002 ve 2024-2025 yıllarında başkan yardımcılığı yaptı. 1998-2000 arasında TÜGİAD başkanlığını yürüttü, TİKAV'ın kurucu üyesi ve onursal başkanı olarak da biliniyor.

Hamdi Akın'ın Serveti Ne Kadar?

Forbes'un 2025 Türkiye milyarderler listesinde Hamdi Akın 17. sırada yer aldı ve servetinin 1,7 milyar dolar olduğu belirtildi. Milli Gazete'nin haberine göre Akfen Holding'deki ortaklık tablosunda Selim Akın ve Pelin Akın Özalp'in her biri yüzde 45,1, Hamdi Akın'ın doğrudan payı ise yüzde 3,29 seviyesinde.

Hamdi Akın Evli mi, Çocukları Var mı?

Hamdi Akın Evli mi, Çocukları Var mı?

Biyografi kaynaklarına göre Hamdi Akın 1980'de evlendi. İlk eşini 1990'da kaybetti. Bu evlilikten Selim ve Pelin adlı iki çocuğu var. Akın'ın 1999'da ikinci evliliğini yaptığı, bu evliliğin 2012'de boşanmayla sona erdiği ve bir kızı olduğu aktarılıyor.

Oğlu Selim Akın, Ocak 2020'den bu yana Akfen Holding CEO'su ve yönetim kurulu başkan vekili olarak görev yapıyor. Kızı Pelin Akın Özalp ise holdingin yönetim kurulunda yer alıyor.

Hamdi Akın Neden Gündemde?

Hamdi Akın Neden Gündemde?

Hamdi Akın'ın oğlu Selim Akın, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu temin etme ve ticareti suçlarına ilişkin soruşturma kapsamında 15 Ekim 2026'da gözaltına alınmıştı. Gözaltı haberine göre aynı soruşturmada bir kişi daha gözaltına alındı. Savcılık, gözaltı gerekçesine ilişkin kamuoyuna ayrıntılı bir açıklama yapmadı.

17 Ekim 2026'da yayımlanan haberlere göre Selim Akın hakkında tutuklama kararı verildiği bildirildi. Karara ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor. Hamdi Akın'dan ya da Akfen Holding'den konuyla ilgili bir açıklama da yapılmadı.

Hamdi Akın daha önce Ekim 2025'te İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın İBB soruşturması kapsamında ifadeye çağrılmıştı. Haberlerde Hamdi Akın'ın bu soruşturmada işlem gördüğüne dair bir bilgi yer almıyor. Gözaltı ve tutuklama, kişinin suç işlediği anlamına gelmiyor. Hukuki sürecin soruşturmanın ilerleyen aşamalarında netleşmesi bekleniyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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