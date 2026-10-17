Cevat Özkaya Kimdir, Kaç Yaşında? Pınar Yayınları'nın Kurucusu Cevat Özkaya'nın Hayatı

Cevat Özkaya, 1974'te Trabzon Öğretmen Okulu'nda kısa bir süre öğretmenlik yaptı. Askerlik görevinin ardından yayıncılığa yöneldi ve 1976'da İstanbul Cağaloğlu'ndaki Pınar Yayınları'nda yazı işleri müdürü olarak çalışmaya başladı. Yayınevinin kurucuları arasında anılan Cevat Özkaya, uzun yıllar Pınar Yayınları'nın genel yayın yönetmenliğini üstlendi. Aylık Pınar dergisinin yayın kadrosunda yer aldı, Gerçek dergisinin çıkarılmasında da görev aldı.

Umran Dergisi, Araştırma ve Kültür Vakfı, MAZLUMDER

Cevat Özkaya, 1988'de kurulan Araştırma ve Kültür Vakfı'nın kurucuları arasında yer aldı. 1993'ten itibaren Umran dergisinin yayın yönetmenliğini yaptı. Sivil toplum alanında da çalışan Cevat Özkaya, bir dönem İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği'nin (MAZLUMDER) genel başkanlığını üstlendi.