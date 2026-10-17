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Cevat Özkaya Kimdir, Kaç Yaşında? Pınar Yayınları'nın Kurucusu Cevat Özkaya'nın Hayatı

Cevat Özkaya Kimdir, Kaç Yaşında? Pınar Yayınları'nın Kurucusu Cevat Özkaya'nın Hayatı

Deniz Ege
Deniz Ege - Yaşam Editörü
17.10.2026 - 13:18
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Pınar Yayınları'nın kurucularından ve uzun yıllar genel yayın yönetmenliğini yürüten Cevat Özkaya, 16 Ekim 2026'da hayatını kaybetti. Bir süredir kolon kanseri nedeniyle tedavi gören Özkaya, 72 yaşındaydı. Vefat haberinin ardından Cevat Özkaya, internette en çok aranan isimlerden biri oldu. Peki Cevat Özkaya kimdir, kaç yaşındaydı, nereli? 

İşte Cevat Özkaya'nın hayatı ve kariyeri.

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Cevat Özkaya Kimdir?

Cevat Özkaya Kimdir?

Cevat Özkaya, yayıncılık dünyasında Pınar Yayınları'nın kurucularından biri olarak tanınıyordu. Yaklaşık yarım asır boyunca yayıncılık alanında çalışan Özkaya, Pınar Yayınları'nda uzun yıllar genel yayın yönetmeni olarak görev yaptı. Pınar, Gerçek ve Umran dergilerinin yayın kadrolarında yer aldı.

Cevat Özkaya Kaç Yaşındaydı, Nereli?

Cevat Özkaya, 1954'te Samsun'un Çarşamba ilçesinde dünyaya geldi. Yedi kardeşin ikincisiydi. Ortaokulu Çarşamba'da, liseyi Perşembe Öğretmen Lisesi'nde okudu. Ardından İstanbul Eğitim Enstitüsü Türkçe Bölümü'nden mezun oldu. 

Basına yansıyan haberlere göre Cevat Özkaya 72 yaşında hayatını kaybetti.

Cevat Özkaya'nın Kariyer Hayatı

Cevat Özkaya'nın Kariyer Hayatı

Cevat Özkaya, 1974'te Trabzon Öğretmen Okulu'nda kısa bir süre öğretmenlik yaptı. Askerlik görevinin ardından yayıncılığa yöneldi ve 1976'da İstanbul Cağaloğlu'ndaki Pınar Yayınları'nda yazı işleri müdürü olarak çalışmaya başladı. Yayınevinin kurucuları arasında anılan Cevat Özkaya, uzun yıllar Pınar Yayınları'nın genel yayın yönetmenliğini üstlendi. Aylık Pınar dergisinin yayın kadrosunda yer aldı, Gerçek dergisinin çıkarılmasında da görev aldı.

Umran Dergisi, Araştırma ve Kültür Vakfı, MAZLUMDER

Cevat Özkaya, 1988'de kurulan Araştırma ve Kültür Vakfı'nın kurucuları arasında yer aldı. 1993'ten itibaren Umran dergisinin yayın yönetmenliğini yaptı. Sivil toplum alanında da çalışan Cevat Özkaya, bir dönem İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği'nin (MAZLUMDER) genel başkanlığını üstlendi.

Cevat Özkaya Neden Vefat Etti? Cenazesi Nerede?

Cevat Özkaya Neden Vefat Etti? Cenazesi Nerede?

Cevat Özkaya'nın vefatı, 16 Ekim 2026'da Pınar Yayınları'nın sosyal medya hesabından duyuruldu. Haberlere göre Cevat Özkaya bir süredir kolon kanseri nedeniyle tedavi görüyordu. Cevat Özkaya için cenaze namazının 17 Ekim 2026 Cumartesi günü öğle namazının ardından İstanbul Üsküdar'daki Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nde kılınacağı, ardından Kartal Soğanlık Mezarlığı'nda toprağa verileceği açıklandı.

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Deniz Ege
Deniz Ege
Yaşam Editörü
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