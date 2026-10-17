Cevat Özkaya Kimdir, Kaç Yaşında? Pınar Yayınları'nın Kurucusu Cevat Özkaya'nın Hayatı
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Pınar Yayınları'nın kurucularından ve uzun yıllar genel yayın yönetmenliğini yürüten Cevat Özkaya, 16 Ekim 2026'da hayatını kaybetti. Bir süredir kolon kanseri nedeniyle tedavi gören Özkaya, 72 yaşındaydı. Vefat haberinin ardından Cevat Özkaya, internette en çok aranan isimlerden biri oldu. Peki Cevat Özkaya kimdir, kaç yaşındaydı, nereli?
İşte Cevat Özkaya'nın hayatı ve kariyeri.
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Cevat Özkaya Kimdir?
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Cevat Özkaya'nın Kariyer Hayatı
Cevat Özkaya Neden Vefat Etti? Cenazesi Nerede?
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