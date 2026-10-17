Ayşe Hilal Sayan Koytak Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli? Finlandiya Büyükelçisinin Hayatı ve Kariyeri
Türkiye'nin Finlandiya Büyükelçisi Ayşe Hilal Sayan Koytak, Helsinki'deki görevine resmen başlamasının ardından en çok aranan isimler arasına girdi. Türkiye'nin Helsinki Büyükelçiliği'nin 15 Ekim 2026 tarihli paylaşımına göre Ayşe Hilal Sayan Koytak, güven mektubunu Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb'a sundu. Eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın ablası olan Ayşe Hilal Sayan Koytak'ın kim olduğu, kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu merak ediliyor.
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Ayşe Hilal Sayan Koytak, 5 Eylül 2026 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Türkiye'nin Finlandiya Büyükelçisi olarak atandı.
Ayşe Hilal Sayan Koytak Kaç Yaşında, Nereli?
Ayşe Hilal Sayan Koytak, 1979 yılında İstanbul'da doğdu. Resmî özgeçmişinde tam doğum tarihi yer almadığından, 2026 itibarıyla 47 yaşında. Ayşe Hilal Sayan Koytak evli ve iki çocuk annesi. İngilizce, Almanca ve Arapça biliyor.
Ayşe Hilal Sayan Koytak'ın Eğitim Hayatı
Orta öğrenimini İstanbul Beyoğlu Kız Anadolu Lisesi'nde (English High School for Girls) tamamlayan Ayşe Hilal Sayan Koytak, 1996'da İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'ne girmeye hak kazandı. 2002'de Almanya'daki Duisburg-Essen Üniversitesi'nden Yüksek Bilgisayar ve Haberleşme Mühendisi olarak mezun oldu. 2011'de altı ay boyunca Alman Güvenlik Politikaları Akademisi'nde dış politika ve güvenlik eğitimi aldı. 2022'de ise Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde doktorasını tamamladı.
Ayşe Hilal Sayan Koytak'ın Kariyeri ve Görevleri
Ayşe Hilal Sayan Koytak'ın Ailesi
Ayşe Hilal Sayan Koytak, eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı ve AK Parti eski Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya'nın ablası. Eski Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı ve eski BTK Başkanı Ömer Fatih Sayan da kardeşi.
Ayşe Hilal Sayan Koytak Neden Gündemde?
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