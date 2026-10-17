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Ayşe Hilal Sayan Koytak Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli? Finlandiya Büyükelçisinin Hayatı ve Kariyeri

Ayşe Hilal Sayan Koytak Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli? Finlandiya Büyükelçisinin Hayatı ve Kariyeri

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
17.10.2026 - 18:26
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Türkiye'nin Finlandiya Büyükelçisi Ayşe Hilal Sayan Koytak, Helsinki'deki görevine resmen başlamasının ardından en çok aranan isimler arasına girdi. Türkiye'nin Helsinki Büyükelçiliği'nin 15 Ekim 2026 tarihli paylaşımına göre Ayşe Hilal Sayan Koytak, güven mektubunu Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb'a sundu. Eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın ablası olan Ayşe Hilal Sayan Koytak'ın kim olduğu, kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu merak ediliyor.

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Ayşe Hilal Sayan Koytak, 5 Eylül 2026 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Türkiye'nin Finlandiya Büyükelçisi olarak atandı.

Ayşe Hilal Sayan Koytak, 5 Eylül 2026 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Türkiye'nin Finlandiya Büyükelçisi olarak atandı.

Dışişleri Bakanlığı'nın Helsinki Büyükelçiliği sayfasındaki özgeçmişe göre Ayşe Hilal Sayan Koytak, 21 Eylül 2026'da Finlandiya Büyükelçisi olarak göreve başladı. Daha önce Kuveyt ve Bahreyn'de büyükelçilik yapan Ayşe Hilal Sayan Koytak, bu görevle birlikte üçüncü büyükelçilik görevini üstlenmiş oldu.

Ayşe Hilal Sayan Koytak Kaç Yaşında, Nereli?

Ayşe Hilal Sayan Koytak, 1979 yılında İstanbul'da doğdu. Resmî özgeçmişinde tam doğum tarihi yer almadığından, 2026 itibarıyla 47 yaşında. Ayşe Hilal Sayan Koytak evli ve iki çocuk annesi. İngilizce, Almanca ve Arapça biliyor.

Ayşe Hilal Sayan Koytak'ın Eğitim Hayatı

Orta öğrenimini İstanbul Beyoğlu Kız Anadolu Lisesi'nde (English High School for Girls) tamamlayan Ayşe Hilal Sayan Koytak, 1996'da İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'ne girmeye hak kazandı. 2002'de Almanya'daki Duisburg-Essen Üniversitesi'nden Yüksek Bilgisayar ve Haberleşme Mühendisi olarak mezun oldu. 2011'de altı ay boyunca Alman Güvenlik Politikaları Akademisi'nde dış politika ve güvenlik eğitimi aldı. 2022'de ise Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde doktorasını tamamladı.

Ayşe Hilal Sayan Koytak'ın Kariyeri ve Görevleri

Ayşe Hilal Sayan Koytak'ın Kariyeri ve Görevleri

Ayşe Hilal Sayan Koytak, meslek hayatına 2005'te başladı. 2005-2016 yılları arasında Başbakan Dış Politika Danışmanlığı ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı görevlerinde bulundu.

16 Kasım 2017'de Kuveyt Büyükelçisi olarak göreve başlayan Ayşe Hilal Sayan Koytak, bu görevi 30 Haziran 2022'ye kadar sürdürdü. 2023-2024 döneminde Dışişleri Bakanlığı'nda Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü ve Bilim ve Teknoloji Politikaları Genel Müdürü olarak çalıştı.

24 Ekim 2024 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Bahreyn Büyükelçiliği'ne atanan Ayşe Hilal Sayan Koytak, 1 Aralık 2024'ten Eylül 2026'ya kadar Manama'da görev yaptı. Ardından 5 Eylül 2026 tarihli kararname ile Finlandiya Büyükelçiliği'ne atandı.

Ayşe Hilal Sayan Koytak'ın Ailesi

Ayşe Hilal Sayan Koytak, eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı ve AK Parti eski Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya'nın ablası. Eski Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı ve eski BTK Başkanı Ömer Fatih Sayan da kardeşi.

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Ayşe Hilal Sayan Koytak Neden Gündemde?

Ayşe Hilal Sayan Koytak Neden Gündemde?

Ayşe Hilal Sayan Koytak'ın adı, kardeşi Fatma Betül Sayan Kaya'nın adının geçtiği fon soruşturmasıyla ilgili iddiaların ardından gündeme geldi. Sözcü gazetesi Ekim ayında Ayşe Hilal Sayan Koytak'ın da görevden alınabileceğini iddia etti. Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz ise sosyal medya paylaşımında, soruşturmada tutuklanan Emre Tezmen'in DEİK Türkiye-Finlandiya İş Konseyi başkanlığı ile Ayşe Hilal Sayan Koytak'ın Finlandiya'ya atanma tarihi arasındaki zamanlamaya dikkat çekerek görevden alınmasını talep etti.

Bu bağlantılar şimdilik siyasetçilerin açıklamalarına ve basında yer alan iddialara dayanıyor. Ayşe Hilal Sayan Koytak'ın iddialara yönelik bir açıklaması bulunmuyor ve görevden alınmasına ilişkin resmî bir karar açıklanmadı. Helsinki Büyükelçiliği'nin 15 Ekim 2026 tarihli paylaşımına göre Ayşe Hilal Sayan Koytak, güven mektubunu sunarak görevine resmen başladı.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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