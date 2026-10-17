Ayşe Hilal Sayan Koytak Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli? Finlandiya Büyükelçisinin Hayatı ve Kariyeri

Ayşe Hilal Sayan Koytak, meslek hayatına 2005'te başladı. 2005-2016 yılları arasında Başbakan Dış Politika Danışmanlığı ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı görevlerinde bulundu.

16 Kasım 2017'de Kuveyt Büyükelçisi olarak göreve başlayan Ayşe Hilal Sayan Koytak, bu görevi 30 Haziran 2022'ye kadar sürdürdü. 2023-2024 döneminde Dışişleri Bakanlığı'nda Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü ve Bilim ve Teknoloji Politikaları Genel Müdürü olarak çalıştı.

24 Ekim 2024 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Bahreyn Büyükelçiliği'ne atanan Ayşe Hilal Sayan Koytak, 1 Aralık 2024'ten Eylül 2026'ya kadar Manama'da görev yaptı. Ardından 5 Eylül 2026 tarihli kararname ile Finlandiya Büyükelçiliği'ne atandı.