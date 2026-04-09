Ömer Eşki Kimdir, Nereli? Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki Neden Gözaltına Alındı?

Ömer Eşki siyaset hayatına 2005 yılında Cumhuriyet Halk Partisi Bornova Gençlik Kolları’nda başladı. 2005-2006 yılları arasında Cumhuriyet Halk Partisi Bornova Gençlik Kolları Saymanlığı, 2006-2007 yıllarında Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Gençlik Kolları Sekreterliği, 2007-2010 yıllarında ise Cumhuriyet Halk Partisi Bornova Gençlik Kolları Başkanlığı görevlerini üstlendi.

2012 yılında Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Gençlik Kolları Başkanlığı’na aday oldu. Üyesi olduğu Atatürkçü Düşünce Derneği’nde 2007-2008 yıllarında Gençlik Komisyonu Üyeliği yaptı. Eğitim hayatından sonra, Tekstil Mühendisleri Odası’nda 2014-2016 yılları ile 2016-2018 yılları arasında İzmir Şube Yöneticiliği’nin yanı sıra ve Türk Mimar ve Mühendis Odaları Birliği Genel Kurulu’nda delegelikler yaptı.

2009-2011 yılları arasında Yeşilçam Işıkspor Futbol Kulübü’nde Genel Saymanlık ve 2009 yılından itibaren belirli aralıklar ile Bornova’nın yerel gazetelerine köşe yazarlığı yaptı. 2009-2014 yılları arasında Bornova Belediyesi Gençlik Meclisi’nde, 2014-2019 yıllarında da Bornova Belediyesi Kent Konseyi’nde yöneticilik görevlerinde yer aldı.

2015-2016 yıllarında Bornova Belediyesi’nde Sendika Temsilciliği, 2016-2019 ve 2019-2021 yıllarında Tüm Yerel Sen İzmir 2 No.lu Şube Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini yürüttü. 2021 yılı Ekim ayında yapılan 1. Olağanüstü Genel Kurul ile Tüm Yerel Sen İzmir 2 No.lu Şube Başkanlığı görevine seçilen Ömer Eşki, 2022 Ekim ayında gerçekleşen 4. Olağan Genel Kurul ile Şube Başkanlığı’na devam etti ve üst kurul delegeliği yaptı.