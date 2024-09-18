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Omega 3 Deposu Lezzetler: Eylül Ayının En Lezzetli Balıklarıyla Yapabileceğiniz 10 Tarif

etiket Omega 3 Deposu Lezzetler: Eylül Ayının En Lezzetli Balıklarıyla Yapabileceğiniz 10 Tarif

asklepiospallas
asklepiospallas - Onedio Üyesi
18.09.2024 - 19:01

Kalp ve damar sağlığını koruyarak ömrü uzatan Omega 3 balık ürünlerinde kendini gösterir. Enerjinizi yerine getirir, bağışıklığınızı güçlendirir ve kemiklerinizin güçlenmesini sağlar. Daha ne olsun! 

Gelin hep beraber eylül ayının lezzetli balıklarıyla yapılan tariflere bakalım!

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1. Levrek Fileto ve Hamsi

1. Levrek Fileto ve Hamsi

Levrek fileto

Malzemeler:

  • 2 levrek fileto

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 diş sarımsak 

  • 1 limonun suyu

  • 1 çay kaşığı taze kekik

  • Tuz ve karabiber

Yapılışı:

  • Levrek filetolarını zeytinyağı, ezilmiş sarımsak, limon suyu, kekik, tuz ve karabiberle marine edin. Yaklaşık 10-15 dakika bekletin.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer'ın bir haznesine levrek filetolarını yerleştirin. 180°C'de yaklaşık 12-15 dakika pişirin. Filetoların kalınlığına göre sürenin sonuna doğru kontrol edin.

Hamsi

Malzemeler: 

  • 250 gr temizlenmiş hamsi

  • 2 yemek kaşığı un

  • Tuz

  • Zeytinyağı sprey

Yapılışı:

  • Hamsileri yıkayıp iyice kurulayın.

  • Tuzla karıştırılmış una bulayın ve fazlalıkları silkeleyin.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer sepetine dizmeden önce hafifçe zeytinyağı sprey ile yağlayın.

  • Diğer hazneye hamsileri tek kat halinde dizin. 180°C'de 10-12 dakika pişirin. Pişme sırasında hamsileri bir kez çevirin ki her iki tarafı da çıtır çıtır olsun.

Philips Çift Hazneli Airfryer ile iki atıştırmalığı birden yapabilirsiniz! Kısa sürede birden fazla atıştırmanız hazır olur.

2. Somon Fileto ve Palamut

2. Somon Fileto ve Palamut

Somon fileto

Malzemeler:

  • 2 somon fileto

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 diş sarımsak

  • 1 tatlı kaşığı bal

  • 1 tatlı kaşığı soya sosu

  • 1 çay kaşığı taze biberiye

  • Tuz ve karabiber

Yapılışı:

  • Somon filetolarını zeytinyağı, ezilmiş sarımsak, bal, soya sosu, biberiye, tuz ve karabiber ile marine edin. Yaklaşık 15-20 dakika buzdolabında bekletin.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer’ın bir haznesine somon filetolarını yerleştirin. 200°C'de 10-12 dakika pişirin. Pişirme sırasında filetoların dışı altın rengi olup içi nemli kalmalı.

Palamut

Malzemeler:

  • 1 adet palamut 

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 diş sarımsak 

  • 1 tatlı kaşığı kırmızı pul biber

  • 1 çay kaşığı kekik

  • Tuz ve karabiber

Yapılışı:

  • Palamut dilimlerini zeytinyağı, doğranmış sarımsak, kırmızı pul biber, kekik, tuz ve karabiberle marine edin. Yaklaşık 10 dakika marine etmeye bırakın.

  • Diğer hazneye palamut dilimlerini yerleştirin. 180°C’de yaklaşık 15-18 dakika pişirin. Dilimlerin kalınlığına göre pişme süresini kontrol edin ve eşit pişme için dilimleri bir kez çevirin.

3. Sardalya ve Balık Köftesi

3. Sardalya ve Balık Köftesi

Philips Çift Hazneli Airfryer’ın akıllı yapısı sayesinde tavukları tam ayarında pişirebilirsiniz. Dijital ekranda yer alan önceden ayarlanmış sıcaklıklar ve süreler işinizi çok kolaylaştıracak!Sardalya 

Malzemeler:

  • 250 gr taze sardalya 

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 limonun suyu

  • 1 diş sarımsak

  • 1 çay kaşığı kırmızı pul biber

  • Tuz ve karabiber

Yapılışı:

  • Sardalyaları yıkayıp temizledikten sonra zeytinyağı, limon suyu, ezilmiş sarımsak, pul biber, tuz ve karabiber ile marine edin. Yaklaşık 10-15 dakika marine edin.

  • Sardalyaları Philips Çift Hazneli Airfryer’ın bir haznesine yerleştirin. 180°C'de yaklaşık 10-12 dakika pişirin. Pişirme süresince balıkları bir kez çevirin.

Balık Köftesi

Malzemeler:

  • 300 gr beyaz etli balık (levrek, mezgit veya dondurulmuş balık eti kullanabilirsiniz)

  • 1 küçük soğan 

  • 1 diş sarımsak

  • 1 yumurta

  • 2 yemek kaşığı galeta unu

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 yemek kaşığı doğranmış maydanoz

  • Tuz, karabiber, kimyon ve pul biber

Yapılışı:

  • Balık etini mutfak robotunda püre haline getirin.

  • Rendelenmiş soğan, sarımsak, yumurta, galeta unu, zeytinyağı, doğranmış maydanoz ve baharatları ekleyip iyice karıştırın.

  • Karışımdan küçük köfteler yapın.

  • Balık köftelerini diğer hazneye dizin. 180°C’de yaklaşık 12-15 dakika pişirin. Köftelerin dışı kızarana kadar pişirin, gerektiğinde köfteleri çevirin.

4. Çipura ve Hamsi Buğulama

4. Çipura ve Hamsi Buğulama

Çipura

Malzemeler:

  • 1 bütün çipura 

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 2 diş sarımsak

  • 1 limonun suyu

  • 1 çay kaşığı taze kekik

  • 1 çay kaşığı kırmızı pul biber

  • Tuz ve karabiber

Yapılışı:

  • Çipurayı iyice yıkayın ve kağıt havlu ile kurulayın. Zeytinyağı, sarımsak, limon suyu, kekik, pul biber, tuz ve karabiber ile marine edin. Bütün balık kullanıyorsanız, içini de bu karışımla iyice ovun.

  • Çipurayı yaklaşık 15-20 dakika marine edin.

  • Çipurayı Philips Çift Hazneli Airfryer’ın bir haznesine yerleştirin. 180°C'de 18-20 dakika pişirin. Bütün balık kullanıyorsanız, balığın her iki tarafını da pişme sırasında çevirin.

Hamsi Buğulama

Malzemeler:

  • 250 gr taze hamsi 

  • 1 büyük domates 

  • 1 küçük soğan 

  • 1 diş sarımsak 

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 tatlı kaşığı limon suyu

  • Tuz, karabiber, kırmızı pul biber

  • Birkaç dal maydanoz

Yapılışı:

  • Hamsileri yıkayıp temizleyin.

  • Domates, soğan ve sarımsağı zeytinyağı, limon suyu, tuz ve karabiberle karıştırın. Karışımı küçük bir fırın kabına veya Philips Çift Hazneli Airfryer’a uygun bir kaba yerleştirin.

  • Hamsileri bu karışımın üzerine dizin. Üzerine biraz daha zeytinyağı gezdirip maydanoz ekleyin.

5. Karides ve Balık Mücver

5. Karides ve Balık Mücver

Karides

Malzemeler:

  • 250 gr karides

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 diş sarımsak 

  • 1 çay kaşığı kırmızı biber

  • 1 çay kaşığı limon suyu

  • Tuz ve karabiber

Yapılışı:

  • Karidesleri temizledikten sonra zeytinyağı, sarımsak, kırmızı biber, limon suyu, tuz ve karabiber ile marine edin.

  • Karidesleri 10-15 dakika marine edin.

  • Karidesleri diğer hazneye yerleştirin. 200°C’de 8-10 dakika pişirin. Karideslerin rengi pembeleşip hafif kızarıncaya kadar pişirin.

Balık mücver

Malzemeler:

  • 300 gr beyaz etli balık (mezgit, levrek veya morina, pişirilmiş ve didiklenmiş)

  • 1 kabak 

  • 1 küçük havuç

  • 1 küçük soğan

  • 1 yumurta

  • 2 yemek kaşığı un veya galeta unu

  • 1 yemek kaşığı doğranmış maydanoz

  • Tuz, karabiber, kimyon, pul biber

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

Yapılışı:

  • Didiklenmiş balığı, rendelenmiş kabak, havuç ve soğanla bir kasede karıştırın.

  • Yumurta, un, maydanoz ve baharatları ekleyip tüm malzemeleri iyice yoğurun.

  • Karışımdan küçük mücverler yapın.

  • Diğer hazneye balık mücverlerini dizin. 180°C’de 12-15 dakika pişirin. Mücverlerin dışı çıtır çıtır, içi ise yumuşak olmalıdır. Gerekirse mücverleri pişme sırasında çevirin.

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6. Mezgit ve Balık Kroket

6. Mezgit ve Balık Kroket

Mezgit 

Malzemeler:

  • 300 gr mezgit fileto

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 diş sarımsak (ezilmiş)

  • 1 tatlı kaşığı limon suyu

  • 1 tatlı kaşığı kırmızı pul biber

  • 1 çay kaşığı taze kekik

  • Tuz ve karabiber

Yapılışı:

  • Mezgit filetolarını zeytinyağı, sarımsak, limon suyu, kırmızı pul biber, kekik, tuz ve karabiber ile marine edin.

  • Mezgitleri buzdolabında 10-15 dakika marine olmaya bırakın.

  • Mezgit filetolarını Philips Çift Hazneli Airfryer’ın bir haznesine yerleştirin. 180°C'de 10-12 dakika pişirin. Filetoların kalınlığına göre pişme süresini kontrol edin, içi yumuşak, dışı hafifçe kızarmış olmalıdır.

Balık Kroket

Malzemeler:

  • 300 gr pişmiş beyaz etli balık (mezgit, levrek veya morina)

  • 1 orta boy patates (haşlanmış ve ezilmiş)

  • 1 küçük soğan(rendelenmiş)

  • 1 yumurta

  • 2 yemek kaşığı galeta unu

  • 1 yemek kaşığı maydanoz 

  • Tuz, karabiber, pul biber, kimyon

  • Zeytinyağı spreyi

Yapılışı:

  • Pişmiş balık etini iyice didikleyin.

  • Rendelenmiş soğan, ezilmiş patates, yumurta, galeta unu, maydanoz ve baharatları balıkla karıştırın.

  • Karışımdan ceviz büyüklüğünde toplar yapın ve kalan galeta ununa bulayın.

  • Kroketlerin her tarafına hafifçe zeytinyağı spreyi sıkın.

  • Diğer hazneye kroketleri dizin. 180°C’de 12-15 dakika pişirin. Kroketlerin dışı çıtır çıtır olana kadar pişirin, gerekirse pişirme sırasında bir kez çevirin.

Afiyet olsun!

7. Somon Köftesi ve İstavrit

7. Somon Köftesi ve İstavrit

Somon Köftesi

Malzemeler:

  • 300 gr somon fileto 

  • 1 küçük soğan 

  • 1 diş sarımsak 

  • 1 yumurta

  • 2 yemek kaşığı galeta unu

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 yemek kaşığı doğranmış maydanoz

  • Tuz, karabiber, kırmızı biber

  • 1 çay kaşığı limon kabuğu rendesi

Yapılışı:

  • İnce doğranmış veya robottan geçirilmiş somonu bir kaseye alın.

  • Rendelenmiş soğan, sarımsak, yumurta, galeta unu, zeytinyağı, maydanoz, tuz, karabiber, kırmızı biber ve limon kabuğu rendesini ekleyip iyice karıştırın.

  • Karışımdan küçük köfteler yapın ve buzdolabında 10-15 dakika dinlendirin.

  • Somon köftelerini Philips Çift Hazneli Airfryer’ın bir haznesine yerleştirin. 180°C'de yaklaşık 12-15 dakika pişirin. Köftelerin dışı altın rengi olana kadar pişirin, gerekirse pişme sırasında bir kez çevirin.

İstavrit

Malzemeler:

  • 300 gr istavrit

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 çay kaşığı kırmızı pul biber

  • 1 diş sarımsak

  • 1 çay kaşığı taze kekik

  • Tuz ve karabiber

  • Limon dilimleri

Yapılışı:

  • İstavritleri temizleyip yıkayın, ardından kağıt havlu ile iyice kurulayın.

  • Zeytinyağı, kırmızı pul biber, sarımsak, kekik, tuz ve karabiberle marine edin. 10 dakika marine etmeye bırakın.

  • İstavritleri Philips Çift Hazneli Airfryer’ın diğer haznesine yerleştirin. 180°C’de yaklaşık 10-12 dakika pişirin. Balıkların her iki tarafının da eşit pişmesi için pişme sırasında bir kez çevirin.

8. Sarıkanat ve Balık Şiş

8. Sarıkanat ve Balık Şiş

Lezzetleri ile sizi sizden alacak!Sarıkanat

Malzemeler:

  • 2 adet sarıkanat 

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 diş sarımsak 

  • 1 çay kaşığı kırmızı pul biber

  • 1 çay kaşığı taze kekik

  • 1 limon suyu

  • Tuz ve karabiber

Yapılışı:

  • Sarıkanatları yıkayıp kurulayın. Zeytinyağı, ezilmiş sarımsak, kırmızı pul biber, kekik, limon suyu, tuz ve karabiber ile marine edin. Yaklaşık 15-20 dakika marine etmeye bırakın.

  • Sarıkanatları Philips Çift Hazneli Airfryer’ın bir haznesine yerleştirin. 180°C'de yaklaşık 15-18 dakika pişirin. Pişme sırasında balıkları bir kez çevirin ki her iki tarafı da eşit şekilde pişsin.

Balık şiş

Malzemeler:

  • 300 gr beyaz etli balık (levrek, mezgit veya somon fileto, küp küp doğranmış)

  • 1 kırmızı biber 

  • 1 yeşil biber 

  • 1 kırmızı soğan

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 çay kaşığı kimyon

  • 1 çay kaşığı kekik

  • 1 çay kaşığı kırmızı biber

  • Tuz ve karabiber

  • Tahta şişler

Yapılışı:

  • Küp doğranmış balık ve sebzeleri tahta şişlere geçirin.

  • Zeytinyağı, kimyon, kekik, kırmızı biber, tuz ve karabiber ile marine edin. Şişleri 10-15 dakika marine edin.

  • Balık şişleri diğer hazneye dizin. 180°C’de 10-12 dakika pişirin. Şişlerin her iki tarafını da pişirmek için bir kez çevirin.

9. Kalamar ve Somonlu Sandviç

9. Kalamar ve Somonlu Sandviç

Kalamalar

Malzemeler:

  • 300 gr kalamar halkası

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 diş sarımsak 

  • 1 çay kaşığı kırmızı biber

  • 1 çay kaşığı kuru kekik

  • 1 limonun suyu

  • Tuz ve karabiber

Yapılışı:

  • Kalamar halkalarını yıkayıp kurulayın. Zeytinyağı, sarımsak, kırmızı biber, kekik, limon suyu, tuz ve karabiberle marine edin. Yaklaşık 15 dakika marine edin.

  • Marine edilmiş kalamar halkalarını Philips Çift Hazneli Airfryer’ın bir haznesine yerleştirin. 180°C’de 8-10 dakika pişirin. Pişirme sırasında kalamarları bir kez çevirin ki her iki tarafı da kızarsın.

Somonlu Sandviç

Malzemeler:

  • 2 somon fileto 

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 yemek kaşığı limon suyu

  • 1 diş sarımsak 

  • Tuz ve karabiber

  • 2 dilim tam buğday veya ciabatta ekmeği

  • Marul, roka, domates dilimleri

  • 1 yemek kaşığı mayonez veya yoğurtlu sos

Yapılışı:

  • Somon filetolarını zeytinyağı, limon suyu, sarımsak, tuz ve karabiberle marine edin. Yaklaşık 10-15 dakika marine olmaya bırakın.

  • Sandviç malzemelerini (marul, roka, domates dilimleri) hazırlayın ve ekmekleri hafifçe kızartın.

  • Somon filetolarını diğer hazneye yerleştirin. 180°C’de 10-12 dakika pişirin. Somonun dışı hafif kızarıp içi nemli kalacak şekilde pişirin.

Afiyet olsun!

10. Lüfer ve Ton Balığı

10. Lüfer ve Ton Balığı

Philips Çift Hazneli Airfryer’ın rapid air teknolojisi ile eşit derecede pişmiş balıkları size sunar. Dışları çıtır içleri sulu bir şekilde kalan balıkları yerken bayılacaksınız!

Lüfer 

Malzemeler:

  • 2 adet lüfer fileto 

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 limon

  • 2 diş sarımsak

  • Taze kekik veya biberiye

  • Tuz ve karabiber

Yapılışı:

  • Lüfer filetolarını yıkayıp kuruladıktan sonra, zeytinyağı, sarımsak, tuz ve karabiber ile marine edin. İsterseniz taze kekik veya biberiye ekleyebilirsiniz.

  • Lüferlerin üzerine limon dilimlerini yerleştirin.

  • Airfryer’ı 180°C'ye ısıtın.

  • Lüferleri bir hazneye, ton balıklarını diğer hazneye yerleştirin.

  • Lüferleri yaklaşık 10-12 dakika, ton balıklarını ise 8-10 dakika pişirin. Pişirme süreleri balığın kalınlığına göre değişebilir, bu yüzden balıkları gözlemleyerek pişirme süresini ayarlayabilirsiniz.

  • Yarı pişirme süresinde balıkları ters çevirerek her iki tarafının da eşit pişmesini sağlayın.

Ton balığı

Malzemeler:

  • 2 dilim ton balığı filetosu

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 yemek kaşığı soya sosu

  • 1 çay kaşığı hardal

  • 1 çay kaşığı bal

  • Tuz ve karabiber

  • Birkaç damla limon suyu

Yapılışı:

  • Ton balığı dilimlerini zeytinyağı, soya sosu, hardal ve bal ile karıştırın. Üzerine tuz, karabiber ve biraz limon suyu ekleyin.

  • Ton balıklarını bu karışımda en az 10 dakika marine edin.

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