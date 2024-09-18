Omega 3 Deposu Lezzetler: Eylül Ayının En Lezzetli Balıklarıyla Yapabileceğiniz 10 Tarif
Omega 3 Deposu Lezzetler: Eylül Ayının En Lezzetli Balıklarıyla Yapabileceğiniz 10 Tarif
Kalp ve damar sağlığını koruyarak ömrü uzatan Omega 3 balık ürünlerinde kendini gösterir. Enerjinizi yerine getirir, bağışıklığınızı güçlendirir ve kemiklerinizin güçlenmesini sağlar. Daha ne olsun!
Gelin hep beraber eylül ayının lezzetli balıklarıyla yapılan tariflere bakalım!
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1. Levrek Fileto ve Hamsi
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2. Somon Fileto ve Palamut
3. Sardalya ve Balık Köftesi
4. Çipura ve Hamsi Buğulama
5. Karides ve Balık Mücver
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