Ölülerin Kanını İçmemesi İçin Ağzında Tuğlayla Gömülen Kadının Tüyler Ürpertici Hikayesi

İtalya'da 16. yüzyıla ait toplu mezarda, ağzında tuğlayla gömülen bir kadın bulundu. Ürkütücü hikaye, 1500'lerin sonları ile 1600'lerde veba salgınında karantina bölgesi olarak kullanılan Venedik'deki Lazzaretto Nuovo adasında başlıyor. Detaylar için buyurun...👇