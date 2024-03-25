Ölülerin Kanını İçmemesi İçin Ağzında Tuğlayla Gömülen Kadının Tüyler Ürpertici Hikayesi
Ölülerin Kanını İçmemesi İçin Ağzında Tuğlayla Gömülen Kadının Tüyler Ürpertici Hikayesi
Kaynak: https://nypost.com/2024/03/22/lifesty...
İtalya'da 16. yüzyıla ait toplu mezarda, ağzında tuğlayla gömülen bir kadın bulundu. Ürkütücü hikaye, 1500'lerin sonları ile 1600'lerde veba salgınında karantina bölgesi olarak kullanılan Venedik'deki Lazzaretto Nuovo adasında başlıyor. Detaylar için buyurun...👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
İtalya'da 16. yüzyıla ait toplu mezarda, ağzında tuğlayla gömülen bir kadın bulundu.
Ürkütücü hikaye, 1500'lerin sonları ile 1600'lerde veba salgınında karantina bölgesi olarak kullanılan Venedik'deki Lazzaretto Nuovo adasında başlıyor. Araştırmacılar, burada toplu mezar buluyorlar.
Adli tıp araştırmacısı Cícero Moraes: "O dönemde popüler bir efsaneye göre vebanın sorumlularından birini 'vampir' olarak tespit ettiklerinde, taşı [tuğlayı] koruyucu bir unsur olarak kullandılar. Böylece vampirin beslenmesini ve diğer insanları da enfekte etmesini önlediler."
Ayrıca bir mezar soyguncusunun kadının ölümünden sonra kimseyi enfekte etmemesi ve şeytani varlıklardan arınması için tuğlayı koyduğu iddia ediliyor.
Moraes, yeniden yapılandırma teknolojisini kullanarak 'vampir' kadının ağzına tuğlanın ne zaman yerleştirildiğini inceledi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Moraes yaptığı araştırmalarda kadın hayattayken tuğlanın yerleştirilmiş olabileceği sonucuna vardı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda