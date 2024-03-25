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Ölülerin Kanını İçmemesi İçin Ağzında Tuğlayla Gömülen Kadının Tüyler Ürpertici Hikayesi

Ölülerin Kanını İçmemesi İçin Ağzında Tuğlayla Gömülen Kadının Tüyler Ürpertici Hikayesi

Sevda Demircan
Sevda Demircan - Onedio Üyesi
25.03.2024 - 18:45

İtalya'da 16. yüzyıla ait toplu mezarda, ağzında tuğlayla gömülen bir kadın bulundu. Ürkütücü hikaye, 1500'lerin sonları ile 1600'lerde veba salgınında karantina bölgesi olarak kullanılan Venedik'deki Lazzaretto Nuovo adasında başlıyor. Detaylar için buyurun...👇

Kaynak: https://nypost.com/2024/03/22/lifesty...
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İtalya'da 16. yüzyıla ait toplu mezarda, ağzında tuğlayla gömülen bir kadın bulundu.

İtalya'da 16. yüzyıla ait toplu mezarda, ağzında tuğlayla gömülen bir kadın bulundu.

Ürkütücü hikaye, 1500'lerin sonları ile 1600'lerde veba salgınında karantina bölgesi olarak kullanılan Venedik'deki Lazzaretto Nuovo adasında başlıyor. Araştırmacılar, burada toplu mezar buluyorlar.

Ürkütücü hikaye, 1500'lerin sonları ile 1600'lerde veba salgınında karantina bölgesi olarak kullanılan Venedik'deki Lazzaretto Nuovo adasında başlıyor. Araştırmacılar, burada toplu mezar buluyorlar.

2006 yılındaki arkeolojik çalışmalarda, yüzyıllar önce gömülmüş bazı cesetler bulundu.

Adli tıp araştırmacısı Cícero Moraes: "O dönemde popüler bir efsaneye göre vebanın sorumlularından birini 'vampir' olarak tespit ettiklerinde, taşı [tuğlayı] koruyucu bir unsur olarak kullandılar. Böylece vampirin beslenmesini ve diğer insanları da enfekte etmesini önlediler."

Adli tıp araştırmacısı Cícero Moraes: "O dönemde popüler bir efsaneye göre vebanın sorumlularından birini 'vampir' olarak tespit ettiklerinde, taşı [tuğlayı] koruyucu bir unsur olarak kullandılar. Böylece vampirin beslenmesini ve diğer insanları da enfekte etmesini önlediler."

Ayrıca bir mezar soyguncusunun kadının ölümünden sonra kimseyi enfekte etmemesi ve şeytani varlıklardan arınması için tuğlayı koyduğu iddia ediliyor.

Ayrıca bir mezar soyguncusunun kadının ölümünden sonra kimseyi enfekte etmemesi ve şeytani varlıklardan arınması için tuğlayı koyduğu iddia ediliyor.

Moraes, yeniden yapılandırma teknolojisini kullanarak 'vampir' kadının ağzına tuğlanın ne zaman yerleştirildiğini inceledi.

Moraes, yeniden yapılandırma teknolojisini kullanarak 'vampir' kadının ağzına tuğlanın ne zaman yerleştirildiğini inceledi.
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Moraes yaptığı araştırmalarda kadın hayattayken tuğlanın yerleştirilmiş olabileceği sonucuna vardı.

Moraes yaptığı araştırmalarda kadın hayattayken tuğlanın yerleştirilmiş olabileceği sonucuna vardı.

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