Güneş'te Büyük Bir Patlama Gerçekleşti: Bilim İnsanları ve Astrologlar Olacakları Anlattı!
Güneş'te Büyük Bir Patlama Gerçekleşti: Bilim İnsanları ve Astrologlar Olacakları Anlattı!
Ay tutulmasına saatler kala, Dünya 'şiddetli' bir G4 jeomanyetik fırtınasına çarptı. Güneş'te G4 seviyesinde meydana gelen şiddetli patlamanın ardından yaşanacakları astrologlar ve bilim insanları anlattı...
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24 Mart akşamı, Türkiye saat 9 civarlarında "Dünya 'şiddetli' bir G4 jeomanyetik fırtınasına çarptı" haberiyle panik yaşadı.
The Spectator Index'in paylaşımı Twitter (X)'da neler olduğunu anlamaya çalışanları endişelendirdi.
NOAA (Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi), Pazar günü "şiddetli" bir güneş fırtınasının Dünya'yı vurduğunu bildirdi.
SWPC, fırtınanın Cumartesi günü G3 şiddetine ulaşabileceği konusunda uyarmıştı.
NOAA açıklamalarına göre, Güneş'te G4 seviyesinde meydana gelen şiddetli patlamanın ardından jeomanyetik fırtınalar yaşanabileceği bildirildi.
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Diğer yandan patlama ile birlikte önümüzdeki günlerde, Türkiye ve Avrupa’da kuzey ışıklarının görülebileceği belirtildi.
Güneş patlamaları beraberinde elektrik ve elektronik araçlarda sorunları da getiriyor. Bu demek oluyor ki önümüzdeki günlerde telefon, bilgisayar ya da elektrikli araçlarda sorunlar meydana gelebilir.
Hatta bilim insanları şiddetli patlamanın büyük alanlarda elektrik kesintilerine yol açabileceğinin de altını çiziyor.
Geçtiğimiz gün gerçekleşen patlama tutulmaya giderken yaşandı. 25 Mart Pazartesi günü Terazi burcunda bir ay tutulması meydana gelecek.
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Astrologlar günlerdir tutulmanın ağır enerjisinden bahsederken, patlamanın yaydığı jeomanyetik enerji de üstüne eklendi. Bu durumda etkisi 1 ay devam edecek olan, Koç-Terazi aksının ilk tutulması oldukça sert geçecek, diyebiliriz.
Astrolog Aygül Aydın paylaşımında, "Elektrik ve internet kesintileri hayatı inşallah felç etmez. Merkür zaten yavaşlıyor. Yarın birde ay tutulması gerçekleşecek. Noterde vs işleri olanlar,devlet dairleri,bankalar son dakikaya işinizi sıkıştırmayın. Teknolojik cihazlar, araç arızaları gibi konularda temkinli olun" diye yazdı.
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Sağlığa da dikkat etmek gerekebilir. Özellik mide konusunda hassas olanlar dikkat!
Ayrıca patlama lodos ve fırtınaya da sebep olacak. Hava durumu tahmincileri önümüzdeki günlerde yaşanacak etkiler nedeniyle baş ağrılarına ve sağlık sorunlarına dikkat çekti.
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Siz adım adım tutulmaya giderken yaşanan patlamadan sonra nasıl hissediyorsunuz? Bize yazmayı unutmayın...
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