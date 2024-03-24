Yolları Ayırmanın Yaklaştığının Habercisi Olabilecek 15 Enteresan Ayrılma İşareti
Yolları Ayırmanın Yaklaştığının Habercisi Olabilecek 15 Enteresan Ayrılma İşareti
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
Aldatmak dünyanın en kötü şeylerinden biridir ve bunun genellikle birbirinden farklı habercileri olur. Ancak bazen çok daha farklı aldatma belirtileri olabilir. Gelin bunlar nelermiş birlikte bakalım!
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1. ''Sizi arkadaş gruplarıyla tanıştırma konusunda tereddüt ederler ama daha önce oradan taşınmış kırk yılda bir görüştükleri arkadaşları ile tanıştırmakta sorun duymazlar.''
2. ''Ortada hiçbir şey yokken kıskanç davranmaya başlarlar. Tabii güven duygusu zayıf olan insanlar da olabilir. Her insan aldatacak diye bir kaide yok.''
3. ''Evcil hayvanınız ve sizinle olan telefon arkaplan fotoğrafları sadece evcil hayvanınızın fotoğrafına dönüşebilir.''
4. ''Normale göre daha fazla ya da daha az emoji kullanmaya başlayabiliyorlar.''
5. ''Birinden negatif ya da pozitif de olsa çok fazla bahsetmeleri şüpheli bir işaret olabiliyor.''
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6. ''Sık sık görüştükleri yeni biri olduğundan bahsedeler ama ismini asla söylemezler.''
7. ''Birkaç saat sessiz kalabilmek ya da konuşmamak için sizinle kavga edebiliyorlar.''
8. ''Aniden bildirimleri gizleyip, uygulamalarını kilitleyebiliyorlar.''
9. ''Size bir şeyi söyleyip söylemediklerini diğer kişiye çoktan söyledikleri için hatırlamayabiliyorlar.''
10. ''Davranışlarında ani değişimler olabiliyor. Mesela sizin yanınızda giyinirken utanmaya başlayabiliyorlar. ''
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11. '' Eve geldikten sonra duş almaları sıklaşıyorsa bu kötüye işaret olabilir.''
12. ''Kavga ettikten sonra tuhaf bir şekilde sakin kalırlar.''
13. ''Telefonlarının size yakın durmasını istemezler ve sürekli yanlarında taşırlar.''
14. '' İnternet geçmişlerini ve mesajlarını sürekli silen birisinden korkmak gerekir.''
15. ''Sizi gördüklerinde eskiden olduğu kadar heyecanlı olmazlar.''
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