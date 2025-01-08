Ölmüş Annesine Küfür Eden Kişiye Beraat Kararı Verildi: Cemal Enginyurt Canlı Yayında Çılgına Döndü

Son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenen Enginyurt, 'Anama ve eşime küfreden birine nasıl beraat verdin? Utanmıyor musun? Bu kadar hukuksuzluk, bu kadar pervasızlık olmaz. Bu nasıl bir adalet sistemi?' ifadelerini kullandı.