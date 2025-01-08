Ölmüş Annesine Küfür Eden Kişiye Beraat Kararı Verildi: Cemal Enginyurt Canlı Yayında Çılgına Döndü

Demokrat Parti'den istifa eden Bağımsız Milletvekili Cemal Enginyurt, canlı yayında adeta deliye döndü. Enginyurt, ölmüş annesi ve eşine küfür eden kişiye beraat kararı verilmesine tepki gösterdi. Canlı yayında, 'Savcı ceza vermezsen Allah belanı versin. Yazıklar olsun adaletinize. İdam vermezseniz namertsiniz! Zindanlara atmazsanız namertsiniz!' diyerek sert ifadelerle adalet sistemini eleştirdi.
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Enginyurt, beraat kararını veren Ordu hakimine seslenerek, "Hangi vicdanla beraat kararı verdin? Adalet Bakanı Yılmaz Tunç! Adaletiniz bu mu sizin? Yazıklar olsun adaletinize!" şeklinde konuştu.
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Çılgına dönen Enginyurt, "Benim ölmüş anama küfrediyor, namusuma ve şerefime dil uzatıyor. Ordu hakimi, sana bunun hesabını sormazsam Allah canımı alsın!" dedi.
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