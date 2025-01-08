Dünyanın En Kötü Trafiğine Sahip Şehri İstanbul Oldu
Dünyanın En Kötü Trafiğine Sahip Şehri İstanbul Oldu
Trafik yoğunluğuyla uzun zamandır boğuşan İstanbul; Inrix'in 2024 yılı verilerine göre, Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) New York kentini de geride bırakarak dünyanın en kötü trafiğine sahip kenti oldu.
Araştırmaya göre, İstanbul'da bir sürücü geçen yıl trafik sıkışıklığı nedeniyle 105 saat kaybetti. Bu da bir önceki yıla kıyasla yüzde 15 artış anlamına geliyor.
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Her yıl dünya genelinde en fazla trafik yoğunluğuna sahip kentlerin sıralamasını yapan ABD merkezli yazılım şirketi Inrix'in verilerine göre; İstanbul'da bir sürücü 2024 yılında trafikte 105 saat harcadı.
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Bu veri, İstanbul'u dünyanın en kötü trafiğine sahip kenti yaptı.
İstanbul, trafikte harcanan 105 saat ile listenin başında.
Kent 2023'te 91 saatle listenin altıncısıydı. 2024'te bu oran bir önceki yıla oranla yüzde 15 arttı.
Geçen yılın birincisi New York ise, bu yıl trafikte harcanan 102 saatle listede ikinciliği Chicago'yla paylaştı. 2023'te beşinci sırada olan Chicago'da trafikte harcanan saat 96'dan 102'ye yükseldi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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Ülkemiz ne zaman bir şeyde birinci olsa, hep kötü ve olumsuz anlamda oluyor. Bir listede de iyi bir yerlerde görmek isterdim ülkemizi.
105 saat ne be tüik ten mi aldınız bilgiyi
o şehire o nüfus fazla