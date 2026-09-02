“Old Money” Estetiği Bütçe Dostu Şekilde Nasıl Uygulanır?
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Old Money stilini daha uygun fiyata yapmak mümkün mü? Tabii ki! İşte hem zarif hem de şık duracak ama fiyat olarak da zorlamayacak Old Money stili önerilerini listeledik,
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Nötr ve toprak tonlu renk paletine yatırım yapmalısın.
Logosuz parçalar seçmelisin.
İkinci el mağazalarını keşfetmelisin.
Terzi dokunuşunu ihmal etmemelisin.
Doğal dokulu kumaşlar tercih etmelisin.
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Aksesuarlarla minimalist ve klasik olmalısın.
Ayakkabı ve çantada deri parçalar tercih etmelisin.
Ütü ve kıyafet bakımına özen göstermelisin.
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İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
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