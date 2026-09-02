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“Old Money” Estetiği Bütçe Dostu Şekilde Nasıl Uygulanır?

etiket “Old Money” Estetiği Bütçe Dostu Şekilde Nasıl Uygulanır?

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
02.09.2026 - 12:31
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Old Money stilini daha uygun fiyata yapmak mümkün mü? Tabii ki! İşte hem zarif hem de şık duracak ama fiyat olarak da zorlamayacak Old Money stili önerilerini listeledik,

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Nötr ve toprak tonlu renk paletine yatırım yapmalısın.

Nötr ve toprak tonlu renk paletine yatırım yapmalısın.

'Old Money' gardıroplarının temeli birbiriyle kolayca eşleşen nötr renklerden oluşur. Krem, bej, acı kahve, lacivert, taba, haki ve kırık beyaz tonlarına ağırlık verebilirsin. Tek bir renkten oluşan monokrom kombinler, kıyafetin fiyatı ne olursa olsun anında daha pahalı ve şık görünür.

Logosuz parçalar seçmelisin.

Logosuz parçalar seçmelisin.

Üzerinde devasa markaların amblemleri veya yazıları olan parçalardan kaçınmalısın. Çünkü bu tarzda kıyafetin kalitesini markası değil dikişi ve duruşu belli eder. Pazardan veya bütçe dostu hızlı moda markalarından alışveriş yaparken bile tamamen logosuz, düz ve temiz kesimli parçaları tercih edebilirsin.

İkinci el mağazalarını keşfetmelisin.

İkinci el mağazalarını keşfetmelisin.

Eski dönemin kaliteli kumaşları ve işçiliği, Old Money tarzının kalbidir kabul edelim. İkinci el uygulamalarından veya vintage dükkanlardan gerçek yün kabanlar, trençkotlar, ipek eşarplar ve deri aksesuarlar arayabilirsin. Zaten yaşanmışlığı olan vintage parçalar bu estetiğe çok daha otantik bir hava katar bizden söylemesi!

Terzi dokunuşunu ihmal etmemelisin.

Terzi dokunuşunu ihmal etmemelisin.

Bir kıyafetin üzerindeki oturuşu, onun fiyat etiketinden çok daha önemli. Bedenine tam oturan ucuz bir pantolon, bol gelen pahalı bir pantolondan her zaman daha şık durur. Bütçe dostu markalardan aldığın paçası uzun gelen bir kumaş pantolonu veya belinden oturmayan bir ceketi terziye götürerek bedenine tam göre ayarlatabilirsin.

Doğal dokulu kumaşlar tercih etmelisin.

Doğal dokulu kumaşlar tercih etmelisin.

Sentetik, parlak ve polyester ağırlıklı kumaşlar kıyafeti daha ucuz gösterir. Alışveriş yaparken etiketleri mutlaka kontrol etmeyi unutmamalısın. %100 olmasa bile pamuk, keten, viskon ve yün karışımlı kumaşları tercih edebilirsin. Yazın keten gömlekler, kışın ise triko ve örgü dokular bu tarzın anahtarı!

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Aksesuarlarla minimalist ve klasik olmalısın.

Aksesuarlarla minimalist ve klasik olmalısın.

Gösterişli ve çok parlayan takılar yerine zarif, zamansız parçalar seçebilirsin. İnce altın veya gümüş rengi zincirler, küçük halka küpeler, deri kayışlı klasik bir kol saati ve inciler... Pahalı mücevherler yerine pirinç üzerine altın kaplama veya kaliteli bijuteri parçalarla aynı etkiyi yakalayabilirsin.

Ayakkabı ve çantada deri parçalar tercih etmelisin.

Ayakkabı ve çantada deri parçalar tercih etmelisin.

Yumuşak, şekilsiz ve çabuk deforme olan çanta/ayakkabılar yerine formu net olanları seç. Siyah veya taba tonlarında, sert formlu omuz el ve çantaları oldukça iyi olabilir. Ayakkabıda ise klasik loafer'lar, babetler, süet oxford'lar veya sade binici çizmeleri bu tarzın olmazsa olmazı!

Ütü ve kıyafet bakımına özen göstermelisin.

Ütü ve kıyafet bakımına özen göstermelisin.

Old Money tarzı bakımlı ve temiz bir görünüm gerektirir. Buruşuk veya tüylenmiş bir kıyafet ne kadar pahalı olursa olsun şık durmaz. Kıyafetlerini her zaman düzgünce ütülemelisin. Trikoların ve kabanların üzerindeki tüy yumaklarını temizlemek için bir tüy toplama makinesi veya jilet kullanmalısın. Ayakkabılarının her zaman temiz ve cilalı olmasına dikkat etmeyi de unutma.

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Begüm
Begüm
Onedio Üyesi
İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
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