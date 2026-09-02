“Old Money” Estetiği Bütçe Dostu Şekilde Nasıl Uygulanır?

Old Money tarzı bakımlı ve temiz bir görünüm gerektirir. Buruşuk veya tüylenmiş bir kıyafet ne kadar pahalı olursa olsun şık durmaz. Kıyafetlerini her zaman düzgünce ütülemelisin. Trikoların ve kabanların üzerindeki tüy yumaklarını temizlemek için bir tüy toplama makinesi veya jilet kullanmalısın. Ayakkabılarının her zaman temiz ve cilalı olmasına dikkat etmeyi de unutma.