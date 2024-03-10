Olay Olan Mastürbasyon Sahnesi Hakkında Detay Veren Hafsanur Sancaktutan Topu Hülya Avşar'a Attı!

'Dijital olunca işin gereği oynamam gereken sahneyi oynadım. Oyunculukla alakalı sınırım her zaman var. Hitap ettiği kitle çok önemli. Bu sahne gerçekten gerekli mi? Karakterin derinliğinde bir şey ifade ediyor mu? Hikâyeyi etkileyecek mi? Tabii ki ben de sınırsız bir oyuncu değilim' ifadelerini kullandı.