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Olay Olan Mastürbasyon Sahnesi Hakkında Detay Veren Hafsanur Sancaktutan Topu Hülya Avşar'a Attı!

Olay Olan Mastürbasyon Sahnesi Hakkında Detay Veren Hafsanur Sancaktutan Topu Hülya Avşar'a Attı!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
10.03.2024 - 12:17

Hafsanur Sancaktutan, Dünyayla Benim Aramda dizisindeki mastürbasyon sahnesiyle gündemi meşgul etmişti. Takvim'den Aydın Hamza'nın haberine göre; olay olan sahne hakkında yeni açıklamalar yapan genç oyuncu Hülya Avşar'ın filmini hatırlatarak dikkat çekti.

Kaynak: https://www.takvim.com.tr/bugunku-tak...
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İlk olarak Gülperi dizisiyle ekranlarda gördüğümüz Hafsanur Sancaktutan, son dönemlerin en popüler oyuncularından biri oldu.

İlk olarak Gülperi dizisiyle ekranlarda gördüğümüz Hafsanur Sancaktutan, son dönemlerin en popüler oyuncularından biri oldu.

Daha sonra 'Aşk Ağlatır', 'Son Yaz', 'Darmaduman' gibi dizilerin de kadrolarında kendisine yer bulan genç oyuncu 'Ya Çok Seversen' dizisiyle yıldızını tam olarak parlattı.

Daha sonra 'Aşk Ağlatır', 'Son Yaz', 'Darmaduman' gibi dizilerin de kadrolarında kendisine yer bulan genç oyuncu 'Ya Çok Seversen' dizisiyle yıldızını tam olarak parlattı.

Kariyeriyle adından söz ettiren Sancaktutan, birçok ünlü gibi özel hayatıyla da konuşulmaya başladı tabii.

Kariyeriyle adından söz ettiren Sancaktutan, birçok ünlü gibi özel hayatıyla da konuşulmaya başladı tabii.

Beklenilen reytingi yakalayamayarak 13. bölümde final yapan Ya Çok Seversen'de başrollerini paylaştığı Kerem Bürsin'le aşk yaşadığı iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü o dönem.

Beklenilen reytingi yakalayamayarak 13. bölümde final yapan Ya Çok Seversen'de başrollerini paylaştığı Kerem Bürsin'le aşk yaşadığı iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü o dönem.

Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre, genç ikili Bürsin'in evinde buluşuyormuş ve Kerem Bürsin gizlilik talebinde bulunmuş. 

İddiaları yalanlayan Bürsin, 'Hiç öyle bir şey yok. Hafsanur yakın arkadaşım, çok seviyorum' demişti.

Aşk dedikodularının yanı sıra sosyal medyada yaptığı paylaşımlar yüzünden zaman zaman topa tutuluyor kendisi.

Aşk dedikodularının yanı sıra sosyal medyada yaptığı paylaşımlar yüzünden zaman zaman topa tutuluyor kendisi.
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Televizyon ekranlarında tanıdığımız Hafsanur Sancaktutan dijital platformlarda yayınlanan yapımların kadrosunda da rol almaya başladı.

Televizyon ekranlarında tanıdığımız Hafsanur Sancaktutan dijital platformlarda yayınlanan yapımların kadrosunda da rol almaya başladı.

Demet Özdemir ve Buğra Gülsoy'un başrollerini paylaştığı "Dünyayla Benim Aramda" dizisindeki mastürbasyon sahnesi gündeme bomba gibi düşmüştü.

Demet Özdemir ve Buğra Gülsoy'un başrollerini paylaştığı "Dünyayla Benim Aramda" dizisindeki mastürbasyon sahnesi gündeme bomba gibi düşmüştü.

Mastürbasyon sahnesi yüzünden uzunca bir süre konuşulan Hafsanur Sancaktutan konuyla ilgili ilk açıklamasında şunları söylemişti:

Mastürbasyon sahnesi yüzünden uzunca bir süre konuşulan Hafsanur Sancaktutan konuyla ilgili ilk açıklamasında şunları söylemişti:

'Aslında bu konuda dair çok fazla konuşmak istemiyorum, ben işimi yapıyorum. Senaryoda yazan neyse benim kurallarıma aykırı olmadığı sürece normal buluyorum ben bunları.'

Geçtiğimiz günlerde "Oyunculukta sahne ne gerektiriyorsa yaparım. Oyunculuk cesaret işi, birçok duyguya giriyoruz" diyen genç oyuncu yeni açıklamasıyla yeniden öne çıktı.

Geçtiğimiz günlerde "Oyunculukta sahne ne gerektiriyorsa yaparım. Oyunculuk cesaret işi, birçok duyguya giriyoruz" diyen genç oyuncu yeni açıklamasıyla yeniden öne çıktı.

Takvim'den Aydın Hamza'nın haberine göre, Sancaktutan müstehcen bulunan sahnesi hakkında farklı açıklamalarda bulundu.

Takvim'den Aydın Hamza'nın haberine göre, Sancaktutan müstehcen bulunan sahnesi hakkında farklı açıklamalarda bulundu.
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Oyunculuk yaparken kendi sınırlarının olduğunun bir kez daha altını çizen Sancaktutan, mastürbasyon sahnesi için Hülya Avşar'ın "Berlin In Berlin" filmini hatırlattı.

Oyunculuk yaparken kendi sınırlarının olduğunun bir kez daha altını çizen Sancaktutan, mastürbasyon sahnesi için Hülya Avşar'ın "Berlin In Berlin" filmini hatırlattı.

'Benim oradaki karakterimin adı da Berlin'di. Büyük bir tesadüf. Hülya Avşar zamanında yapmış bunu bilmiyordum. Sonrasında onun röportajını da dinledim. Yapılması gerekiyordu. '

"Bir yerde senaryoya hizmet ediliyorsa, gereksiz de bir şey değilse yapılır. Ana akıma böyle bir iş olsa çocuklarda izleyeceği için böyle bir sahneyi oynamak istemem..."

"Bir yerde senaryoya hizmet ediliyorsa, gereksiz de bir şey değilse yapılır. Ana akıma böyle bir iş olsa çocuklarda izleyeceği için böyle bir sahneyi oynamak istemem..."

'Dijital olunca işin gereği oynamam gereken sahneyi oynadım. Oyunculukla alakalı sınırım her zaman var. Hitap ettiği kitle çok önemli. Bu sahne gerçekten gerekli mi? Karakterin derinliğinde bir şey ifade ediyor mu? Hikâyeyi etkileyecek mi? Tabii ki ben de sınırsız bir oyuncu değilim'  ifadelerini kullandı.

‘Berlin in Berlin’le Türkiye’ye yurt dışından ilk defa ‘En İyi Kadın Oyuncu’ ödülünü getirdim" diyen Hülya Avşar ise oynadığı filmle alakalı verdiği bir röportajında şunları söylemişti:

‘Berlin in Berlin’le Türkiye’ye yurt dışından ilk defa ‘En İyi Kadın Oyuncu’ ödülünü getirdim" diyen Hülya Avşar ise oynadığı filmle alakalı verdiği bir röportajında şunları söylemişti:

'Filmdeki mastürbasyon sahnesi çok büyütülmüştü. Bu sonuçta sinema, ben de oyuncuyum. Çekinmeden oynamıştım. Kendimle, o sahneyle, aldığım ödülle gurur duyuyorum. Şimdi olsa, yine aynı şeyi yaparım. Zaten Sinan Çetin’e ben teklif ettim, senaryoya eklendi o sahne.”

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