Okullarda 2. Dönem Son Hafta Yoklama Alınır mı? Son Hafta Devamsızlık Karneye İşler mi?

Milyonlarca öğrenci ve veli aynı sorunun cevabını araştırıyor. Okulların kapanmasına az bir zaman kala yoklama alınıp alınmayacağı merak ediliyor. Bu konuda resmi kaynakların açıklamalarını takip etmek ise en doğrusu olacaktır.

Milli Eğitim Bakanlığı'nin (MEB) yoklama alınmamasına dair herhangi bir açıklaması yoktur. Okullarda son hafta da yoklama alınmaya devam eder. Mevzuat gereği eğitim yılı bitene kadar okullarda yoklama alınır.