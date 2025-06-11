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Okullarda 2. Dönem Son Hafta Yoklama Alınır mı? Son Hafta Devamsızlık Karneye İşler mi?

Okullarda 2. Dönem Son Hafta Yoklama Alınır mı? Son Hafta Devamsızlık Karneye İşler mi?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
11.06.2025 - 08:47

Milyonlarca öğrenciyi tatil heyecanı sardı. 2024-2025 eğitim öğretim döneminin bitmesine az bir zaman kaldı. Bu sene Kurban Bayramı ile birleşmeyen tatilde, öğrenciler bayram tatilinin ardından yine okul sıralarına döndü. Okulun son haftasında ise öğretmenler branşlar bazında çeşitli etkinlikler yapacak. Öğrencilerin de bu etkinliklere aktif bir katılım sağlaması bekleniyor.

Peki okulun son haftasında yoklama alınacak mı 2025? Okulun son haftasında devamsızlık yazılır mı?

Okullarda 2. Dönem Son Hafta Yoklama Alınır mı?

Okullarda 2. Dönem Son Hafta Yoklama Alınır mı?

Milyonlarca öğrenci ve veli aynı sorunun cevabını araştırıyor. Okulların kapanmasına az bir zaman kala yoklama alınıp alınmayacağı merak ediliyor. Bu konuda resmi kaynakların açıklamalarını takip etmek ise en doğrusu olacaktır.

Milli Eğitim Bakanlığı'nin (MEB) yoklama alınmamasına dair herhangi bir açıklaması yoktur. Okullarda son hafta da yoklama alınmaya devam eder. Mevzuat gereği eğitim yılı bitene kadar okullarda yoklama alınır.

Okulun Son Haftası Devamsızlık Olur mu, Karneye İşler mi?

Okulun Son Haftası Devamsızlık Olur mu, Karneye İşler mi?

Okulun son haftasında yoklama alınmaya devam eder. Ancak devamsızlığın karneye işlemesi konusunda okul yöneticisinin kararına göre değişiklik olabilir. Bazı okul yöneticilerinin on hafta yoklama konusunda daha esnek davrandığı görülebilir. Bazı okul yöneticileri ise her devamsızlığın karneye işlemesini talep eder. Genel olarak karneler basılana kadar yapılan devamsızlıkların karneye işleyeceğini söylemek ise yanlış olmaz. Öğretmenlerin karne gününe kadar yoklama almaya devam etmesi ve devamsızlıkları e-Okul'a işlemesi gerekir.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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