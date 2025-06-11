Okullarda 2. Dönem Son Hafta Yoklama Alınır mı? Son Hafta Devamsızlık Karneye İşler mi?
Milyonlarca öğrenciyi tatil heyecanı sardı. 2024-2025 eğitim öğretim döneminin bitmesine az bir zaman kaldı. Bu sene Kurban Bayramı ile birleşmeyen tatilde, öğrenciler bayram tatilinin ardından yine okul sıralarına döndü. Okulun son haftasında ise öğretmenler branşlar bazında çeşitli etkinlikler yapacak. Öğrencilerin de bu etkinliklere aktif bir katılım sağlaması bekleniyor.
Peki okulun son haftasında yoklama alınacak mı 2025? Okulun son haftasında devamsızlık yazılır mı?
Okullarda 2. Dönem Son Hafta Yoklama Alınır mı?
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Okulun Son Haftası Devamsızlık Olur mu, Karneye İşler mi?
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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