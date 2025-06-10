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YKS Giriş Belgesi Sorgulama Ekranı: YKS Sınav Giriş Yerleri Açıklandı mı?

YKS Giriş Belgesi Sorgulama Ekranı: YKS Sınav Giriş Yerleri Açıklandı mı?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
10.06.2025 - 11:06

Üniversite hedefi olan milyonlarca öğrencinin YKS heyecanı sürüyor.  Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen YKS'ye sayılı bir zaman kaldı. TYT, AYT ve YDT şeklinde üç oturum olarak düzenlenecek olan YKS, bu sene 21-22 Haziran'da yapılacak. Peki YKS sınav yerleri belli oldu mu? Sınav giriş belgeleri yayınlandı mı?

İşte YKS giriş belgesi sorgulama ekranı.

YKS Sınav Yerleri Belli Oldu mu?

YKS Sınav Yerleri Belli Oldu mu?

YKS sınav yerleri henüz belli olmadı. YKS giriş yerleri, genellikle sınav tarihinden 10 gün önce açıklanıyor. Dolayısıyla YKS sınav giriş yerlerinin yakın bir tarihte açıklanması bekleniyor. 

Milyonlarca öğrenci, hayalini kurduğu üniversite için geri sayıma başladı. TYT, AYT ve YDT oturumlarında öğrenciler üniversite için ter dökecek. Sınav tarihleri yaklaşırken öğrencilerin aramaları da hız kazandı.

YKS Giriş Belgesi Sorgulama Ekranı

YKS Giriş Belgesi Sorgulama Ekranı

YKS giriş belgeleri, ÖSYM'nin sitesinden açıklanacak. Öğrenciler, ÖSYM'nin sitesinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile öğrenebilecek. Sınava girecek öğrenciler, bu belgelerini yanında götürecek.

ÖSYM YKS Sınav Giriş Yeri Sorgulama Ekranı

TYT, AYT ve YDT Tarihleri 2025

TYT, AYT ve YDT Tarihleri 2025

YKS bu sene 20-21 Haziran tarihlerinde yapılacak. YKS oturumlarının tarihleri ise aşağıdaki gibidir:

  • TYT, 21 Haziran 2025 Cumartesi - 10.15

  • AYT, 22 Haziran 2025 Pazar - 10.15

  • YDT, 22 Haziran 2025 Pazar - 15.45

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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