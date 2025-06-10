YKS Giriş Belgesi Sorgulama Ekranı: YKS Sınav Giriş Yerleri Açıklandı mı?

Üniversite hedefi olan milyonlarca öğrencinin YKS heyecanı sürüyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen YKS'ye sayılı bir zaman kaldı. TYT, AYT ve YDT şeklinde üç oturum olarak düzenlenecek olan YKS, bu sene 21-22 Haziran'da yapılacak. Peki YKS sınav yerleri belli oldu mu? Sınav giriş belgeleri yayınlandı mı?

İşte YKS giriş belgesi sorgulama ekranı.