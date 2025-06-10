YKS Giriş Belgesi Sorgulama Ekranı: YKS Sınav Giriş Yerleri Açıklandı mı?
Üniversite hedefi olan milyonlarca öğrencinin YKS heyecanı sürüyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen YKS'ye sayılı bir zaman kaldı. TYT, AYT ve YDT şeklinde üç oturum olarak düzenlenecek olan YKS, bu sene 21-22 Haziran'da yapılacak. Peki YKS sınav yerleri belli oldu mu? Sınav giriş belgeleri yayınlandı mı?
İşte YKS giriş belgesi sorgulama ekranı.
YKS Sınav Yerleri Belli Oldu mu?
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YKS Giriş Belgesi Sorgulama Ekranı
TYT, AYT ve YDT Tarihleri 2025
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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