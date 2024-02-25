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Okuldayken Yaptıkları Tuhaf Durumları Paylaşarak Hepimizi Geçmişe Götüren 15 Kişi

Okuldayken Yaptıkları Tuhaf Durumları Paylaşarak Hepimizi Geçmişe Götüren 15 Kişi

Sevda Demircan
Sevda Demircan - Onedio Üyesi
25.02.2024 - 08:16

Çocukken yaptığımız bir çok şey o an bize mantıklı gelir. Ancak geri dönüp baktığımızda ne kadar tuhaf olduğunu fark ederiz. Geçmişte okulda yaptıkları gariplikleri paylaşan kişileri sizler için derledik. Buyurun...👇

Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
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1. "Polo yaka tişört giyip, yakasını kaldırmak..."

1. "Polo yaka tişört giyip, yakasını kaldırmak..."

2. "O kadar bol pantolonlar giyerdik ki ayaklarımız görünmezdi."

2. "O kadar bol pantolonlar giyerdik ki ayaklarımız görünmezdi."

3. "Kızların formanın altına body giymesi."

3. "Kızların formanın altına body giymesi."

4. "Sırt çantasının askılarını uzatarak, olabildiğince aşağıda kullanmak."

4. "Sırt çantasının askılarını uzatarak, olabildiğince aşağıda kullanmak."

5. "Pet şişe patlatmak..."

5. "Pet şişe patlatmak..."
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6. "Teneffüste sınıftaki kalorifer peteğine yaslanıp, sohbet etmek."

6. "Teneffüste sınıftaki kalorifer peteğine yaslanıp, sohbet etmek."

7. "Kayak gözlüğü takmak. Bu gözlükler çok pahalıydı."

7. "Kayak gözlüğü takmak. Bu gözlükler çok pahalıydı."

8. "Kot pantolonun üstüne tozluk giymek..."

8. "Kot pantolonun üstüne tozluk giymek..."

9. "Emo saç kesimi ve tarzı tamamen saçmalıktı."

9. "Emo saç kesimi ve tarzı tamamen saçmalıktı."

10. "Gömleğin üzerine giyilen renkli hırkalar..."

10. "Gömleğin üzerine giyilen renkli hırkalar..."
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11. " Kalem kavgası... Bir kişi kalemini her iki ucundan yatay olarak tutar, diğer kişi kalemini onun üstüne bastırır."

11. " Kalem kavgası... Bir kişi kalemini her iki ucundan yatay olarak tutar, diğer kişi kalemini onun üstüne bastırır."

12. "Düşük bel pantolonlar...Lütfen bir daha moda olmasın."

12. "Düşük bel pantolonlar...Lütfen bir daha moda olmasın."

13. "Kravat takmamak ya da en yanlış şekilde takmak."

13. "Kravat takmamak ya da en yanlış şekilde takmak."

14. "Silgiyi elinize sürterek, elinizi yakmak."

14. "Silgiyi elinize sürterek, elinizi yakmak."

15. "Birbirimizin peşinden koşup, ensesine vurmak."

15. "Birbirimizin peşinden koşup, ensesine vurmak."

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