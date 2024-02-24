Muhtemelen Daha Önce Duymadığınız Birbirinden İlginç Bilgileri Paylaşan 15 Kişi
Muhtemelen Daha Önce Duymadığınız Birbirinden İlginç Bilgileri Paylaşan 15 Kişi
Kaynak: https://www.reddit.com/r/explainlikei...
Bazen daha önce düşünmediğiniz bir bilgiyi duyunca çok şaşırırsınız. Bunu neden daha önce düşünmedim diyebilirsiniz. Bildikleri birbirinden ilginç gerçekleri paylaşan kişileri sizler için derledik. Buyurun...👇
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1. "Her şey bilgisayar ortamında ve barkodluyken bagajlarımız kaybolabilir. Çünkü çok fazla bagaj var ve işler ters gidebilir. Etiketler kemerlere veya bagajın bitişik parçalarına sıkışıp kopabilir. İnsanlar bir çantayı yanlış arabadan alıp bir uçağa koyabilirler."
2. "Normal elektrik ile statik elektrik arasındaki fark elektronların hareketiyle ilgili. Statik elektrik, hareket etmeyen bir yük birikimi. Örneğin, halı üzerinde ayaklarınızı sürtmek. Elektronlar üzerinizde birikir ve bir kapı tokmağına dokunduğunuzda, yük deşarj olur. Yükten dolayı saçınız dikilebilir. Normal elektrik, elektronların hareketini içerir. Örneğin bir cihaza bir pil yerleştirdiğinizde, elektronların hareket etmesine izin verilir. Devreyi kapattığınızda akım durur."
3. "Uçtan uca şifrelenmiş mesajlarınız gönderdiğiniz kişi dışında kimseye ulaşmaz. Şifreleme kullanıcıları korumaya yönelik. "
4. "Okyanusların dibini fiber optik kamera ile görebiliriz ama onu etrafta hareket ettirecek ve nesnelere yönlendirecek bir yöntem olmadan anlamsız olur."
5. "Bazı diş fırçalarının pahalı olmasının sebebi sizi yönlendirmesi. Dişinizi kaç dakika fırçalayacağınızı belirler. Daha derinden temizlik sağlar."
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6. "Türbülansa giren uçağın tehlikede sayılmama sebebi, uçağın aniden artan veya azalan kaldırma kuvveti nedeniyle bir rüzgar hava katmanına girmesi. Uçak bu durumda ayar yapar veya sorunlu alanı terk eder."
7. "Yaşlılarda kalça kırığının ölümcül boyutlara ulaşma sebebi hareketsizlik. Kırılan kol, bilek, hatta bacak alçıya alınabilir. Ancak kalça kırıldığında, yatağa bağımlı hale gelirsiniz. Bu da yaşlılık durumunda kan pıhtılarına neden olur. Kasları kullanamamaktan kaynaklanan daha kötü sorunlar oluşabilir."
8. "Gecenin yarısı uyandığımızda, bütün gece uyumuş gibi hissediyoruz. Bunun nedeni insanların, her 90-120 dakikada bir tekrarlanan, birden fazla uyku evresinden oluşan döngüler halinde uyuması. Bir döngünün sonunda uyanırsanız, dinlenmiş olarak uyanırsınız ve uykuya dalmakta zorluk çekebilirsiniz."
9. "Çimento kamyonunda kalan çimentonun sertleşmeme sebebi beton döküm alanı ile beton karışımının arasındaki mesafenin çok yakın olması. Beton, işin gerçekleştiği alanla betonun karışımı arasında sertleşmez. Betonun katılaşma süresi birkaç saat. Şoförün yapması gereken tek şey bir hortumu çıkarıp geride kalan artıkları durulamak."
10. "Şampuanı ikince kez kullandığımızda daha fazla köpürmesinin sebebi ilkinde şampuanın kir ve yağa yapışması. İkinci seferde ise, kirin çok daha az olması."
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11. "Her hayvan eğitilebilir. Ödül ve ceza yoluyla hayvanın davranışını değiştirebilirsiniz. Ancak bu değişiklikler o hayvanın yavrularını etkilemez. Bir ayıyı istediğiniz kadar eğitin, yavruları, eğitim öncesi ebeveyni kadar vahşi olur."
12. "Dağcılarda donma durumunda ampütasyon yapılmasının sebebi, donmadan kaynaklı vücudun o bölgesinin ölü durumda olması. O bölgeye cerrahi müdahale yapılmazsa, ölümcül bir enfeksiyona yakalanabilirler."
13. "Düşük kalp atış hızı, kalbinizin her pompasının pompa başına daha fazla kan taşıdığı anlamına gelir. Bu, atardamarlarınızın tıkalı olmadığı ve hala elastik olduğunu gösterir."
14. "Teleskop keşfedilmeden önce insanlar yıldız ve gezegen arasındaki farkı anlamak için cismin yer değiştirip, değiştirmediğine bakıyorlardı. Yer değiştiyorsa gezegen olduğu anlamına geliyordu. Ayrıca gezegenler yıldızlar kadar parlak değil."
15. "Kokular size yok olmuş gibi gelebilir ancak bu doğru değil. Önce dağılırlar, sonra etraflarındaki nesnelere yapışırlar, bağlarını serbest bırakırlar, diğer elementlere yapışıp yeni oluşumlar yaratırlar."
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