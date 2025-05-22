Okul Tatili Ne Zaman? Kurban Bayramı Tatili 10 Gün Olursa Okul Tatili Öne Çekilir mi?

Kurban Bayramı tatilinin yaklaşmasıyla öğrenci ve veliler, okul tatilinin de ne zaman başlayacağını merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı daha önce gündeme gelen okul tatili ne zaman soruları sonrasında yaptığı açıklamada okulların 20 Haziran’da tatil edileceğini açıklamıştı. Ancak Kurban Bayramı tatilinin uzatılıp uzatılmayacağı henüz netlik kazanmadığından okul tatilinin erkene çekilip çekilmeyeceği belli değil. Kurban Bayramı tatili kararı ile birlikte ‘okul tatili ne zaman’ soruları da kesin olarak yanıt bulmuş olacak.