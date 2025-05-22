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Okul Tatili Ne Zaman? Kurban Bayramı Tatili 10 Gün Olursa Okul Tatili Öne Çekilir mi?

Okul Tatili Ne Zaman? Kurban Bayramı Tatili 10 Gün Olursa Okul Tatili Öne Çekilir mi?

Kurban Bayramı
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
22.05.2025 - 12:49

Kurban Bayramı tatilinin yaklaşmasıyla öğrenci ve veliler, okul tatilinin de ne zaman başlayacağını merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı daha önce gündeme gelen okul tatili ne zaman soruları sonrasında yaptığı açıklamada okulların 20 Haziran’da tatil edileceğini açıklamıştı. Ancak Kurban Bayramı tatilinin uzatılıp uzatılmayacağı henüz netlik kazanmadığından okul tatilinin erkene çekilip çekilmeyeceği belli değil. Kurban Bayramı tatili kararı ile birlikte ‘okul tatili ne zaman’ soruları da kesin olarak yanıt bulmuş olacak.

Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak sorusunun cevabı heyecanla beklenirken cevabı merakla beklenen bir soru daha gündeme geldi. Okul tatili ne zaman olacak?

Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak sorusunun cevabı heyecanla beklenirken cevabı merakla beklenen bir soru daha gündeme geldi. Okul tatili ne zaman olacak?

Ramazan Bayramı tatili 9 güne bağlanmıştı. Şimdi de Kurban Bayramı yaklaşırken 5 günlük tatilin 10 güne bağlanıp bağlanmayacağı merakla bekleniyor. Kesin kararın önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor. 

Kurban Bayramı tatilinin 10 güne çıkıp çıkmayacağı tartışılırken okul tatilinin de ne zaman olacağı veliler ve öğrenciler tarafından merak ediliyor.

Okul tatilinin 20 Haziran’da başlayacağını MEB açıklamıştı.

Okul tatilinin 20 Haziran’da başlayacağını MEB açıklamıştı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, daha önce yaptığı açıklamada okul tatilinin sene başında planlandığı gibi 20 Haziran’da başlayacağını, okul tatilinin erkene çekilmeyeceğini açıklamıştı.

Okul tatili ile Kurban Bayramı tatili arasında 10 gün var.

Okul tatili ile Kurban Bayramı tatili arasında 10 gün var.

Kurban Bayramı arefesi 5 Haziran, Kurban Bayramı 6-7-8-9 Haziran tarihlerinde olacak. Okul tatili ise 20 Haziran’da başlayacak.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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