“Kurban Bayramı Tatili 16 Gün Olsun” Talebi: Ünlü Ekonomistten Bayram Tatili İsyanı
Kaynak: https://www.ekonomim.com/kose-yazisi/...
Kurban Bayramı tatili yaklaşırken ‘tatil günü’ beklentisi ve tartışmaları devam ediyor. Kurban Bayramı arefesi 5 Haziran, Kurban Bayramı ise 6-7-8-9 Haziran tarihlerinde olacak. Bayram tatilinin 10 güne çıkarılması beklenirken ünlü ekonomist Alaattin Aktaş bayram tatili beklentilerine isyan ederek “Gelin eliniz değmişken Kurban Bayramı tatili 16 gün olsun” dedi.
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Kurban Bayramı tatiline çok az zaman kaldı, bayram tatili tartışmaları devam ediyor.
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"Bu tatile tatil eklemeler artık kabak tadı vermedi mi?" diyen ekonomistin yazısından bir bölüm şu şekilde:
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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