onedio
article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
“Kurban Bayramı Tatili 16 Gün Olsun” Talebi: Ünlü Ekonomistten Bayram Tatili İsyanı

“Kurban Bayramı Tatili 16 Gün Olsun” Talebi: Ünlü Ekonomistten Bayram Tatili İsyanı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
22.05.2025 - 11:55

Kurban Bayramı tatili yaklaşırken ‘tatil günü’ beklentisi ve tartışmaları devam ediyor. Kurban Bayramı arefesi 5 Haziran, Kurban Bayramı ise 6-7-8-9 Haziran tarihlerinde olacak. Bayram tatilinin 10 güne çıkarılması beklenirken ünlü ekonomist Alaattin Aktaş bayram tatili beklentilerine isyan ederek “Gelin eliniz değmişken Kurban Bayramı tatili 16 gün olsun” dedi.

Kaynak: https://www.ekonomim.com/kose-yazisi/...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kurban Bayramı tatiline çok az zaman kaldı, bayram tatili tartışmaları devam ediyor.

Kurban Bayramı tatiline çok az zaman kaldı, bayram tatili tartışmaları devam ediyor.

Geçtiğimiz Ramazan Bayramı’nda da bayram tatilinin 9 güne çıkarılmasından sonra yakalaşan Kurban Bayramı tatilinin kaç gün olacağı merakla bekleniyor. 

Kısa bir süre kalan Kurban Bayramı’nın 9 güne çıkarılması beklenirken ünlü ekonomist Alaattin Aktaş, Ekonomim’de kaleme aldığı yazısından tatil beklentilerine isyan etti.

"Bu tatile tatil eklemeler artık kabak tadı vermedi mi?" diyen ekonomistin yazısından bir bölüm şu şekilde:

"Bu tatile tatil eklemeler artık kabak tadı vermedi mi?" diyen ekonomistin yazısından bir bölüm şu şekilde:

Bu yıl Ramazan Bayramı salı günü bitti; takip eden üç iş günü eklenerek o hafta tümüyle tatil edildi.

Şimdi önümüzde Kurban Bayramı var. Kurban Bayramı 6 Haziran Cuma günü başlıyor ve 9 Haziran Pazartesi günü bitiyor.

Ramazan Bayramı’ndaki gibi haftanın ilk iki günündeki tatile üç gün daha eklenerek sürenin dokuz güne çıkarıldığını gördük de işte bu kez beklenti çok abartıldı.

Şimdi konuşulan 9 Haziran Pazartesi gününe sonraki dört iş gününün eklenmesi. 

Bayramın bir gün öncesi 5 Haziran zaten arefe ve yarım gün iş var. O da arada kaynar gider ve tatil tam on bir güne uzar.

10-13 Haziran günlerini, yani bu dört günü tatil etmeyi düşünenlere bir öneri de benden...

Gelin eliniz değmişken Bayram öncesindeki üç günü de, yani 2 Haziran Pazartesi, 3 Haziran Salı ve 4 Haziran Çarşamba’yı da tatil edin; 31 Mayıs ve 1 Haziran zaten hafta sonu ve tatil, böylece dört günlük Kurban Bayramı tatili 31 Mayıs-15 Haziran dönemine uzasın ve tam 16 gün olsun!”

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
45
25
14
3
2
1
1
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın