“Kurban Bayramı Tatili 16 Gün Olsun” Talebi: Ünlü Ekonomistten Bayram Tatili İsyanı

“Bu yıl Ramazan Bayramı salı günü bitti; takip eden üç iş günü eklenerek o hafta tümüyle tatil edildi.

Şimdi önümüzde Kurban Bayramı var. Kurban Bayramı 6 Haziran Cuma günü başlıyor ve 9 Haziran Pazartesi günü bitiyor.

Ramazan Bayramı’ndaki gibi haftanın ilk iki günündeki tatile üç gün daha eklenerek sürenin dokuz güne çıkarıldığını gördük de işte bu kez beklenti çok abartıldı.

Şimdi konuşulan 9 Haziran Pazartesi gününe sonraki dört iş gününün eklenmesi.

Bayramın bir gün öncesi 5 Haziran zaten arefe ve yarım gün iş var. O da arada kaynar gider ve tatil tam on bir güne uzar.

10-13 Haziran günlerini, yani bu dört günü tatil etmeyi düşünenlere bir öneri de benden...

Gelin eliniz değmişken Bayram öncesindeki üç günü de, yani 2 Haziran Pazartesi, 3 Haziran Salı ve 4 Haziran Çarşamba’yı da tatil edin; 31 Mayıs ve 1 Haziran zaten hafta sonu ve tatil, böylece dört günlük Kurban Bayramı tatili 31 Mayıs-15 Haziran dönemine uzasın ve tam 16 gün olsun!”