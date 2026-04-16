Okul Saldırılarının Ardından Doktor Başka Hayatta’nın Yapımcısından Paylaşım Geldi

Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
16.04.2026 - 20:05

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta yaşanan okul saldırıları tüm Türkiye’nin yüreklerini dağladı. Olayların ardından diziler ve filmler de gündeme geldi. Ekrana gelen yapımlarda güzelleme olarak verilen sahneler için dört bir yandan tepki geliyor. Bir tepki de Doktor Başka Hayatta dizisinin yapımcısı Selen Sevigen de geldi. İşte detaylar…

NOW’da yayınlanan Doktor Başka Hayatta 6. bölümüyle final yapmıştı.

Sıla Türkoğlu ve İbrahim Çelikkol’un başrolündeki yapım hastanede yaşanan olayları konu alıyordu. Ancak düşük reytingler sonucu final bölümü dahi çekilmeden ekrandan kaldırılmasına karar verilmişti.

Dizinin yapımcısı Selen Sevigen ise son günlerde yaşanan olayların ardından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

“Zil artık ders için değil, vicdanlar için çalıyor.

Şiddeti okuldan uzak tutun!

Bir yapımcı olarak, Türk televizyonlarına yıllardır dizi yapan bir kadın olarak ve yakın zamanda @doktorbaskahayatta dizisi ile Türkiye’nin aydınlık yüzü doktorlarımızın umut verici kurgusal hikâyelerini anlatırken, reyting sistemi yüzünden dizisi sonlandırılmış bir yapım şirketi sahibi olarak şunu söyleyebilirim: Şiddet güzellemesi; kadının kadına, erkeğin kadına, kadının erkeğe, kısacası her türlüsünün normalleştirildiği her yapımın, her şirketin, her kanalın, her yayının ve her dizinin, bugün ülkemizde yaşanan olaylardan kendine pay çıkarmasını diliyorum.”

2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği siz okuyucularımıza aktarıyorum.
