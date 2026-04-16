Okul Saldırılarının Ardından Doktor Başka Hayatta’nın Yapımcısından Paylaşım Geldi

“Zil artık ders için değil, vicdanlar için çalıyor.

Şiddeti okuldan uzak tutun!

Bir yapımcı olarak, Türk televizyonlarına yıllardır dizi yapan bir kadın olarak ve yakın zamanda @doktorbaskahayatta dizisi ile Türkiye’nin aydınlık yüzü doktorlarımızın umut verici kurgusal hikâyelerini anlatırken, reyting sistemi yüzünden dizisi sonlandırılmış bir yapım şirketi sahibi olarak şunu söyleyebilirim: Şiddet güzellemesi; kadının kadına, erkeğin kadına, kadının erkeğe, kısacası her türlüsünün normalleştirildiği her yapımın, her şirketin, her kanalın, her yayının ve her dizinin, bugün ülkemizde yaşanan olaylardan kendine pay çıkarmasını diliyorum.”