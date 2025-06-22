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Oh Be İyi Ki Keşfetmişim Dedirtecek Bir Grup: Of Monsters And Men

etiket Oh Be İyi Ki Keşfetmişim Dedirtecek Bir Grup: Of Monsters And Men

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
23.06.2025 - 00:07

Hep aynı şeyleri dinlemekten sıkıldın mı? İyi ki keşfettim dedirtecek efsanevi bir grupla karşı karşıyayız: Of Monsters And Men! Reykjavík'te kurulan bu grubu dinledikçe seveceğine eminiz. Öyle ki tarzları ve müzikleri de çok iyi. E hazırsan aç müziğin sesini, başlıyoruz!

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1. Little Talks

2. Dirty Paws

3. Mountain Sound

4. Human

5. Crystals

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6. King And Lionheart

7. Wild Roses

8. Yellow Light

9. Wolves Without Teeth

10. Love Love Love

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11. Organs

12. Vulture, Vulture

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Begüm
Begüm
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