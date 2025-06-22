Oh Be İyi Ki Keşfetmişim Dedirtecek Bir Grup: Of Monsters And Men

Hep aynı şeyleri dinlemekten sıkıldın mı? İyi ki keşfettim dedirtecek efsanevi bir grupla karşı karşıyayız: Of Monsters And Men! Reykjavík'te kurulan bu grubu dinledikçe seveceğine eminiz. Öyle ki tarzları ve müzikleri de çok iyi. E hazırsan aç müziğin sesini, başlıyoruz!