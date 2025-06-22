Oh Be İyi Ki Keşfetmişim Dedirtecek Bir Grup: Of Monsters And Men
Hep aynı şeyleri dinlemekten sıkıldın mı? İyi ki keşfettim dedirtecek efsanevi bir grupla karşı karşıyayız: Of Monsters And Men! Reykjavík'te kurulan bu grubu dinledikçe seveceğine eminiz. Öyle ki tarzları ve müzikleri de çok iyi. E hazırsan aç müziğin sesini, başlıyoruz!
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1. Little Talks
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2. Dirty Paws
3. Mountain Sound
4. Human
5. Crystals
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6. King And Lionheart
7. Wild Roses
8. Yellow Light
9. Wolves Without Teeth
10. Love Love Love
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11. Organs
12. Vulture, Vulture
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