Öğrencilik Hayatına Göre Eski Günleri Anımsatacak Bir Şarkı Söylüyoruz!
Öğrencilik Hayatına Göre Eski Günleri Anımsatacak Bir Şarkı Söylüyoruz!
Herkesin dinlediğinde öğrencilik hayatını anımsatan, bunlar da yaşandı dediği bir şarkı vardır..
Senin için bu şarkı hangisi?
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1. Öncelikle okul hayatında ne kadar başarılı olduğunu soralım!
2. Peki ya hiç okuldan kaçtığın oldu mu?
3. İlkokula giderken hasta numarası yaparak devamsızlık yapar mıydın?
4. Lisedeki favori derslerini soralım bir de!
5. Derslerde mutlaka not alır mısın?
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6. Hiç uyuyakalıp okula gidemediğin oldu mu?
7. Lisede hangi alanda okuyordun?
8. Son olarak üniversite hayatından beklentin hangisi?
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