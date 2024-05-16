Oğlunun Kadın Düşmanı Olduğunu Söyleyen Anne Çareyi Twitter'da Arayınca Olanlar Oldu

Metinde kullanılan 'Incel' kelimesi 'istemsiz bekarlar' anlamına geliyor. Bu kişiler, kendilerini 'kendileri istemelerine rağmen romantik veya cinsel partner bulamayan' kişiler olarak tanımlıyor. Bir internet alt kültürü olan bu grup, esasında kendilerinin cinsel ve romantik anlamda çekici olmamalarının sebebi olarak da kadınları görüyor.

Dolayısıyla bu alt gruba ait olduğunu düşünen kişilerde genellikle kadınlara yönelik şiddet görülüyor.