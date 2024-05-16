Oğlunun Kadın Düşmanı Olduğunu Söyleyen Anne Çareyi Twitter'da Arayınca Olanlar Oldu
Oğlunun Kadın Düşmanı Olduğunu Söyleyen Anne Çareyi Twitter'da Arayınca Olanlar Oldu
Çocuk yetiştirmek günümüzde eskisinden daha zor bir hal aldı. Siz her ne kadar çocuğunuzu güvenli bir ortamda yetiştirseniz bile, internetin korkunç gerçekliği her şeyi değiştirebilir. Bir anne de oğlunun kadın düşmanı bir hal aldığını öğrenince, çareyi internetti aradı.
Gelin gelen cevaplara bir bakalım!
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Çocuk yetiştirmek eskiden daha mı kolaydı?
"Her zaman tatlı, nazik olan oğlum 24 yaşında kadın düşmanlığı batağına düştü. Açıkçası bu konuda ne yapmam gerektiğini de bilmiyorum."
Bir annenin sosyal medyada tavsiye aramasına ise birbirinden farklı yorumlar yapıldı.
"Bu yüzden insanlar erkek çocuk yetiştirmenin kız çocuk yetiştirmekten daha kolay olduğunu söyleyince kafam karışıyor."
"Çocuk sahibi olmak resmen bir kumar."
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"O artık bir yetişkin. Sen de kurban olmadan önce onu evinden kov."
Biraz daha farklı çözümler gelmedi değil tabii.
"Vur onu."
"Bu yüzden oğullarımızı aldırıyoruz"
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