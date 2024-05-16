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Oğlunun Kadın Düşmanı Olduğunu Söyleyen Anne Çareyi Twitter'da Arayınca Olanlar Oldu

Oğlunun Kadın Düşmanı Olduğunu Söyleyen Anne Çareyi Twitter'da Arayınca Olanlar Oldu

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
16.05.2024 - 12:34

Çocuk yetiştirmek günümüzde eskisinden daha zor bir hal aldı. Siz her ne kadar çocuğunuzu güvenli bir ortamda yetiştirseniz bile, internetin korkunç gerçekliği her şeyi değiştirebilir. Bir anne de oğlunun kadın düşmanı bir hal aldığını öğrenince, çareyi internetti aradı.

Gelin gelen cevaplara bir bakalım!

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Çocuk yetiştirmek eskiden daha mı kolaydı?

Çocuk yetiştirmek eskiden daha mı kolaydı?

Muhtemelen evet. Çocuğunuzun çevresindeki kişileri tanır, kimlerle iletişim kurduğunu bilirdiniz. Fakat artık genç yaşlarda internete erişim sağlayan çocuklarınızın kimlerle, nasıl iletişim kurduğunu kontrol etmekte zorlanabilirsiniz.

Haliyle sizin hiç de tasvip etmediğiniz bazı durumlar oluşabilir. Bir anne, oğlunun 24 yaşında bir kadın düşmanı olduğunu söyleyerek çareyi sosyal medyada aradı.

"Her zaman tatlı, nazik olan oğlum 24 yaşında kadın düşmanlığı batağına düştü. Açıkçası bu konuda ne yapmam gerektiğini de bilmiyorum."

"Her zaman tatlı, nazik olan oğlum 24 yaşında kadın düşmanlığı batağına düştü. Açıkçası bu konuda ne yapmam gerektiğini de bilmiyorum."
twitter.com

Metinde kullanılan 'Incel' kelimesi 'istemsiz bekarlar' anlamına geliyor. Bu kişiler, kendilerini 'kendileri istemelerine rağmen romantik veya cinsel partner bulamayan' kişiler olarak tanımlıyor. Bir internet alt kültürü olan bu grup, esasında kendilerinin cinsel ve romantik anlamda çekici olmamalarının sebebi olarak da kadınları görüyor.

Dolayısıyla bu alt gruba ait olduğunu düşünen kişilerde genellikle kadınlara yönelik şiddet görülüyor.

Bir annenin sosyal medyada tavsiye aramasına ise birbirinden farklı yorumlar yapıldı.

Bir annenin sosyal medyada tavsiye aramasına ise birbirinden farklı yorumlar yapıldı.
twitter.com

'Çocuğunuzu doğru şekilde yetiştirme şekliniz ve abone olup 2-3 yayıncıyı beğenmekle sonunda psikotik hale gelmeleri çılgınca'

"Bu yüzden insanlar erkek çocuk yetiştirmenin kız çocuk yetiştirmekten daha kolay olduğunu söyleyince kafam karışıyor."

"Bu yüzden insanlar erkek çocuk yetiştirmenin kız çocuk yetiştirmekten daha kolay olduğunu söyleyince kafam karışıyor."
twitter.com

'Onların ayrıcalıklı olarak büyümemelerini ve kadınlara zararlı zihniyetler geliştirmemelerini sağlamaya çalışmalısınız. O zaman bile hâlâ internetin insafına kalmış olabilirsiniz.'

"Çocuk sahibi olmak resmen bir kumar."

"Çocuk sahibi olmak resmen bir kumar."
twitter.com
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"O artık bir yetişkin. Sen de kurban olmadan önce onu evinden kov."

"O artık bir yetişkin. Sen de kurban olmadan önce onu evinden kov."
twitter.com

Biraz daha farklı çözümler gelmedi değil tabii.

Biraz daha farklı çözümler gelmedi değil tabii.
twitter.com

"Vur onu."

"Vur onu."
twitter.com

"Bu yüzden oğullarımızı aldırıyoruz"

"Bu yüzden oğullarımızı aldırıyoruz"
twitter.com

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twitter.com
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