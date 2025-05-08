Ödediği Düşük Kira Tutarıyla Gündem Olan Kaya Çilingiroğlu'nun Evden Çıkmak İçin Koyduğu Şart Şoke Etti

Etiler’de lüks bir sitede sadece 10 bin TL’ye kiracı olan Çilingiroğlu, ev sahibi tarafından tahliye edilmek istenince ortalık karıştı. Elektrik ve suyu kesilen ünlü isim, soluğu mahkemede aldı! İddiaya göre ünlü isim, “Çıkmam ama çıkacaksam da bana 2 milyon TL verin” diyerek rest çekti! 10 bin TL’lik kira bedeliyle lüks bir sitede oturmaya devam eden Çilingiroğlu, bu taleple ev sahibini şoke etti.