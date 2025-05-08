Ödediği Düşük Kira Tutarıyla Gündem Olan Kaya Çilingiroğlu'nun Evden Çıkmak İçin Koyduğu Şart Şoke Etti
Kaynak: https://www.sabah.com.tr/galeri/magaz...
Bir dönem Hülya Avşar’la yaşadığı evlilikle magazin dünyasına damga vuran Kaya Çilingiroğlu, bu kez düşük kira bedeliyle oturduğu ev yüzünden gündemde! Sabah'tan Armağan Yılmaz'ın haberine göre, Kaya Çilingiroğlu'nun 10 bin TL'ye oturduğu kiralık daireden çıkmamak için direnmesi sonucu olay mahkemeye taşındı. Gelin detaylara birlikte bakalım!
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İş insanı, sporcu ve medyanın yakından tanıdığı bir figür olan Kaya Çilingiroğlu, yıllar boyunca özel hayatıyla magazin manşetlerinden hiç düşmedi.
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Kaya Çilingiroğlu’nun ev sahibiyle yaşadığı kriz, tam anlamıyla magazin gündemine bomba gibi düştü.
Ev sahibi Numan C., binayı kentsel dönüşüme sokmak için tüm kiracıları tahliye etti. Ancak Çilingiroğlu direnince çözüm elektrik ve suyu kesmekte bulundu!
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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