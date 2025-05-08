onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Ödediği Düşük Kira Tutarıyla Gündem Olan Kaya Çilingiroğlu'nun Evden Çıkmak İçin Koyduğu Şart Şoke Etti

Ödediği Düşük Kira Tutarıyla Gündem Olan Kaya Çilingiroğlu'nun Evden Çıkmak İçin Koyduğu Şart Şoke Etti

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
08.05.2025 - 10:53

Bir dönem Hülya Avşar’la yaşadığı evlilikle magazin dünyasına damga vuran Kaya Çilingiroğlu, bu kez düşük kira bedeliyle oturduğu ev yüzünden gündemde! Sabah'tan Armağan Yılmaz'ın haberine göre, Kaya Çilingiroğlu'nun 10 bin TL'ye oturduğu kiralık daireden çıkmamak için direnmesi sonucu olay mahkemeye taşındı. Gelin detaylara birlikte bakalım!

Kaynak: https://www.sabah.com.tr/galeri/magaz...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İş insanı, sporcu ve medyanın yakından tanıdığı bir figür olan Kaya Çilingiroğlu, yıllar boyunca özel hayatıyla magazin manşetlerinden hiç düşmedi.

İş insanı, sporcu ve medyanın yakından tanıdığı bir figür olan Kaya Çilingiroğlu, yıllar boyunca özel hayatıyla magazin manşetlerinden hiç düşmedi.

En çok Hülya Avşar ile yaşadığı sansasyonel evlilikle tanınan Çilingiroğlu, renkli aşk hayatı, spor geçmişi ve son dönemlerdeki gündem yaratan olaylarıyla da adından söz ettirmeye devam ediyor.

Kaya Çilingiroğlu’nun ev sahibiyle yaşadığı kriz, tam anlamıyla magazin gündemine bomba gibi düştü.

Kaya Çilingiroğlu’nun ev sahibiyle yaşadığı kriz, tam anlamıyla magazin gündemine bomba gibi düştü.

Etiler’de lüks bir sitede sadece 10 bin TL’ye kiracı olan Çilingiroğlu, ev sahibi tarafından tahliye edilmek istenince ortalık karıştı. Elektrik ve suyu kesilen ünlü isim, soluğu mahkemede aldı! İddiaya göre ünlü isim, “Çıkmam ama çıkacaksam da bana 2 milyon TL verin” diyerek rest çekti! 10 bin TL’lik kira bedeliyle lüks bir sitede oturmaya devam eden Çilingiroğlu, bu taleple ev sahibini şoke etti.

Ev sahibi Numan C., binayı kentsel dönüşüme sokmak için tüm kiracıları tahliye etti. Ancak Çilingiroğlu direnince çözüm elektrik ve suyu kesmekte bulundu!

Ev sahibi Numan C., binayı kentsel dönüşüme sokmak için tüm kiracıları tahliye etti. Ancak Çilingiroğlu direnince çözüm elektrik ve suyu kesmekte bulundu!

Sabah'tan Armağan Yılmaz'ın haberine göre, yaşadıklarının ardından 'Olay yargıya taşındı. Ev sahibi elektriği, suyu kesti. Asansörü kapattı. İki aydır suyum yok, bu asırda su kesmek ne demek? Üstüne üstlük mahkemeden tedbir kararım var, onu da uygulamıyorlar.' şeklinde konuşan Çilingiroğlu, soluğu mahkemede aldı. İlk etapta haklı bulunan ünlü isim hizmetleri geri bağlattı ama tahliye davasını kaybetti.

Mahkeme, Kaya Çilingiroğlu’nun evi boşaltmasına hükmetti. Ancak Çilingiroğlu pes etmedi; kararı temyize taşıyarak dosyayı üst mahkemeye gönderdi. Gözler şimdi üst mahkemeden çıkacak kararda!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
1
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın