Ocak Parlatmanın En Kolay Yolu Ortaya Çıktı!

Ocak yüzeyi oldukça hassas yapıya sahip olduğu için sert süngerler ya da aşındırıcı ürünler çiziklere neden olabiliyor. Temizlik için ilk adımda ılık su ve az miktarda bulaşık deterjanı yeterli oluyor. Yağ tabakasını yumuşatmak için karışım kısa süre yüzeyde bekletiliyor, ardından dairesel hareketlerle nazikçe siliniyor.

Daha inatçı lekelerde ise yüzeye zarar vermeyecek özel temizleyiciler devreye giriyor. Kurumuş kalıntılar dikkatlice temizlenirken bastırmadan ilerlemek gerekiyor. Böylece hem lekeler çıkıyor hem de yüzey zarar görmeden korunuyor.