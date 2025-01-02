Ocak Ayında Kombi Faturasını Düşünmeyi Unutturacak, Ruhunuzu Isıtacak 12 Şahane Parça!
Ocak Ayında Kombi Faturasını Düşünmeyi Unutturacak, Ruhunuzu Isıtacak 12 Şahane Parça!
Kışın soğuk havası, bir yandan kombi faturası derken insanın morali bozulabiliyor. Ama merak etmeyin, bu durumu biraz daha katlanılabilir kılmak için küçük bir önerim var: Ruhunuza iyi gelecek 12 harika şarkı! Hani bazen bir şarkı çalar ve bütün stresinizi alıp götürür ya, işte o anları yaşamanız için harika bir liste hazırladık.
İşte, kombi faturasını düşünmeyi unutturacak, içinizi ısıtacak parçalar:
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1. Ozbi & Gülce Duru - Babildeki Bahçe
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2. Bülent Ortaçgil - Mavi Kuş
3. Sertab Erener - Yolun Başı
4. Yüksek Sadakat - Fener
5. Barış Manço - Eğri Eğri Doğru Doğru
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6. Duman - Hayatı Yaşa
7. Ajda Pekkan - Ne Günler
8. Pilli Bebek - Olan Biten
9. Nilipek - Beraber
10. Pinhani - Gör Beni
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11. Düş Sokağı Sakinleri - Hüzün Kovan Kuşu
12. No Land - Yüzerdik
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