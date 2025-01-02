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Ocak Ayında Kombi Faturasını Düşünmeyi Unutturacak, Ruhunuzu Isıtacak 12 Şahane Parça!

etiket Ocak Ayında Kombi Faturasını Düşünmeyi Unutturacak, Ruhunuzu Isıtacak 12 Şahane Parça!

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
02.01.2025 - 16:31

Kışın soğuk havası, bir yandan kombi faturası derken insanın morali bozulabiliyor.  Ama merak etmeyin, bu durumu biraz daha katlanılabilir kılmak için küçük bir önerim var: Ruhunuza iyi gelecek 12 harika şarkı! Hani bazen bir şarkı çalar ve bütün stresinizi alıp götürür ya, işte o anları yaşamanız için harika bir liste hazırladık.  

İşte, kombi faturasını düşünmeyi unutturacak, içinizi ısıtacak parçalar:

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1. Ozbi & Gülce Duru - Babildeki Bahçe

2. Bülent Ortaçgil - Mavi Kuş

3. Sertab Erener - Yolun Başı

4. Yüksek Sadakat - Fener

5. Barış Manço - Eğri Eğri Doğru Doğru

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6. Duman - Hayatı Yaşa

7. Ajda Pekkan - Ne Günler

8. Pilli Bebek - Olan Biten

9. Nilipek - Beraber

10. Pinhani - Gör Beni

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11. Düş Sokağı Sakinleri - Hüzün Kovan Kuşu

12. No Land - Yüzerdik

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