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"O" Yıllara Dönmek Mümkün Olsaydı Muhtemelen Dinleyeceğiniz 15 Şarkı

etiket "O" Yıllara Dönmek Mümkün Olsaydı Muhtemelen Dinleyeceğiniz 15 Şarkı

pondsjournal
pondsjournal - Onedio Üyesi
14.03.2024 - 20:50

Herkesin geçmişe dönüğünde yaşamak istediği bir 'an' vardır. O anlara geri dönebilseydiniz arka fonda ne çalardı hiç düşündünüz mü?

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1. Tissues

2. The White Birch - Breathe

3. Cemeteries - Summer Smoke

4. Hedonutopia - Bil ki (Official Video)

5. Cotton

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6. Edward Sharpe & The Magnetic Zeros - Hot Coals

7. Abudu - Pavasaris

8. Coxcomb Red

9. I Dont Wana Be Your Lover

10. Saturday Night

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11. The Broken Family Band: It's All Over

12. Athena - Ses Etme

13. Teen Suicide - I wanna be a witch

14. Coldplay - Magic (Official Video)

15. Kalben - Kuşlar (Sonsuza Kadar)

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