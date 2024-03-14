"O" Yıllara Dönmek Mümkün Olsaydı Muhtemelen Dinleyeceğiniz 15 Şarkı
"O" Yıllara Dönmek Mümkün Olsaydı Muhtemelen Dinleyeceğiniz 15 Şarkı
Herkesin geçmişe dönüğünde yaşamak istediği bir 'an' vardır. O anlara geri dönebilseydiniz arka fonda ne çalardı hiç düşündünüz mü?
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1. Tissues
2. The White Birch - Breathe
3. Cemeteries - Summer Smoke
4. Hedonutopia - Bil ki (Official Video)
5. Cotton
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6. Edward Sharpe & The Magnetic Zeros - Hot Coals
7. Abudu - Pavasaris
8. Coxcomb Red
9. I Dont Wana Be Your Lover
10. Saturday Night
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11. The Broken Family Band: It's All Over
12. Athena - Ses Etme
13. Teen Suicide - I wanna be a witch
14. Coldplay - Magic (Official Video)
15. Kalben - Kuşlar (Sonsuza Kadar)
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