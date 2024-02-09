O mu, Bu mu? Seçimlerine Göre Enerjini Yükseltecek Bir Şarkı Öneriyoruz!
O mu, Bu mu? Seçimlerine Göre Enerjini Yükseltecek Bir Şarkı Öneriyoruz!
Enerjini yükseltmeye hazır mısın? Çünkü bu testin sonunda, senin için seçtiğimiz şarkıyı dinlerken dans etmeye başlayacaksın!
O zaman teste👇
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1. İlk sorumuzla başlayalım: Hangisi sana daha çok hitap ediyor?
2. Tarafını seç!
3. Tatlıcı mısın yoksa tuzlucu mu?a
4. Hangi date daha çok hoşuna gider?
5. Yolculuk tercihin?
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6. Bir filmi nerede izlemek sana daha cazip geliyor?
7. 🤔
8. Son olarak...
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