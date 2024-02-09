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O mu, Bu mu? Seçimlerine Göre Enerjini Yükseltecek Bir Şarkı Öneriyoruz!

etiket O mu, Bu mu? Seçimlerine Göre Enerjini Yükseltecek Bir Şarkı Öneriyoruz!

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
09.02.2024 - 19:31

Enerjini yükseltmeye hazır mısın? Çünkü bu testin sonunda, senin için seçtiğimiz şarkıyı dinlerken dans etmeye başlayacaksın!

O zaman teste👇

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1. İlk sorumuzla başlayalım: Hangisi sana daha çok hitap ediyor?

2. Tarafını seç!

3. Tatlıcı mısın yoksa tuzlucu mu?a

4. Hangi date daha çok hoşuna gider?

5. Yolculuk tercihin?

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6. Bir filmi nerede izlemek sana daha cazip geliyor?

7. 🤔

8. Son olarak...

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WALK THE MOON - Shut Up and Dance

Mark Ronson - Uptown Funk (Official Video) ft. Bruno Mars

Taylor Swift - Shake It Off

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