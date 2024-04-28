O Gün Onları Evden Uzak Tutarak Sürpriz Bir Sofra Hazırlıyoruz: Anneler Günü’nde Yapabileceğin 10 Tarif
O Gün Onları Evden Uzak Tutarak Sürpriz Bir Sofra Hazırlıyoruz: Anneler Günü’nde Yapabileceğin 10 Tarif
Anneler Günü, annenizi mutfağın dışına alıp harika bir şeyler hazırlamak için aradığınız fırsat olabilir. Eğer bu özel güne yapılacak aynı seviyede özenli tariflere ihtiyacınız varsa, beklemeden önerilerimize geçelim.
İşte bu yıl anneleri sevindirmenin en leziz 10 yolu!
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1. Kağıtta Palamut
2. Kaşarlı Kabak
3. Çeri Domatesli ve Kabaklı Kiş
4. Kuzu Pirzola
5. Kuşkonmazlı Izgara Biftek
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6. Tavuk Fajita
7. Ratatuy
8. Çıtır Tempura Karides
9. Çikolatalı Muffin
10. Vişneli Brownie
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