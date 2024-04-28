O Gün Onları Evden Uzak Tutarak Sürpriz Bir Sofra Hazırlıyoruz: Anneler Günü’nde Yapabileceğin 10 Tarif

Bir yandan annenizi şımartırken, diğer yandan hem onun sağlığına iyi gelecek hem de parmaklarını yalamasına sebep olacak o balık tarifini açıklıyoruz! 😋

Sevgililer Günü için balık düşünüyorsanız bu tarif ideal. Hem hafif hem lezzetli palamut tarifinin detayları şöyle:

Hazırlama Süresi: 5 dakika

Pişirme Süresi: 25 dakika

Pişirme Derecesi: 200°

Pişirme Modu: Balık

Malzemeler:

2 dilim palamut fileto

Yarım soğan

3 diş sarımsak

2 dilim limon

2 defne yaprağı

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

Yapılışı:

1. Soğanı ve sarımsağı dilimleyip, limondan 2 dilim kesin.

2. Philips Airfryer 7000 XXL sepetine yağlı kağıt serin. Yağlı kağıdın üzerine önce soğan dilimlerini, ardından 1 adet limon dilimi koyun.

3. Üzerine palamut dilimini de yerleştirin. Tatlandırmak için defne yaprağı, baharat ve sarımsak ekleyin.

4. Daha sonra balığın üzerini yağlı kağıtla görülmeyecek şekilde kapatın. Bu şekilde belirtilen cihazın balık ayarını kullanarak 23 derece pişirin. Bu ayar balığın lezzetini en iyi şekilde açığa çıkaracak.

5. Süre sonunda kağıdı açıp 2 dakika da üstü açık şekilde pişirin.

Yanında haşlanmış sebze veya patates kızartmasıyla sunabileceğiniz bu tarifi mutlaka Anneler Günü menünüze eklemelisiniz! 🐟