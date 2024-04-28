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O Gün Onları Evden Uzak Tutarak Sürpriz Bir Sofra Hazırlıyoruz: Anneler Günü’nde Yapabileceğin 10 Tarif

etiket O Gün Onları Evden Uzak Tutarak Sürpriz Bir Sofra Hazırlıyoruz: Anneler Günü’nde Yapabileceğin 10 Tarif

Merlot Vinho
Merlot Vinho - Onedio Üyesi
28.04.2024 - 21:01

Anneler Günü, annenizi mutfağın dışına alıp harika bir şeyler hazırlamak için aradığınız fırsat olabilir. Eğer bu özel güne yapılacak aynı seviyede özenli tariflere ihtiyacınız varsa, beklemeden önerilerimize geçelim.

İşte bu yıl anneleri sevindirmenin en leziz 10 yolu!

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1. Kağıtta Palamut

1. Kağıtta Palamut

Bir yandan annenizi şımartırken, diğer yandan hem onun sağlığına iyi gelecek hem de parmaklarını yalamasına sebep olacak o balık tarifini açıklıyoruz! 😋

Sevgililer Günü için balık düşünüyorsanız bu tarif ideal. Hem hafif hem lezzetli palamut tarifinin detayları şöyle: 

Hazırlama Süresi: 5 dakika

Pişirme Süresi: 25 dakika

Pişirme Derecesi: 200°

Pişirme Modu: Balık

Malzemeler:

  • 2 dilim palamut fileto

  • Yarım soğan

  • 3 diş sarımsak

  • 2 dilim limon

  • 2 defne yaprağı

  • 1 çay kaşığı tuz

  • 1 çay kaşığı karabiber

Yapılışı:

1. Soğanı ve sarımsağı dilimleyip, limondan 2 dilim kesin. 

2. Philips Airfryer 7000 XXL sepetine yağlı kağıt serin. Yağlı kağıdın üzerine önce soğan dilimlerini, ardından 1 adet limon dilimi koyun.

3. Üzerine palamut dilimini de yerleştirin. Tatlandırmak için defne yaprağı, baharat ve sarımsak ekleyin.

4. Daha sonra balığın üzerini yağlı kağıtla görülmeyecek şekilde kapatın. Bu şekilde belirtilen cihazın balık ayarını kullanarak 23 derece pişirin. Bu ayar balığın lezzetini en iyi şekilde açığa çıkaracak. 

5. Süre sonunda kağıdı açıp 2 dakika da üstü açık şekilde pişirin.

Yanında haşlanmış sebze veya patates kızartmasıyla sunabileceğiniz bu tarifi mutlaka Anneler Günü menünüze eklemelisiniz! 🐟

2. Kaşarlı Kabak

2. Kaşarlı Kabak

Hazır kabak mevsimi gelmişken hem hafif hem de annenizin bayılacağı pratik bir öneriye ne dersiniz? 💚

Hazırlama Süresi: 5 dakika

Pişirme Süresi: 26 dakika

Pişirme Derecesi: 180° - 200°

Pişirme Modu: Pişirme

Malzemeler:

  • 2 kabak

  • 1 domates

  • 1 bardak rende kaşar

  • Zeytinyağı

  • Tuz

  • Sarımsak tozu

Yapılışı:

1. 2 kabağı alacalı şekilde soyun ve halka halka dilimleyin.

2. Ardından zeytinyağı ve baharatları kabakla karıştırın.

3. Kabakları Philips Airfryer 7000 XXL sepetine aktarıp ve 'Pişirme' modunda 180 derecede, 18 dakika pişirin. Bu sırada cihazın Rapid Air teknolojisi devreye girecek ve kabakların fazla yağ gerektirmeden %90 daha az yağlı, %79 ise daha hızlı pişmesini sağlayacak. Pişirme modu ise eklenen bütün malzemeleri en mükemmel lezzette harmanlayacak.

4. Kabaklar pişerken bir yandan domatesi doğrayın. Süre sonunda domatesi sepete ekleyip 4 dakika da 200 derecede pişirin. 

5. Son olarak kaşarları ekleyin ve 4 dakika daha kaşarlar eriyene kadar pişirin

Çıtır üst katmanı ve yumuşacık alt katmanları ile bu tarif tam annenize göre! ☘️

3. Çeri Domatesli ve Kabaklı Kiş

3. Çeri Domatesli ve Kabaklı Kiş

Hazır kabak sezonunu açmışken onu bir diğer sezon favorisi çeri domateslerle birleştirmek de isteyebilirsiniz!

Hazırlama Süresi: 15 dakika

Pişirme Süresi: 20 dakika

Pişirme Derecesi: 160°

Pişirme Modu: Çok amaçlı fırında pişirme

Malzemeler:

  • 230 gr tuzlu tart hamuru

  • 100 gr kabak

  • 1 soğan

  • 1 yumurta

  • 150 gr çeri domates

  • 25 gr Parmesan peyniri

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 100 ml krema

  • 1 tutam karabiber ve deniz tuzu

  • 1 çay kaşığı kekik

Yapılışı:

1. Soğanı ince ince doğrayın. 

2. Kabakları ise küp küp kesin.

3. Soğanları tavaya alarak zeytinyağıyla birlikte pişirin.

4. Üstüne kabakları ekleyip 5 dakika da böyle pişirin. 

5. Bu karışımı kenara alıp ılımaya bırakın.

6. Soğanlar soğurken çeri domatesleri ortadan ikiye bölerek doğrayın.

7. Yumurta, krema ve baharatları karıştırın, parmesan peynirini rendeleyin. 

8. Hazırladığınız tart hamurunu Philips Airfryer 7000 XXL haznesine sığacak bir kaba dökün.

9. Beklettiğiniz kabaklı karışımı da bu hamurun üstüne yayın.

10. En üste ise kremalı karışımdan dökün.

11. İkiye ayırdığınız çeri domatesleri ilave ettikten sonra en üste rende peyniri serpin.

12. Belirtilen süre ve derecede kontrollü şekilde pişirin.

Bu harika lezzeti kalp şeklinde bir kapta hazırlayarak annenizin kalbini çalabilirsiniz! ❤️

4. Kuzu Pirzola

4. Kuzu Pirzola

Eğer aklınızda anneniz için çok daha özenli bir akşam yemeği hazırlama planı varsa, bu lokum gibi pirzola tarifini mutlaka denemelisiniz!

Hazırlama Süresi: 5 dakika

Pişirme Süresi: 12 dakika

Pişirme Derecesi: 200°

Pişirme Modu: Kendi suyunda pişirme

Malzemeler:

  • 6 kuzu pirzola

  • 1 tutam tuz

  • 1 tutam pul biber

  • 1 yemek kaşığı sıvıyağ

  • 2 defne yaprağı

  • 1 tutam kekik

Yapılışı:

1. Önce etleri yağ, tuz, pul biber ve defne yaprağı ile ovalayıp harmanlayın. Ardından pişirme öncesi defne yapraklarını çıkarın.

2. Baharatladığınız pirzolaları Philips Airfryer 7000 XXL sepetine dizin ve üzerine kekik ile pul biber serpin.

3. Belirtilen süre ve derecede pişirirken 12 dakikanın ardından etleri kontrol edin, gerekirse süreyi 2-3 dakika daha uzatın. Ama cihazın etleri kendi suyunu ve yağını hapsederek pişiren modu sayesinde, etleriniz hem normalden çok daha kısa sürede hem de tam kıvamında pişecek.

Bu tarifin yanına annenizin favorisi bir pilav eklemeyi de unutmayın! 🤤

5. Kuşkonmazlı Izgara Biftek

5. Kuşkonmazlı Izgara Biftek

Annenize mutfaktaki hünerlerinizi kanıtlamanın en iyi yolunu bulduk. İşte hem enfes hem doyurucu hem de güzel görünen bir tarif! 👇

Hazırlama Süresi: 30 dakika

Pişirme Süresi: 9 dakika

Pişirme Derecesi: 200°

Pişirme Modu: Kendi suyunda pişirme + Izgara

Malzemeler:

  • 350 gr dana bonfile

  • 400 gr patates

  • 25 gr tereyağı

  • 1 tutam tuz

  • 350 gr yeşil kuşkonmaz

  • 1 çay kaşığı zeytinyağı

  • 2 yemek kaşığı fesleğen pesto

Yapılışı:

1. İlk önce patatesleri haşlayın.

2. Haşlanan patateslere tereyağı ve tuz ekleyip patates püresini hazır edin.

3. Ardından kuşkonmazları yıkayıp kurulayın ve sert uçlarını kestikten sonra üzerine zeytinyağı gezdirin.

4. Kuşkonmazları Philips Airfryer 7000 XXL sepetine yerleştirerek 5 dakika 200 derecede ızgara moduna pişirin. Bu mod çıtır çıtır ve içi yumuşacık kuşkonmazlar yapmanızı sağlayacak.

5. Kuşkonmazlar piştikten sonra oda sıcaklığındaki bifteği zeytinyağı ile yağlayın ve Philips Airfryer 7000 XXL sepetine aktarıp 200 derecede 4 dakika pişirin. Bu sırada devreye giren 'kendi suyunda pişirme' modu ise etinizin suyunu koruyarak tam kıvamında pişmesini sağlayacak.

Bu sırada cihazın entegre gıda termometresini kullanarak bifteğinizi damak zevkine göre pişirmeniz de mümkün. Az, orta veya çok pişmiş şekilde pişirme imkanı sunan bu özellik kestiğinizde içinden suyu akan leziz mi leziz tarifler hazırlamanız için harika. 🤩

6. Süre sonunda bifteği 8 dakika daha iç haznede dinlendirin. Bu sırada ise 'Sıcak tutma' özelliğinden faydalanarak ısıyı uzun süre aynı derecede korumanız ve annenizi beklerken yemeği sıcak tutmanız mümkün.

Bifteğinizi annenizin favorisi soslarla servis etmeyi de ihmal etmeyin! Afiyet olsun! 😘

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6. Tavuk Fajita

6. Tavuk Fajita

Annenize rengarenk bir sofra kurarken tercihiniz pratiklik ise tavuk fajitayı denemeniz gerekli.

Hazırlama Süresi: 30 dakika

Pişirme Süresi: 15 dakika

Pişirme Derecesi: 180°

Pişirme Modu: Tek tencerede pişirme

Malzemeler:

  • 120 gram dana bonfile

  • Yarım adet soğan

  • 1 adet çarliston biber

  • 1 adet kırmızı biber

  • 3 yemek kaşığı sıvı yağ

  • 1 çay kaşığı tuz

  • Yarım çay kaşığı karabiber

Yapılışı:

1. Bonfile ve sebzeleri uzun şeritler halinde doğrayın.

2. Doğradığınız malzemeleri sıvı yağ, tuz ve karabiberle birleştirip buzdolabında yarım saat kadar bekletin.

3. Süre sonunda Philips Airfryer 7000 XXL'ı 'Tek tencerede pişirme' moduna alarak 5 dakika ısınmaya bırakın.

4. Isınan hazneye karışımı döküp pişirin.

Bu sırada dilerseniz malzemeleri kişi sayısına kadar artırabilirsiniz. Çünkü cihazın 2 kg / 8,3 l kapasitesi, bütün sevdikleriniz için tam 7 porsiyonluk yemekler hazırlamanızı sağlayacak.

5. Her 2-3 dakikada bir hazneyi çekip sallayarak malzemeleri ters düz edin. 

İşte bu kadar kolay. Elinize sağlık. 👏

7. Ratatuy

7. Ratatuy

Yanında pirinç pilavı ve mevsim salatayla klasik bir sofra kurmak için tek eksiğiniz harika bir ratatuy olabilir!

Hazırlanma Süresi: 20 dakika

Pişirme Süresi: 50 dakika

Pişirme Derecesi: 180°

Pişirme Modu: Karıştırarak Pişirme

Malzemeler:

  • 1 soğan

  • 2 diş sarımsak

  • 1 patlıcan

  • 2 kabak

  • 3 orta boy domates

  • 400 gr domates sosu

  • 100 ml su

  • 1 tutam karabiber

  • Yarım çay kaşığı kırmızı toz biber

  • 1 çay kaşığı keklikotu

  • 1 çay kaşığı kurutulmuş kekik

Yapılışı:

1. Soğanı halkalar halinde dilimleyin. Patlıcan, kabak ve domatesleri yıkayıp 0,3 cm kalınlığında doğrayın ve kenara ayırın.

Sarımsak dişlerini soyup ince ince doğrayın. Bir kasede domates sosuyla su, tuz, karabiber, toz biber, sarımsak, keklikotu ve kekiği karıştırın.

2. Domates karışımını Philips Airfryer 7000 XXL içine sığacak bir kaba alın. Dilimlenmiş sebzeleri dönüşümlü bu kaba 4 sıra halinde dizin. Sezgisel ekrandaki modlar arasından 'Karıştırarak pişirme' modunu seçin ve belirlenen derecede pişirin. 

Bu mod ve cihazın kullanıcı dostu arayüzü size kişisel eklentiler yaparak tarifi özelleştirme imkanı tanıyacak. Pişirmenin herhangi bir yerinde eksik malzeme olduğunu fark ederseniz kolayca cihaza ekleyip, arkanıza yaslanarak pişmenin tamamlanmasını bekleyebilirsiniz.

3. Pişirme işlemi bittiğinde tüketmeye hazırsınız.

Elinize sağlık!

8. Çıtır Tempura Karides

8. Çıtır Tempura Karides

Annenize sıra dışı bir tarif hazırlamak istiyorsanız, hepimizi Uzak Doğu'ya ışınlayacak bir önerimiz var.

Hazırlama Süresi: 15 dakika

Pişirme Süresi: 11 dakika

Pişirme Derecesi: 200°

Pişirme Modu: Kızartma

Malzemeler:

  • 300 gr kral karides

  • 1 tutam tuz

  • 1 tutam karabiber

  • 1 yumurta

  • 40 gr tempura unu

  • 1 tutam tuz

  • 1 tutam karabiber

  • 2 çay kaşığı bitkisel yağ

Yapılışı:

1. Karidesleri yıkayıp pençelerini çıkarın, kuyruklarını bırakın ve tuzlayıp biberleyip şişe dizin. 

2. Hamur için yumurtayı çırparak unu, tuzu, karabiberi, yağı ekleyin ve güzelce harmanlayın. Bu harcı 10 dakika dinlendirdikten sonra karidesleri içine daldırın.

3. Harçla bulanan karidesleri Philips Airfryer 7000 XXL çift katmanlı aksesuarı kullanarak yerleştirin ve kızartma modunda pişirin.

4. Pişen karidesleri cihazın dışına alıp yanına tartar sosla birlikte servis edin.

Kokteyl havasındaki bu tarif favoriniz olacak. 🎉

9. Çikolatalı Muffin

9. Çikolatalı Muffin

Anneler Günü elbette tatlısız olmaz. Çikolata aşığı annelerin kalbini çalacak o tarif ise şöyle. 🤎

Hazırlama Süresi: 5 dakika

Pişirme Süresi: 15 dakika

Pişirme Derecesi: 170°

Pişirme Modu: Çok amaçlı fırında pişirme

Malzemeler:

  • 4 yemek kaşığı şeker

  • 1 yumurta

  • 5 yemek kaşığı sıvıyağ

  • 200 ml süt

  • 1 çay kaşığı kabartma tozu

  • 1 çay kaşığı vanilin

  • 1 yemek kaşığı kakao tozu

  • 5 yemek kaşığı un

  • 1 tutam damla çikolata

Yapılışı:

1. Önce yumurta ve şekeri iyice köpürene kadar çırpın.

2. Bu karışıma sıvı malzemeleri de ekleyip karıştırın, ardından kuru malzemeleri de ilave edin.

3. Muffin kalıplarını yağlayın ve hazırladığınız harcı kaplar arasına pay edin.

4. Üzerine çikolata parçacıklarını da ilave edin.

5. Philips Airfryer 7000 XXL sepetine muffin kalıplarını alın ve 'çok amaçlı fırında pişirme' modunun çikolatayı akışkan muffini ise yumuşacık hale getiren sihirini gerçekleştirmesini bekleyin.

Bu otomatik pişirme programları ve modlar, anneniz için en leziz tarifi hazırlarken işinizi fazlasıyla kolaylaştıracak. Yapmanız gereken tek şey malzemeleri seçmek, miktarı belirlemek ve her şeyi uzaktan kontrole izin veren uygulama üzerinden takip etmek. İşte bu kadar basit! 🧁

10. Vişneli Brownie

10. Vişneli Brownie

Çay ve kahvenin yanına çok yakışacak, annenizin ise gözlerini dolduracak o tarif burada! 👇

Hazırlama Süresi: 15 dakika

Pişirme Süresi: 20 dakika

Pişirme Derecesi: 160°

Pişirme Modu: Sous vide

Malzemeler:

  • 60 gram sütlü çikolata

  • 60 gram bitter çikolata

  • 15 vişne

  • 3 yemek kaşığı şeker

  • 3 yemek kaşığı un

  • 3 yemek kaşığı tereyağı

  • 2 yumurta

Yapılışı:

1. Yumurta ve şekeri çırparak başlayın.

2. Çikolataları benmari usulü eritin.

3. Erittiğiniz çikolataların içine tereyağını ilave edin.

4. Vişne hariç tüm malzemeleri kaba alıp karıştırın.

5. Hazırladığınız bu karışımı Philips Airfryer 7000 XXL sepetine aktarın.

6. Karışımın içine vişneleri koyun ve 'Sous vide' modunda tam akışkan bir brownie pişmesi için bekleyin. 🍒

Bu tarifte mevsim meyvelerinden çilek, karadut ve böğürtlen gibi alternatifleri kullanabileceğinizi de unutmayın! 😘

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