O Eşsiz Yemek Zevkine Göre Dinlemen Gereken Şarkıyı Söylüyoruz!
O Eşsiz Yemek Zevkine Göre Dinlemen Gereken Şarkıyı Söylüyoruz!
Sen yemekleri seç, biz de senin o eşsiz yemek seçimlerine göre tarzını yansıtacak şarkıyı söyleyelim. E hazırsan hadi başlayalım!
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1. Önce çorbadan başlayalım!
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2. Peki kahvaltı da seçer misin?
3. Sabahları kahvaltının yanında ne içersin?
4. Sağlıklı bir öğle yemeği seçmeni isteyelim...
5. Her akşam aynı yemeği yiyeceksin... Hangisini seçerdin?
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6. Bir de meyve seçer misin?
7. Salata tercihin nedir peki?
8. Son olarak gönlünü çalan o tatlıyı da seçer misin?
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