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O Eşsiz Yemek Zevkine Göre Dinlemen Gereken Şarkıyı Söylüyoruz!

etiket O Eşsiz Yemek Zevkine Göre Dinlemen Gereken Şarkıyı Söylüyoruz!

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
11.12.2024 - 00:03

Sen yemekleri seç, biz de senin o eşsiz yemek seçimlerine göre tarzını yansıtacak şarkıyı söyleyelim. E hazırsan hadi başlayalım!

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1. Önce çorbadan başlayalım!

2. Peki kahvaltı da seçer misin?

3. Sabahları kahvaltının yanında ne içersin?

4. Sağlıklı bir öğle yemeği seçmeni isteyelim...

4. Sağlıklı bir öğle yemeği seçmeni isteyelim...

5. Her akşam aynı yemeği yiyeceksin... Hangisini seçerdin?

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6. Bir de meyve seçer misin?

7. Salata tercihin nedir peki?

8. Son olarak gönlünü çalan o tatlıyı da seçer misin?

Senin şarkın Lana Del Rey - Young and Beautiful!

Senin şarkın Zülfü Livaneli'nden!

Senin şarkın Janis Joplin'den!

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Begüm
Begüm
Onedio Üyesi
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