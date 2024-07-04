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O Bir İkon: Herkesin En Az Bir Şarkısını Ezberlemesi Gereken 10 Kylie Minogue Şarkısı

etiket O Bir İkon: Herkesin En Az Bir Şarkısını Ezberlemesi Gereken 10 Kylie Minogue Şarkısı

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
04.07.2024 - 19:01

Kylie Minogue'un şarkılarıyla tanışmayan yoktur. Onun enerjik ve unutulmaz parçaları, müzik dünyasında yıllardır yerini koruyor. Kendisi kadar şarkıları da ikonik olan Kylie Minogue, bugün listemizin konuğu oldu!

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1. Dance Alone

2. Padam Padam

3. Can't Get You Out Of My Head

4. Tension

5. Love At First Sight

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6. Spinning Around

7. All The Lovers

8. In Your Eyes

9. Get Outta My Way

10. Better The Devil You Know

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