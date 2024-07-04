O Bir İkon: Herkesin En Az Bir Şarkısını Ezberlemesi Gereken 10 Kylie Minogue Şarkısı
O Bir İkon: Herkesin En Az Bir Şarkısını Ezberlemesi Gereken 10 Kylie Minogue Şarkısı
Kylie Minogue'un şarkılarıyla tanışmayan yoktur. Onun enerjik ve unutulmaz parçaları, müzik dünyasında yıllardır yerini koruyor. Kendisi kadar şarkıları da ikonik olan Kylie Minogue, bugün listemizin konuğu oldu!
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1. Dance Alone
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2. Padam Padam
3. Can't Get You Out Of My Head
4. Tension
5. Love At First Sight
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