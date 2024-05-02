O Artık Bambaşka Biri: İşte Benim Stilim Yarışmacısı Ayşegül Doğan'ın Son Halini Tanıyamayacaksınız
O Artık Bambaşka Biri: İşte Benim Stilim Yarışmacısı Ayşegül Doğan'ın Son Halini Tanıyamayacaksınız
Bir döneme damga vuran programlardan İşte Benim Stilim yarışmasıyla tanıdığımız isimlerden biri de Ayşegül Melisa Doğan olmuştu. Yarışmadan sonra sosyal medyaya yönelen Doğan'ın estetikli son hali görenlere dumur etti.
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Sabah kuşağının bir dönem en popüler yarışmaları şüphesiz ki moda programlarıydı. Kaosun bitmek bilmediği yarışmalar arasında İşte Benim Stilim en popüler olanlardandı.
Kavga, gürültü, tartışma derken tansiyonun bir an olsun düşmediği programdaki yarışmacıların büyük bir çoğunu adını duyurup fenomen olma yoluna girdi.
Nihal Candan, Bahar Candan, Nazlı Hamarat, Emel Özkızıltaş gibi birçok ismi hayatımıza katan yarışmanın ikonik isimleri arasında Ayşegül Melisa Doğan da yer almıştı.
Yarışmadaki rakibi Özlem'le adeta birbirlerini yiyen Ayşegül'ün tartışma anında yaptığı hareketler de sosyal medyanın diline düşmüştü.
Hatta yine Özlem'le bir kavgası anında yaptığı bu hareket sayısız capse konu olmuştu...
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Yarışmanın final yapmasından sonra da gündemimize ara ara gelen Doğan yaşadığı değişimle de Hülya Avşar'ın kardeşi Helin Avşar'a benzetildiği açıklaması epey konuşulmuştu.
Katıldığı bir programda yaptırdığı estetikleri tek tek sıralayan Ayşegül Melisa Doğan "Yanaklarımda dolgu var. Dişlerim lamine. Çenede ve gıdıda dolgu var. Kaş yaptırıp, kirpik lifti takıyorum..." açıklamasıyla herkesi şoke etmişti.
Düzenli olarak botoks yaptırdığını anlatan Ayşegül Doğan'ın aktif olarak kullandığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlardaki son halleri ise görenleri bir kez daha dumura uğrattı.
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