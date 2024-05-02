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Demet Akalın, Rihanna'nın Annelikten Önce Giydiği İddialı Parçalardan Pişman Olduğunu Duyunca Yorumsuz Geçmedi

Demet Akalın, Rihanna'nın Annelikten Önce Giydiği İddialı Parçalardan Pişman Olduğunu Duyunca Yorumsuz Geçmedi

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
02.05.2024 - 11:29

Yaptığı her açıklamayla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Demet Akalın bu sefer de dünya yıldızı Rihanna'nın açık giyinmekle alakalı söylediklerine verdiği yanıtla gündem oldu.

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Türk pop müziği denildiğinde akıllara gelen yegane isimlerden biri olan Demet Akalın akılalmaz sosyal medya kullanım şekliyle de dillerde biliyorsunuz.

Türk pop müziği denildiğinde akıllara gelen yegane isimlerden biri olan Demet Akalın akılalmaz sosyal medya kullanım şekliyle de dillerde biliyorsunuz.

Son günlerde 10 yıldır küs olduğu eski dostu Zuhal Topal'la olan tartışmalarıyla öne çıkan ünlü şarkı yine Instagram'dan yaptığı bir yorumla gözleri üzerine çekti.

Son günlerde 10 yıldır küs olduğu eski dostu Zuhal Topal'la olan tartışmalarıyla öne çıkan ünlü şarkı yine Instagram'dan yaptığı bir yorumla gözleri üzerine çekti.

Önce konuya şöyle bir giriş yapalım; hatırlayanlarınız vardır, yıllardır hayatımızda olan Demet Akalın'ın giydiği kıyafetler bir dönem çok konuşuluyordu.

Önce konuya şöyle bir giriş yapalım; hatırlayanlarınız vardır, yıllardır hayatımızda olan Demet Akalın'ın giydiği kıyafetler bir dönem çok konuşuluyordu.

Sadece son yıllarda giydiği de değil, ünlü şarkıcının gençlik zamanlarında giydiği ikonik parçalar da akıllara kazınmıştı.

Sadece son yıllarda giydiği de değil, ünlü şarkıcının gençlik zamanlarında giydiği ikonik parçalar da akıllara kazınmıştı.

Hatta geçtiğimiz yıl Kuruçeşme Açıkhava'da konser veren Akalın'ın bu transparan kıyafeti epey eleştiri almıştı.

Hatta geçtiğimiz yıl Kuruçeşme Açıkhava'da konser veren Akalın'ın bu transparan kıyafeti epey eleştiri almıştı.

'Neresi edepsiz bu kıyafetimin? Beyonce'den çorladım. Transparan görmemişler! 7-8 kilo daha vereyim, o zaman görün beni. Bu yüzden günde bir öğün besleniyorum. Aç yaşıyorum aç!' diyen Akalın'ın açıklamaları da o dönem çok konuşulmuştu.

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"Nereden buldu bu kıyafeti, çok mu aramış?" diyenlere de "Çok aramadım vallahi! Beyonce'nin son turnesinde giydiği kıyafetlerden birini çorladım" yanıtını vermişti.

"Nereden buldu bu kıyafeti, çok mu aramış?" diyenlere de "Çok aramadım vallahi! Beyonce'nin son turnesinde giydiği kıyafetlerden birini çorladım" yanıtını vermişti.

Günümüzdeki şarkıcıların kıyafetlerini zaman zaman topa tuttuğuna da şahit olduğumuz Demet Akalın'ın “Benim sahneme aileler eşleriyle geliyor. Bazı şeylerin dozu kaçtı. ‘Hangimiz daha çok açalım?’ yarışı başladı.” çıkışını da hatırlarsınız.

Günümüzdeki şarkıcıların kıyafetlerini zaman zaman topa tuttuğuna da şahit olduğumuz Demet Akalın'ın “Benim sahneme aileler eşleriyle geliyor. Bazı şeylerin dozu kaçtı. ‘Hangimiz daha çok açalım?’ yarışı başladı.” çıkışını da hatırlarsınız.

Demet Akalın Instagram'dan yaptığı yorumla öne çıktı demiştik; o kısma gelelim asıl! Konumuz Rihanna... Tüm dünyayı kasıp kavuran şarkılara imza atan Rihanna, hem hamileliğinde hem de hamilelik öncesi giydikleriyle hafızalara yer etmişti.

Demet Akalın Instagram'dan yaptığı yorumla öne çıktı demiştik; o kısma gelelim asıl! Konumuz Rihanna... Tüm dünyayı kasıp kavuran şarkılara imza atan Rihanna, hem hamileliğinde hem de hamilelik öncesi giydikleriyle hafızalara yer etmişti.

Geçtiğimiz günlerde “Bir anne olarak, geçmişte vücudumu açığa çıkardığım için pişmanım” diyerek itirafta bulunan Rihanna, giydiği aşırı iddialı kıyafetler konusunda pişman olduğunu anlatmıştı.

Geçtiğimiz günlerde “Bir anne olarak, geçmişte vücudumu açığa çıkardığım için pişmanım” diyerek itirafta bulunan Rihanna, giydiği aşırı iddialı kıyafetler konusunda pişman olduğunu anlatmıştı.

“Şimdi bir anne olarak, ben bunları gerçekten yaptım mı diye bakıyorum” diyen ikonik şarkıcının bu açıklamasına Demet Akalın'dan çok konuşulacak bir yorum geldi.

“Şimdi bir anne olarak, ben bunları gerçekten yaptım mı diye bakıyorum” diyen ikonik şarkıcının bu açıklamasına Demet Akalın'dan çok konuşulacak bir yorum geldi.
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Soluğu @popbizde hesabının Rihanna itirafı paylaşımının altında alan Demet Akalın'dan gelen "geldin mi sözüme?" yorumu da dikkatlerden kaçmadı.

Soluğu @popbizde hesabının Rihanna itirafı paylaşımının altında alan Demet Akalın'dan gelen "geldin mi sözüme?" yorumu da dikkatlerden kaçmadı.

Demet Akalın'ın yorumunu gözünden kaçırmayan İrem Derici de kahkaha atmadan geçemedi...

Demet Akalın'ın yorumunu gözünden kaçırmayan İrem Derici de kahkaha atmadan geçemedi...

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