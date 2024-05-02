Demet Akalın, Rihanna'nın Annelikten Önce Giydiği İddialı Parçalardan Pişman Olduğunu Duyunca Yorumsuz Geçmedi

'Neresi edepsiz bu kıyafetimin? Beyonce'den çorladım. Transparan görmemişler! 7-8 kilo daha vereyim, o zaman görün beni. Bu yüzden günde bir öğün besleniyorum. Aç yaşıyorum aç!' diyen Akalın'ın açıklamaları da o dönem çok konuşulmuştu.