Nuri Pakdil Kimdir, Kaç Yaşında Öldü, Nereli? 'Kudüs Şairi' Nuri Pakdil'in Hayatı ve Eserleri
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Türk edebiyatının deneme, şiir ve oyun alanındaki önemli isimlerinden Nuri Pakdil, 18 Ekim 2019'da Ankara'da 85 yaşında hayatını kaybetmişti. Vefatının yıl dönümünde adı yeniden gündeme gelen Nuri Pakdil, Kudüs üzerine yazdıkları nedeniyle 'Kudüs şairi' olarak anılıyor. Peki Nuri Pakdil kimdir, nereli, hangi eserleri yazdı? İşte Nuri Pakdil'in hayatı ve eserleri hakkında bilinenler...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Nuri Pakdil, 1934 yılında Kahramanmaraş'ta doğdu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Edebiyat Dergisi ve Yayınevi
Nuri Pakdil'in Eserleri
Neden 'Kudüs Şairi' Olarak Anılıyor?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle yaşam haberlerini yakından takip ediyor ve okuyucularla buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın