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Nuri Pakdil Kimdir, Kaç Yaşında Öldü, Nereli? 'Kudüs Şairi' Nuri Pakdil'in Hayatı ve Eserleri

Nuri Pakdil Kimdir, Kaç Yaşında Öldü, Nereli? 'Kudüs Şairi' Nuri Pakdil'in Hayatı ve Eserleri

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Yaşam Editörü
19.10.2026 - 08:41
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Türk edebiyatının deneme, şiir ve oyun alanındaki önemli isimlerinden Nuri Pakdil, 18 Ekim 2019'da Ankara'da 85 yaşında hayatını kaybetmişti. Vefatının yıl dönümünde adı yeniden gündeme gelen Nuri Pakdil, Kudüs üzerine yazdıkları nedeniyle 'Kudüs şairi' olarak anılıyor. Peki Nuri Pakdil kimdir, nereli, hangi eserleri yazdı? İşte Nuri Pakdil'in hayatı ve eserleri hakkında bilinenler...

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Nuri Pakdil, 1934 yılında Kahramanmaraş'ta doğdu.

Nuri Pakdil, 1934 yılında Kahramanmaraş'ta doğdu.

Nuri Pakdil, ilk yazılarını memleketi Kahramanmaraş'ta yayımlanan Demokrasiye Hizmet gazetesinde yayımladı. Lise öğrencisiyken 1954 yılında arkadaşlarıyla birlikte Hamle dergisini çıkardı. Ardından İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu.

Nuri Pakdil Ne Zaman ve Kaç Yaşında Öldü?

Nuri Pakdil, tedavi gördüğü Ankara Şehir Hastanesi'nde 18 Ekim 2019'da 85 yaşında hayatını kaybetti. Hacı Bayram-ı Veli Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Ankara'daki Taceddin Dergâhı'nın bahçesinde toprağa verildi. Nuri Pakdil, her yıl vefat yıl dönümünde kabri başında düzenlenen törenlerle anılıyor.

Edebiyat Dergisi ve Yayınevi

Edebiyat Dergisi ve Yayınevi

Nuri Pakdil, 1964'te İstanbul'da haftalık bir dergide sanat sayfalarını hazırladı. 1969 yılında Edebiyat dergisini kurdu, 1972'de ise Edebiyat Dergisi Yayınları'nı hayata geçirdi. Yayınevi 1972-1984 yılları arasında 45 kitap yayımladı; bunların 18'i Nuri Pakdil imzası taşıyordu. Edebiyat dergisi Aralık 1984'te yayına ara verdi, yayınevi ise 1997'de yeniden kitap yayımlamaya başladı.

Nuri Pakdil'in Eserleri

Nuri Pakdil'in Eserleri

Nuri Pakdil'in yayınevinden çıkan ilk kitap Batı Notları oldu. Yazarın öne çıkan eserleri arasında Biat serisi, Bir Yazarın Notları serisi, Bağlanma, Kalem Kalesi ve altı ciltlik Otel Gören Defterler bulunuyor. Put Yapımevleri adlı oyunu, Anneler ve Kudüsler ile Osmanlı Simitçiler Kasîdesi adlı şiirleri de bilinen eserleri arasında. Nuri Pakdil, Jacques Prévert ve Guillevic'ten çeviriler de yaptı.

Neden 'Kudüs Şairi' Olarak Anılıyor?

Neden 'Kudüs Şairi' Olarak Anılıyor?

Nuri Pakdil, eserlerinde Kudüs'e geniş yer verdiği için 'Kudüs şairi' olarak anıldı. Anadolu Ajansı'nın haberine göre vefatının ardından Kudüs'teki Mescid-i Aksa'da gıyabi cenaze namazı kılındı. Nuri Pakdil, 2014 yılında ilk kez verilen Necip Fazıl Saygı Ödülü'ne layık görüldü. Hayatı, TRT 1'de 2014-2015 yıllarında yayımlanan Yedi Güzel Adam dizisinde de anlatıldı.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Yaşam Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle yaşam haberlerini yakından takip ediyor ve okuyucularla buluşturuyorum.
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