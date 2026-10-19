Nuri Pakdil Kimdir, Kaç Yaşında Öldü, Nereli? 'Kudüs Şairi' Nuri Pakdil'in Hayatı ve Eserleri

Nuri Pakdil'in yayınevinden çıkan ilk kitap Batı Notları oldu. Yazarın öne çıkan eserleri arasında Biat serisi, Bir Yazarın Notları serisi, Bağlanma, Kalem Kalesi ve altı ciltlik Otel Gören Defterler bulunuyor. Put Yapımevleri adlı oyunu, Anneler ve Kudüsler ile Osmanlı Simitçiler Kasîdesi adlı şiirleri de bilinen eserleri arasında. Nuri Pakdil, Jacques Prévert ve Guillevic'ten çeviriler de yaptı.