Nuray Babacan'ın İddiası: "İş İnsanları AKP’lilere ‘Bir Daha Seçim Olacak mı?’ Diye Soruyormuş"

“Aynı dönemde, Merkez Bankası’nın faiz artırma kararı ile ilgili beklentiler de çok konuşuldu. Gelişmeleri yakından izleyen siyasiler, krizi yatıştırmak için Merkez Bankası’nın faizi sabit tutacağını, artış beklemediklerini dile getirdiler. Ama hesapları tutmadı.

Faiz attırmanın siyasi sonuçları konusunda endişeleri vardı. ‘Yaptığımız her adımın, aldığımız, siyasi kararların yanlış olduğunun altını çizmek anlamına gelir. Bunu koz olarak kullanırlar. Her şey başa sarar’ yorumları yapmışlardı. Kararın ardından yaşananlar, haklı olduklarını gösterdi.”