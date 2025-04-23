Nuray Babacan'ın İddiası: "İş İnsanları AKP’lilere ‘Bir Daha Seçim Olacak mı?’ Diye Soruyormuş"
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CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının yankıları sürüyor.
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“Bir daha seçim olacak mı?”
İş insanları faiz artımını da istemiyormuş.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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Talimat verdikten sonra neden yapılmasın?!
seçim demek akepe iktidarının sona ermesi ve müthiş bir yargılama sürecinin başlaması demek...bu yüzden iki saatte 40 milyar dolar parayı yok ettiler,apoya g... Devamını Gör
AKP'nin şahlanan kurgusal Türkiye imajı dalkavuklar kongresinden dışarı çıkamıyor işte. Hatta orada bile kimse inanmıyor da bakma. :)
🤣 sonunda kemalist zihniyetinin yok olduğunun farkına varmaya başladiniz
Yani Kemalizmin yok olmasıyla demokrasinin yok olması eş değer. :)