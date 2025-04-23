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Nuray Babacan'ın İddiası: "İş İnsanları AKP’lilere ‘Bir Daha Seçim Olacak mı?’ Diye Soruyormuş"

Nuray Babacan'ın İddiası: "İş İnsanları AKP’lilere ‘Bir Daha Seçim Olacak mı?’ Diye Soruyormuş"

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
23.04.2025 - 11:55

Nefes Gazetesi’nden Nuray Babacan bugünkü köşe yazısında AKP kulislerinden konuşulanları yazdı. İddiaya göre şirketlere kayyum atanması sonrasında iş insanları arasında korku yaşanmış.

Hatta bazı iş insanları AKP yöneticilerine, “Bundan sonra ülkede seçim yapılır mı?” diye sormuş.

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CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının yankıları sürüyor.

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının yankıları sürüyor.

İBB’ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 24 şirkete de kayyum atanmıştı.

Nefes Gazetesi’nden Nuray Babacan, kayyum atamalarının iş insanları arasında korku yarattığını ifade etti.

Kaynak

“Bir daha seçim olacak mı?”

“Bir daha seçim olacak mı?”

AKP ekonomi kurmayları, iş insanlarıyla bir toplantı yapıyor. Şirketlere kayyum atanması, ciddi korku yaratmış. AKP’liler, basit gerekçelerle aynı şeylerin başlarına gelebileceğini söyleyen iş insanlarını ikna etmekte zorlanmış. Hatta bazıları, ‘Bundan sonra ülkede seçim yapılır mı?” diye daha iddialı sorular sormuş.”

İş insanları faiz artımını da istemiyormuş.

İş insanları faiz artımını da istemiyormuş.

Aynı dönemde, Merkez Bankası’nın faiz artırma kararı ile ilgili beklentiler de çok konuşuldu. Gelişmeleri yakından izleyen siyasiler, krizi yatıştırmak için Merkez Bankası’nın faizi sabit tutacağını, artış beklemediklerini dile getirdiler. Ama hesapları tutmadı.

Faiz attırmanın siyasi sonuçları konusunda endişeleri vardı. ‘Yaptığımız her adımın, aldığımız, siyasi kararların yanlış olduğunun altını çizmek anlamına gelir. Bunu koz olarak kullanırlar. Her şey başa sarar’ yorumları yapmışlardı. Kararın ardından yaşananlar, haklı olduklarını gösterdi.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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Bozkurt

Talimat verdikten sonra neden yapılmasın?!

c.ysfalbs

seçim demek akepe iktidarının sona ermesi ve müthiş bir yargılama sürecinin başlaması demek...bu yüzden iki saatte 40 milyar dolar parayı yok ettiler,apoya g... Devamını Gör

Bozkurt

AKP'nin şahlanan kurgusal Türkiye imajı dalkavuklar kongresinden dışarı çıkamıyor işte. Hatta orada bile kimse inanmıyor da bakma. :)

Alemdar Msc

🤣 sonunda kemalist zihniyetinin yok olduğunun farkına varmaya başladiniz

Bozkurt

Yani Kemalizmin yok olmasıyla demokrasinin yok olması eş değer. :)