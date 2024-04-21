Now TV'den İlk Final Kararı Geldi! Hangi Dizileri Yeni Sezonda Göremeyeceğiz?
Now TV'den İlk Final Kararı Geldi! Hangi Dizileri Yeni Sezonda Göremeyeceğiz?
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/n...
Birsen Altuntaş'ın haberine göre Now TV'de yayınlanan 'Korkma Ben Yanındayım' final yapıyor. Kızıl Goncalar ve Hudutsuz Sevda için ise ikinci sezon müjdesi geldi.
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Yeni yayın dönemi için televizyon kanalları şimdiden hazırlıklara girişti.
Hangi dizilerin bu sezon sonrasında devam edeceği merakla beklenirken, birer birer final haberleri de duyurulmaya başlandı.
Son bölümü dün yayınlanan ve MedYapım tarafından yapılan "Korkma Ben Yanındayım" dizisi, 7. bölümünde izleyicilere veda edecek.
Kulislerden gelen bilgilere göre, NOW platformunun yeni sezonda da devam edeceği iki dizi "Hudutsuz Sevda" ve "Kızıl Goncalar" olarak belirlendi.
Diğer diziler olan Yabani, Gaddar, Şahane Hayatım ve Kirli Sepeti'nin ise, beklenmedik bir gelişme olmadığı sürece final yapacağı konuşuluyor.
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