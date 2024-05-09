Kendine Has Tarzı, Eşsiz Sesiyle Nova Norda'dan 12 Şarkı!
Kendine Has Tarzı, Eşsiz Sesiyle Nova Norda'dan 12 Şarkı!
Şarkılarının ve sesinin güzelliğinin yanı sıra eşsiz sahne kostümleri, enerjisi ve tarzı ile dikkat çeken Nova Norda'nın 12 harika şarkısını sizler için derledik!
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1. Nova Norda - Peşindeyim Kendimin (Official Lyric Video)
2. Nova Norda - Varım (Official Video)
3. Nova Norda - Beteri Yok Uslanmaktan (Official Audio)
4. ŞEREFİNE (Official Music Video)
5. Nova Norda - Doya Doya (Official Audio)
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6. Can Bonomo & Nova Norda - ELALEM (Official Video)
7. Nova Norda - Güm Güm (Official Music Video)
8. Nova Norda - BENZİN (Official Music Video)
9. Nova Norda feat. Korhan Futacı - Cehennem (Vertical/Dikey Video)
10. Aşka Çarem Yok (Official Audio)
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