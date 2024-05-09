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Kendine Has Tarzı, Eşsiz Sesiyle Nova Norda'dan 12 Şarkı!

etiket Kendine Has Tarzı, Eşsiz Sesiyle Nova Norda'dan 12 Şarkı!

ceren
ceren - Onedio Üyesi
09.05.2024 - 19:03

Şarkılarının ve sesinin güzelliğinin yanı sıra eşsiz sahne kostümleri, enerjisi ve tarzı ile dikkat çeken Nova Norda'nın 12 harika şarkısını sizler için derledik!

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1. Nova Norda - Peşindeyim Kendimin (Official Lyric Video)

2. Nova Norda - Varım (Official Video)

3. Nova Norda - Beteri Yok Uslanmaktan (Official Audio)

4. ŞEREFİNE (Official Music Video)

5. Nova Norda - Doya Doya (Official Audio)

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6. Can Bonomo & Nova Norda - ELALEM (Official Video)

7. Nova Norda - Güm Güm (Official Music Video)

8. Nova Norda - BENZİN (Official Music Video)

9. Nova Norda feat. Korhan Futacı - Cehennem (Vertical/Dikey Video)

10. Aşka Çarem Yok (Official Audio)

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11. Nova Norda - Pelin (Official Lyric Video)

12. Nova Norda - Bize Göre Değil (Visualiser)

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