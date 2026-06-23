Nobel Ödüllü Han Kang’ı Gerçekten Tanımak İstiyorsanız Okumanız Gereken Kitap: Işık ve İp

2024 Nobel Edebiyat Ödülü'nün sahibi olan Han Kang, yazıya, hafızaya, şiddete, doğaya ve insan ruhuna dair düşünceleriyle de çağımızın en önemli yazarlarından biri olarak kabul ediliyor. Vejetaryen, Çocuk Geliyor ve Veda Etmiyorum gibi eserleriyle milyonlarca okura ulaşan yazarın iç dünyasına açılan en özel kapılardan biri ise hiç kuşkusuz Işık ve İp.

Bu kitap, Han Kang'ın romanlarının arkasındaki felsefi soruların, kişisel yaralarının, umutlarının ve yazma tutkusunun izini süren otobiyografik bir metin. Onu yalnızca bir romancı olarak değil, insanlığın acılarıyla ve güzellikleriyle hesaplaşan bir düşünür olarak tanımak isteyenler için vazgeçilmez bir kaynak eser.

İşte Işık ve İp'ten, Han Kang'ın edebiyatını ve dünyaya bakışını anlamaya yardımcı olacak 10 unutulmaz alıntı.