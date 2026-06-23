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Nobel Ödüllü Han Kang’ı Gerçekten Tanımak İstiyorsanız Okumanız Gereken Kitap: Işık ve İp

Nobel Ödüllü Han Kang’ı Gerçekten Tanımak İstiyorsanız Okumanız Gereken Kitap: Işık ve İp

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
23.06.2026 - 12:01
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2024 Nobel Edebiyat Ödülü'nün sahibi olan Han Kang, yazıya, hafızaya, şiddete, doğaya ve insan ruhuna dair düşünceleriyle de çağımızın en önemli yazarlarından biri olarak kabul ediliyor. Vejetaryen, Çocuk Geliyor ve Veda Etmiyorum gibi eserleriyle milyonlarca okura ulaşan yazarın iç dünyasına açılan en özel kapılardan biri ise hiç kuşkusuz Işık ve İp.

Bu kitap,  Han Kang'ın romanlarının arkasındaki felsefi soruların, kişisel yaralarının, umutlarının ve yazma tutkusunun izini süren otobiyografik bir metin. Onu yalnızca bir romancı olarak değil, insanlığın acılarıyla ve güzellikleriyle hesaplaşan bir düşünür olarak tanımak isteyenler için vazgeçilmez bir kaynak eser.

İşte Işık ve İp'ten, Han Kang'ın edebiyatını ve dünyaya bakışını anlamaya yardımcı olacak 10 unutulmaz alıntı.

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"Her roman yazışımda sorulara katlanarak onların içinde yaşarım."

"Her roman yazışımda sorulara katlanarak onların içinde yaşarım."

  • 'Bir zamanlar 'ben' olan kişi, bu roman yüzünden zaten dönüşüme uğradığı için artık o kişiye geri dönmem mümkün değil.'

  • 'Ağlayarak yazarım. Akışı kesmek istemediğimden mutfakta ayakta bir şeyler atıştırırım... Böylece yeniden doğuyorum. Tüm gücümle hayata dönüyorum.'

"Bir tek yazı yazmak beni arkamdan iterek hayatın olduğu tarafa götürdü."

"Bir tek yazı yazmak beni arkamdan iterek hayatın olduğu tarafa götürdü."

  • 'İnsan insana bunu yapar mı... İnsan insan için bunu yapar mı? Uzlaşmaz görünen bu iki soru birbiriyle çatışıyordu ve bir bilmece haline gelmişti.'

  • 'Geçmiş, şimdiki zamana yardım edebilir mi? Ölenler yaşayanları kurtarabilir mi?'

"Güneye düşen gün ışığını vermek için. Yansıtarak... Böylece benim bahçemde ışık olur."

"Güneye düşen gün ışığını vermek için. Yansıtarak... Böylece benim bahçemde ışık olur."

  • 'Toprağın üstünde tamamen ölmüş gibi görünse bile kökleri canlıysa bitkilerin yeniden hayat bulabileceğini öğrenmiş oldum.'

  • 'Dil denilen ip aracılığıyla başkalarının ciğerlerine kadar akarak iç dünyalarıyla buluşma deneyimi.'

  • 'Ölmek demek soğumak demek. Yüzde biriken karların erimemesi... Öldürmek demek soğuk hale getirmek'

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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