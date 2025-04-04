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Nisan Ayına Özel Sebzelerle Philips Çift Hazneli Airfryer'da Pişirebileceğiniz 10 Mevsimlik Yemek Tarifi

etiket Nisan Ayına Özel Sebzelerle Philips Çift Hazneli Airfryer'da Pişirebileceğiniz 10 Mevsimlik Yemek Tarifi

buffythevampireslayer
buffythevampireslayer - Onedio Üyesi
04.04.2025 - 19:01

Nisan ayında birçok sebze var. Sebze yönünden zengin bir ay Nisan ayı. Bu ayın yemekleri de çok çeşitli doğal olarak. Lahanadan havuca, kerevizden karnabahara bu sebzelerle yapılacak Airfryer tariflerine birlikte bakalım mı?

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1. Mısır Gevrekli Çıtır Enginar - Enginarlı, Fasulyeli ve Brüksel Lahanalı Salata

1. Mısır Gevrekli Çıtır Enginar - Enginarlı, Fasulyeli ve Brüksel Lahanalı Salata

Hazırlama Süresi: 20 dakika

Pişirme süresi: 16 dakika

Pişirme derecesi: 200°

Malzemeler:

  • 400 gram enginar kalbi

  • 100 gram mısır gevreği

  • 1 yumurta

  • 2 yemek kaşığı un

  • 1 yemek kaşığı keklikotu

  • 2 yemek kaşığı yağ

Yapılışı:

1. Enginar kalplerinin suyunu süzüp güzelce kurulayın. 

2. Mısır gevreğini ufalayıp kaseye alın. Bir başka kapta da yumurtayı çırpın. Diğer bir kapta ise unla kekiği karıştırın. 

3. Enginar kalplerini önce una, sonra yumurtaya  ve son olarak mısır gevreğine bulayın.

4. Philips Çift Hazneli Airfryer haznesine yerleştirin ve üzerine yağ sürün. 200 derecede 7 dakika pişirin.

2. tarifimiz şöyle:

Hazırlama Süresi: 15 dakika

Pişirme süresi: 16 dakika

Pişirme derecesi: 180°

Malzemeler:

  • 480 gram enginar kalbi

  • 500 gram Brüksel lahanası

  • 240 gram beyaz fasulye

  • 1 kereviz sapı

  • 50 gram nar

  • 1 arpacık soğanı

  • 1 limon

  • 50 gram parmesan

  • 50 ml zeytinyağı

  • 1 çay kaşığı Dijon hardalı

  • Yarım çay kaşığı tuz

  • Yarım çay kaşığı biber

Yapılışı:

1. Enginar kalplerini suyunu süzerek kurulayın. Kuruttuğunuz enginarları Philips Çift Hazneli Airfryer haznesine yerleştirin. Belirtilen sürede pişirin.

2. Enginarlar pişerken Brüksel lahanalarını temizleyin ve ince ince dilimleyin. Beyaz fasulyeleri de yıkayın. Hepsini büyük bir kaseye alın. Üzerine de nar tanelerini ekleyin.

3. Arpacık soğanını doğrayın. Limon sıkarak suyunu çıkarın. 

4. Rende parmesanı, zeytinyağını, limon suyunu, hardalı, tuzu ve karabiberi bir araya getirip karıştırın. Üzerine doğranmış arpacığı da ekleyin. 

5. Pişen enginarları kaseye ekleyin. Sosu da üstüne ekleyin ve karıştırın.

Philips Çift Hazneli Airfryer ile lezzetli ve sağlıklı yemekler yapabileceksiniz. Az yağ ile yaptığınız için bu yemekler çok sağlıklı oluyor. Airfryer tarifleri sağlıklı olduğu kadar da lezzetli.

2. Battaniyede Kuşkonmaz - Çıtır Kuşkonmaz

2. Battaniyede Kuşkonmaz - Çıtır Kuşkonmaz

Hazırlama Süresi: 20 dakika

Pişirme süresi: 8 dakika

Pişirme derecesi: 180 

Malzemeler:

  • 300 gram kuşkonmaz

  • 100 gram krem peynir

  • 1 çay kaşığı tuz

  • 1 yemek kaşığı limon suyu

  • 130 gram milföy hamuru

  • 1 yumurta

Yapılışı:

1. Kuşkonmazları yıkayın ve sert kısımlarını atın.

2. Krem peynir, tuz ve limon suyunu karıştırın. Milföy hamuruna bu karışımı sürün. 

3. Hamuru şeritler halinde kesin ve her birini kuşkonmaza sarın. 

4. Yumurtayı çırpın ve hamurların üzerine sürün. Bu şekilde hazırladığınız kuşkonmazları Philips Çift Hazneli Airfryer haznesine yerleştirin ve pişirin.

2.tarif de şöyle:

Hazırlama Süresi: 10 dakika

Pişirme süresi: 22 dakika

Pişirme derecesi: 190°

Malzemeler:

  • 1 kg kuşkonmaz

  • Çeyrek çay kaşığı tuz

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

Yapılışı:

1. Kuşkonmazları yıkayın ve saplarını kesin.

2. Üzerlerine zeytinyağı gezdirip tuz atın.

3. Bu şekilde hazırladığınız kuşkonmazları Philips Çift Hazneli Airfryer'ın haznesine yerleştirin ve pişirin.

3. Kabak Graten - Karışık Sebze

3. Kabak Graten - Karışık Sebze

Hazırlama Süresi: 15 dakika

Pişirme süresi: 55 dakika

Pişirme derecesi: 150°

Malzemeler:

  • 750 gram kabak

  • 50 gram parmesan

  • 50 gram galeta unu

  • Yarım çay kaşığı sarımsak tozu

  • 250 ml krema

  • 125 gram mozzarella 

Yapılışı:

1. Kabakları dilimleyin ve Philips Çift Hazneli Airfryer haznesine yerleştirin.

2. Parmesanı, galeta unu, sarımsak tozunu ve karabiberi ekleyin ve karıştırın. Kremayı da bu karışıma ekleyin. Bu sosla kabakları soslayın.

3. Süre sonunda mozzarella peynirini kabakların üzerine serpin ve eriyene kadar pişirin.

2.tarife de bakalım:

Hazırlama Süresi: 10 dakika

Pişirme süresi: 15 dakika

Pişirme derecesi: 200°

Malzemeler:

  • Karnabahar

  • Kabak

  • Havuç

  • Pancar

  • Zeytinyağı

Yapılışı:

1. Sebzeleri istediğiniz şekilde doğrayın. 

2. Daha sonra bu sebzeleri güzelce yağlayın.

3. Philips Çift Hazneli Airfryer'ın haznesine yerleştirerek pişirin.

4. Havuç Kızartması - Ballı Yabani Havuç Rostosu

4. Havuç Kızartması - Ballı Yabani Havuç Rostosu

Hazırlama Süresi: 10 dakika

Pişirme süresi: 10 dakika

Pişirme derecesi: 160°

Malzemeler:

  • 600 gr havuç

  • 1 ve yarım yemek kaşığı mısır nişastası

  • 2 yemek kaşığı öğütülmüş badem

  • 2 yemek kaşığı kanola yağı

  • Çeyrek çay kaşığı tuz

Yapılışı:

1. Havuçları soyup yıkayın. Orta kalınlıkta olacak şekilde kesin.

2. Kaseye aldığınız havuçların üzerine tüm malzemeyi koyun ve güzelce karıştırın.

3. Bu karışıma bulanan havuçları Philips Çift Hazneli Airfryer haznesine alın ve pişirin.

2.tarife de bakalım...

Hazırlama Süresi: 15 dakika

Pişirme süresi: 12 dakika

Pişirme derecesi: 180°

Malzemeler:

  • 500 gram yabani havuç

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 yemek kaşığı un

  • 1 çay kaşığı bal

Yapılışı:

1. Yabani havuçları temizleyin ve bölün. Kaynar tuzlu suya atıp 5 dakika pişirin.

2. Zeytinyağı, un ve balı karıştırın ve bu karışımı havuçların üzerine döküp karıştırın.

3. Philips Çift Hazneli Airfryer'ın haznesine havuçları yerleştirin ve pişirin.

5. Kuskuslu Sebze Kasesi - Kavrulmuş Pancarlı Humus

5. Kuskuslu Sebze Kasesi - Kavrulmuş Pancarlı Humus

Hazırlama Süresi: 15 dakika

Pişirme süresi: 24 dakika

Pişirme derecesi: 180°

Malzemeler:

  • 500 gram pancar

  • 300 gram havuç

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 400 gram karnabahar

  • 240 gram kuskus

  • 200 gram humus

  • 50 gram yeşillik

Yapılışı:

1. Kırmızı pancarla havucu soyun ve küp küp doğrayın. 

2. Üzerine zeytinyağı, tuz ve karabiber ekleyin. Bu karışımı Philips Çift Hazneli Airfryer haznesine alın.

3. Karnabaharları 5 dakika suda haşlayın ve 12 dakika sonra Philips Çift Hazneli Airfryer haznesine ekleyin.

4. Bunlar pişerken kuskusu hazırlayın. Pişen sebzeleri kuskusla birleştirin. 

2.tarifi de verelim...

Hazırlama Süresi: 8 dakika

Pişirme süresi: 20 dakika

Pişirme derecesi: 160°

Malzemeler:

  • 300 gram pancar

  • 1 diş sarımsak

  • 1 yemek kaşığı kanola yağı

  • Yarım çay kaşığı tuz

  • 240 gram konserve nohut

  • 1 tutam karabiber

  • Yarım çay kaşığı kimyon

  • 1 limon

  • 1 yemek kaşığı tahin

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 çay kaşığı siyah susam tohumu

  • 5 gram maydanoz

Yapılışı:

1. Pancarları ve sarımsakları soyun ve küp şeklinde doğrayın. Bunları yağ ve tuzla karıştırın.

2. Bu pancar ve sarımsak karışımını Philips Çift Hazneli Airfryer haznesine yerleştirin ve pişirin.

3. Nohutları, kavrulmuş pancarı, sarımsak, biber, kimyon, limon suyu, tahin ve zeytinyağını robota alın ve çekin. 

4. Bu karışımı kaseye alın ve üzerine çörek otu serperek servis edebilirsiniz.

Aynı anda 2 tarif yapmaya imkan veren Philips Çift Hazneli Airfryer, mutfakta işleri kolaylaştırıyor. Zamandan tasarruf sağlayan Airfryer ile mutfakta işlerinizi hızlıca halledebileceksiniz.

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buffythevampireslayer
buffythevampireslayer
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