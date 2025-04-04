Nisan Ayına Özel Sebzelerle Philips Çift Hazneli Airfryer'da Pişirebileceğiniz 10 Mevsimlik Yemek Tarifi
Nisan Ayına Özel Sebzelerle Philips Çift Hazneli Airfryer'da Pişirebileceğiniz 10 Mevsimlik Yemek Tarifi
Nisan ayında birçok sebze var. Sebze yönünden zengin bir ay Nisan ayı. Bu ayın yemekleri de çok çeşitli doğal olarak. Lahanadan havuca, kerevizden karnabahara bu sebzelerle yapılacak Airfryer tariflerine birlikte bakalım mı?
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1. Mısır Gevrekli Çıtır Enginar - Enginarlı, Fasulyeli ve Brüksel Lahanalı Salata
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2. Battaniyede Kuşkonmaz - Çıtır Kuşkonmaz
3. Kabak Graten - Karışık Sebze
4. Havuç Kızartması - Ballı Yabani Havuç Rostosu
5. Kuskuslu Sebze Kasesi - Kavrulmuş Pancarlı Humus
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