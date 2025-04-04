Nisan Ayına Özel Sebzelerle Philips Çift Hazneli Airfryer'da Pişirebileceğiniz 10 Mevsimlik Yemek Tarifi

Hazırlama Süresi: 20 dakika

Pişirme süresi: 16 dakika

Pişirme derecesi: 200°

Malzemeler:

400 gram enginar kalbi

100 gram mısır gevreği

1 yumurta

2 yemek kaşığı un

1 yemek kaşığı keklikotu

2 yemek kaşığı yağ

Yapılışı:

1. Enginar kalplerinin suyunu süzüp güzelce kurulayın.

2. Mısır gevreğini ufalayıp kaseye alın. Bir başka kapta da yumurtayı çırpın. Diğer bir kapta ise unla kekiği karıştırın.

3. Enginar kalplerini önce una, sonra yumurtaya ve son olarak mısır gevreğine bulayın.

4. Philips Çift Hazneli Airfryer haznesine yerleştirin ve üzerine yağ sürün. 200 derecede 7 dakika pişirin.

2. tarifimiz şöyle:

Hazırlama Süresi: 15 dakika

Pişirme süresi: 16 dakika

Pişirme derecesi: 180°

Malzemeler:

480 gram enginar kalbi

500 gram Brüksel lahanası

240 gram beyaz fasulye

1 kereviz sapı

50 gram nar

1 arpacık soğanı

1 limon

50 gram parmesan

50 ml zeytinyağı

1 çay kaşığı Dijon hardalı

Yarım çay kaşığı tuz

Yarım çay kaşığı biber

Yapılışı:

1. Enginar kalplerini suyunu süzerek kurulayın. Kuruttuğunuz enginarları Philips Çift Hazneli Airfryer haznesine yerleştirin. Belirtilen sürede pişirin.

2. Enginarlar pişerken Brüksel lahanalarını temizleyin ve ince ince dilimleyin. Beyaz fasulyeleri de yıkayın. Hepsini büyük bir kaseye alın. Üzerine de nar tanelerini ekleyin.

3. Arpacık soğanını doğrayın. Limon sıkarak suyunu çıkarın.

4. Rende parmesanı, zeytinyağını, limon suyunu, hardalı, tuzu ve karabiberi bir araya getirip karıştırın. Üzerine doğranmış arpacığı da ekleyin.

5. Pişen enginarları kaseye ekleyin. Sosu da üstüne ekleyin ve karıştırın.

Philips Çift Hazneli Airfryer ile lezzetli ve sağlıklı yemekler yapabileceksiniz. Az yağ ile yaptığınız için bu yemekler çok sağlıklı oluyor. Airfryer tarifleri sağlıklı olduğu kadar da lezzetli.