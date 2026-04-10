Nisan 2026 Ford Fiyat Listesi! İşte Ford Focus, Puma, Kuga, Journey Courier, Edge ve Ranger Güncel Fiyatları

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
10.04.2026 - 10:03

Amerikan otomobil piyasasının önde gelenlerinden Ford, Nisan ayı fiyatlarını duyurdu. 1903 yılında otomobil devi Henry Ford tarafından kurulan ve tüm dünyada saygınlığıyla tanınan bu prestijli marka, kalitesi ve güçlü motor teknolojisi ile 2026 yılında da otomobil severlerin gözdesi olmaya devam ediyor. Şirket, son yıllarda Borsa İstanbul'da otomotiv sektörünün en değerli şirketi olarak da dikkatleri üzerine çekiyor. 

Peki, Ford Focus, Puma, Kuga, Courier, Ranger ve Mustang MachE modellerinin Nisan ayı fiyatları ne kadar oldu?

İşte Ford'un Nisan ayı fiyat listesi

Kaynak: https://www.ford.com.tr/
Ford Fiyat Listesi Nisan 2026

Otomotiv dünyasının devlerinden Ford, 9 Nisan'dan itibaren geçerli olacak yeni fiyat listesini meraklılarıyla paylaştı. Sektördeki öncü isimlerden biri olan Ford'un elektrikli otomobil modelleri arasında yer alan ve büyük ilgi gören Puma GenE modeli, Mart ayında 2.055.300 TL'lik etiketiyle otomobil severlerle buluşmuştu. Nisan ayında ise 2.116.600TL'lik başlangıç fiyatıyla otomobil tutkunlarını bekliyor.

Uyarı: Ford'un 'Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatları' aşağıda yer almaktadır. Belirtilen fiyatlar, markanın resmi internet sitesinden alınmış olup stok durumu, Nisan ayına özel kampanyalar, ödeme seçenekleri ve ekstra opsiyonlar gibi faktörlere göre farklılık gösterebilir. 

Ford Puma Fiyat Listesi Nisan 2026

  • Titanium SUV, 1.0L EcoBoost 125PS, 7 İleri Otomatik, Benzin/Hibrit - 2.069.700 TL 

  • ST-Line X SUV, 1.0L EcoBoost 155PS, 7 İleri Otomatik, Benzin/Hibrit - 2.291.000 TL

Ford Kuga Fiyat Listesi Nisan 2026

  • Titanium SUV, 1.5L EcoBoost 186PS, 8 İleri Otomatik, Benzin - 2.660.500 TL 

  • Active X SUV, 1.5L EcoBoost 186PS, 8 İleri Otomatik, Benzin - 3.026.300 TL 

  • ST-Line X SUV, 1.5L EcoBoost 186PS, 8 İleri Otomatik, Benzin - 3.305.300 TL

Ford Yeni Journey Courier Fiyat Listesi Nisan 2026

  • Kombi, 1.0L EcoBoost 125PS, 6 İleri Manuel, Benzin Deluxe - 2.347.300 TL

  • Kombi, 1.0L EcoBoost 125PS, 7 İleri Otomatik, Benzin Titanium - 2.950.200 TL

Ford Yeni Journey Courier BEV Fiyat Listesi Nisan 2026

  • Kombi, 100KW, Otomatik, Elektrik Titanium - 2.145.100 TL
Ford Puma GEN-E Fiyat Listesi Nisan 2026

  • Premium SUV, 123KW, Otomatik, Elektrik - 2.116.600 TL

Ford Focus Fiyat Listesi Nisan 2026

  • Sedan, 1.5L EcoBlue 115PS, 8 İleri Otomatik, Dizel Yeni Titanium Stil - 2.641.700 TL

  • Sedan, 1.5L EcoBlue 115PS, 8 İleri Otomatik, Dizel Yeni Titanium X - 2.776.900 TL

(Model Yılı: 2025)

Ford Ranger Fiyat Listesi Nisan 2026

  • XLT 4x4, 2.0L Ecoblue 170PS, 6 İleri Manuel, Dizel - 3.854.000 TL

  • XLT 4x4, 2.0L Ecoblue 170PS, 6 İleri Otomatik, Dizel - 4.124.600 TL 

  • Wildtrak 4x4, 2.0L Ecoblue 205PS, 10 İleri Otomatik, Dizel - 4.748.000 TL 

  • Wildtrak 4x4, 3.0L Ecoblue 240PS, 10 İleri Otomatik, Dizel - 5.550.600 TL 

  • Wildtrak X 4x4, 2.0L Ecoblue 205PS, 10 İleri Otomatik, Dizel - 5.273.800 TL

(Model Yılı: 2025)

Ford Capri Fiyat Listesi Nisan 2026

  • Premium SUV, 125KW, Otomatik, Elektrik - 2.504.300 TL 

  • Premium SUV, 250 KW AWD, Otomatik, Elektrik - 4.183.800 TL

Ford EXPLORER BEV Fiyat Listesi Nisan 2026

  • SUV, 125KW, Otomatik, Elektrik - Premium - 2.373.900 TL

  • SUV, 250 KW AWD, Otomatik, Elektrik - Premium - 4.074.800 TL

  • Select SUV, 125KW, Otomatik, Elektrik - 2.092.300 TL

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Ford Puma ST Fiyat Listesi Nisan 2026

ST SUV, 1.0L EcoBoost 160PS, 7 İleri Otomatik, Benzin/Hibrit - 2.652.800 TL

Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
