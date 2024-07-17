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Nilipek'in Ruhumuza Dokunacak 13 Eşsiz Şarkısı

etiket Nilipek'in Ruhumuza Dokunacak 13 Eşsiz Şarkısı

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
17.07.2024 - 16:01

Biraz da Türkçe müzik dinlemek isteyenler buraya. İşte karşınızda gelmiş geçmiş en keyifli ses: Nilipek! Dinledikçe kalbinizi bırakacağınız en iyi Nilipek parçalarını özenle seçtik, hazırsanız kulaklığınızı takın.

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1. Geçmiyor Zaman

2. Bildiğim Gibi

3. Gözleri Aşka Gülen

4. Gömülür

5. Son Mektup

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6. Bir Gün Beni Arzularsan Gel

7. Havada Bir Hinlik Var

8. Menekşe

9. Yalan Söyledik

10. Küçük Bir An

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11. Koşuyolu

12. Sandığım

13. Küçük Bir An

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