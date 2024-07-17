Nilipek'in Ruhumuza Dokunacak 13 Eşsiz Şarkısı
Nilipek'in Ruhumuza Dokunacak 13 Eşsiz Şarkısı
Biraz da Türkçe müzik dinlemek isteyenler buraya. İşte karşınızda gelmiş geçmiş en keyifli ses: Nilipek! Dinledikçe kalbinizi bırakacağınız en iyi Nilipek parçalarını özenle seçtik, hazırsanız kulaklığınızı takın.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Geçmiyor Zaman
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Bildiğim Gibi
3. Gözleri Aşka Gülen
4. Gömülür
5. Son Mektup
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Bir Gün Beni Arzularsan Gel
7. Havada Bir Hinlik Var
8. Menekşe
9. Yalan Söyledik
10. Küçük Bir An
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın