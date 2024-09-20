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Nike'ın Yeni CEO'su 36 Yıl Önce Stajyer Olarak İşe Başlayan Elliott Hill Oldu

Nike'ın Yeni CEO'su 36 Yıl Önce Stajyer Olarak İşe Başlayan Elliott Hill Oldu

Dilara
Dilara - Onedio Editörü
20.09.2024 - 19:33

Dünyaca ünlü Nike, üst düzey yöneticilerinde bir değişikliğe gitti. 2020 yılında CEO görevine atanan  John Donahoe, görevinden ayrılırken yerine eski yöneticilerden Elliott Hill getirildi.

Elliott Hill ise Nike'daki kariyerine stajyer olarak başlamıştı!

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Dünyaca ünlü ayakkabı ve spor giyim markası Nike, üst düzey yöneticilerinde bir değişikliğe gitti.

Dünyaca ünlü ayakkabı ve spor giyim markası Nike, üst düzey yöneticilerinde bir değişikliğe gitti.

Patronlar Dünyası'nın aktardığına göre, şirket bir süredir tedarik zinciri kesintileri, artan rekabet ve hisse senedi fiyatındaki düşüş gibi problemlerle uğraşıyordu. 

2014'ten beri Yönetim Kurulu'nda görev alan ve 2020'de CEO olarak atanan John Donahoe'nun emekliye ayrılacağı açıklandı.

CEO görevine ise deneyimli isim Elliott Hill getirildi.

CEO görevine ise deneyimli isim Elliott Hill getirildi.

John Donahoe döneminde şirket yıllık satışlarını artırmayı başarmış ancak bazı mali sorunlar da yaşanmıştı. Hill'in getirildiği pozisyona ise Donahoe'nun da 2025 yılına kadar destek vermesi bekleniyor.

Öte yandan Nike yöneticileri, Hill'in göreve getirilmesinin ne kadar doğru bir karar olduğunu belirtiyor.

Hill, daha önce de Nike'ın Yönetim Kurulu'nda görev almış, 2020'de ise işinden ayrılmıştı.

Aslında, Hill Yönetim Kurulu Üyesi olana dek kariyer basamaklarını teker teker tırmanmıştı. CEO olarak atanan Elliott Hill, Nike'da stajyer olarak işe başlamıştı!

Aslında, Hill Yönetim Kurulu Üyesi olana dek kariyer basamaklarını teker teker tırmanmıştı. CEO olarak atanan Elliott Hill, Nike'da stajyer olarak işe başlamıştı!

1998'de stajyer olarak işe başlayan Hill, 2 sene boyunca bu pozisyonda görev aldı. Daha sonra farklı departmanlarda görev alarak Yönetim Kurulu'na yükselmeyi başardı.

1998'de stajyer olarak işe başlayan Hill, 2 sene boyunca bu pozisyonda görev aldı. Daha sonra farklı departmanlarda görev alarak Yönetim Kurulu'na yükselmeyi başardı.

Hill'in Avrupa ve Kuzey Amerika'da üst düzey liderlik pozisyonlarında bulunduğu ve şirketin 39 milyar dolardan fazla büyümesine yardımcı olmaktan sorumlu olduğu belirtiliyor.

Hill, bugün geldiği noktayı ise "Nike her zaman benim bir parçam olmuştur. Onu daha parlak bir geleceğe taşımaya hazırım. 32 yıl boyunca sektörün en iyileriyle çalışma fırsatı elde ettim..." diyerek özetliyor.

Hill, bugün geldiği noktayı ise "Nike her zaman benim bir parçam olmuştur. Onu daha parlak bir geleceğe taşımaya hazırım. 32 yıl boyunca sektörün en iyileriyle çalışma fırsatı elde ettim..." diyerek özetliyor.

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