Nike'ın Yeni CEO'su 36 Yıl Önce Stajyer Olarak İşe Başlayan Elliott Hill Oldu

John Donahoe döneminde şirket yıllık satışlarını artırmayı başarmış ancak bazı mali sorunlar da yaşanmıştı. Hill'in getirildiği pozisyona ise Donahoe'nun da 2025 yılına kadar destek vermesi bekleniyor.

Öte yandan Nike yöneticileri, Hill'in göreve getirilmesinin ne kadar doğru bir karar olduğunu belirtiyor.

Hill, daha önce de Nike'ın Yönetim Kurulu'nda görev almış, 2020'de ise işinden ayrılmıştı.