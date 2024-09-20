Nike'ın Yeni CEO'su 36 Yıl Önce Stajyer Olarak İşe Başlayan Elliott Hill Oldu
Nike'ın Yeni CEO'su 36 Yıl Önce Stajyer Olarak İşe Başlayan Elliott Hill Oldu
Dünyaca ünlü Nike, üst düzey yöneticilerinde bir değişikliğe gitti. 2020 yılında CEO görevine atanan John Donahoe, görevinden ayrılırken yerine eski yöneticilerden Elliott Hill getirildi.
Elliott Hill ise Nike'daki kariyerine stajyer olarak başlamıştı!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Dünyaca ünlü ayakkabı ve spor giyim markası Nike, üst düzey yöneticilerinde bir değişikliğe gitti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
CEO görevine ise deneyimli isim Elliott Hill getirildi.
Aslında, Hill Yönetim Kurulu Üyesi olana dek kariyer basamaklarını teker teker tırmanmıştı. CEO olarak atanan Elliott Hill, Nike'da stajyer olarak işe başlamıştı!
1998'de stajyer olarak işe başlayan Hill, 2 sene boyunca bu pozisyonda görev aldı. Daha sonra farklı departmanlarda görev alarak Yönetim Kurulu'na yükselmeyi başardı.
Hill, bugün geldiği noktayı ise "Nike her zaman benim bir parçam olmuştur. Onu daha parlak bir geleceğe taşımaya hazırım. 32 yıl boyunca sektörün en iyileriyle çalışma fırsatı elde ettim..." diyerek özetliyor.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın