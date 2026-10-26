Bugün Hangi Diziler Var? 26 Ekim Pazartesi Dizileri Kaçta, Hangi Kanalda?

ATV’de Bugün Hangi Dizi Var?

ATV’de bugün Altı Üstü İstanbul var. Dizinin 18. bölümü saat 20.00’de başlıyor. Fragmanlarda Galip’in gözaltına alınması, Bayram’ın gerçeği saklayanlardan hesap sorması ve Emir’e kurulan doping kumpası öne çıkıyor. Gece 00.20’de Güneşin Doğduğu Yer’in 6. bölümü yayınlanacak.

Kanal D’de Bugün Hangi Dizi Var?

Kanal D’de bugün Uzak Şehir var. Dizinin 70. bölümü saat 20.00’de başlıyor. Fragmanda Cihan’ın nişanlanması, Alya’nın fenalaşması ve Kartal’ın ailenin karşısına çıkaracağı sır öne çıkıyor. Ozan Akbaba ile Sinem Ünsal’ın başrolde olduğu dizinin ardından 00.15’te Daha 17 tekrarı yayınlanacak.

NOW’da Bugün Hangi Dizi Var?

NOW’da bugün Sevdam Karadeniz var. Dizinin 3. bölümü saat 20.00’de başlıyor. Zeyşan’ın kardeşini kurtarmaya çalıştıkça yeni engellerle karşılaştığı, Kuzey’in ise onun gitmesine izin vermediği bölümde Alazlı ve Yeniceli aileleri arasındaki gerilim sürüyor. Gece 00.00’da Anne Yarısı altyazılı olarak yayınlanacak.