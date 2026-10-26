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Bugün Hangi Diziler Var? 26 Ekim Pazartesi Dizileri Kaçta, Hangi Kanalda?

Bugün Hangi Diziler Var? 26 Ekim Pazartesi Dizileri Kaçta, Hangi Kanalda?

yayın akışı Uzak Şehir
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Yaşam Editörü
26.10.2026 - 08:57
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Haftanın ilk akşamı dizilerle başlıyor. Altı Üstü İstanbul, Uzak Şehir, Sevdam Karadeniz ve Evlilik Güzeldir bu akşam yeni bölümleriyle ekranda. Peki bugün hangi diziler var, hangisi saat kaçta başlıyor? Show TV ve Star TV’de dizi yerine ne izlenecek? Pazartesi akşamının yayın akışına birlikte bakalım.

İşte detaylar…

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Bugün Hangi Diziler Var?

Bugün Hangi Diziler Var?

ATV’de Bugün Hangi Dizi Var?

ATV’de bugün Altı Üstü İstanbul var. Dizinin 18. bölümü saat 20.00’de başlıyor. Fragmanlarda Galip’in gözaltına alınması, Bayram’ın gerçeği saklayanlardan hesap sorması ve Emir’e kurulan doping kumpası öne çıkıyor. Gece 00.20’de Güneşin Doğduğu Yer’in 6. bölümü yayınlanacak.

Kanal D’de Bugün Hangi Dizi Var?

Kanal D’de bugün Uzak Şehir var. Dizinin 70. bölümü saat 20.00’de başlıyor. Fragmanda Cihan’ın nişanlanması, Alya’nın fenalaşması ve Kartal’ın ailenin karşısına çıkaracağı sır öne çıkıyor. Ozan Akbaba ile Sinem Ünsal’ın başrolde olduğu dizinin ardından 00.15’te Daha 17 tekrarı yayınlanacak.

NOW’da Bugün Hangi Dizi Var?

NOW’da bugün Sevdam Karadeniz var. Dizinin 3. bölümü saat 20.00’de başlıyor. Zeyşan’ın kardeşini kurtarmaya çalıştıkça yeni engellerle karşılaştığı, Kuzey’in ise onun gitmesine izin vermediği bölümde Alazlı ve Yeniceli aileleri arasındaki gerilim sürüyor. Gece 00.00’da Anne Yarısı altyazılı olarak yayınlanacak.

Bu Akşam Hangi Kanalda Ne Var?

Bu Akşam Hangi Kanalda Ne Var?

Diğer kanallara da göz atalım 👇

TRT 1’de Bugün Hangi Dizi Var?

TRT 1’de bugün Evlilik Güzeldir var. Dizinin 8. bölümü saat 20.00’de başlıyor. Fragmanlarda Yasemin ile Sinan’ın düğün hazırlıkları ve evlilik sözleşmesi krizi, Aslı ile Can’ın asansörde mahsur kalması öne çıkıyor. Gece 00.15’te Teşkilat tekrarı yayınlanacak.

Show TV’de Bugün Hangi Dizi Var?

Show TV’de bugün yeni dizi bölümü yok. Kanal saat 20.00’de Güldür Güldür Show’u yayınlıyor.

Star TV’de Bugün Hangi Dizi Var?

Star TV’de bugün de yeni dizi bölümü yok. 20.00’de ve 22.15’te Beyaz Saray Düştü filmi ekrana geliyor, gece 00.30’da yerli dizi tekrarı ya da sinema kuşağı başlayacak.

TV8’de Bugün Hangi Program Var?

TV8’de ise MasterChef Türkiye yayınlanıyor. Yarışmanın yeni bölümü saat 20.00’de başlayacak.

26 Ekim Pazartesi Dizileri Saat Kaçta Başlıyor?

26 Ekim Pazartesi Dizileri Saat Kaçta Başlıyor?

Bugünün yayın akışı saat sırasıyla şöyle:

20.00 – Altı Üstü İstanbul, 18. bölüm (ATV)

20.00 – Uzak Şehir, 70. bölüm (Kanal D)

20.00 – Sevdam Karadeniz, 3. bölüm (NOW)

20.00 – Evlilik Güzeldir, 8. bölüm (TRT 1)

20.00 – Güldür Güldür Show (Show TV)

20.00 – Beyaz Saray Düştü filmi (Star TV)

20.00 – MasterChef Türkiye (TV8)

22.15 – Beyaz Saray Düştü filmi (Star TV)

Yayın akışı kanal tarafından değiştirilebilir. Altı Üstü İstanbul, Uzak Şehir, Sevdam Karadeniz ve Evlilik Güzeldir her pazartesi akşamı yeni bölümle izleyiciyle buluşuyor.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Yaşam Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle yaşam haberlerini yakından takip ediyor ve okuyucularla buluşturuyorum.
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