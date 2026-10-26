Bugün Hangi Diziler Var? 26 Ekim Pazartesi Dizileri Kaçta, Hangi Kanalda?
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Haftanın ilk akşamı dizilerle başlıyor. Altı Üstü İstanbul, Uzak Şehir, Sevdam Karadeniz ve Evlilik Güzeldir bu akşam yeni bölümleriyle ekranda. Peki bugün hangi diziler var, hangisi saat kaçta başlıyor? Show TV ve Star TV’de dizi yerine ne izlenecek? Pazartesi akşamının yayın akışına birlikte bakalım.
İşte detaylar…
Bugün Hangi Diziler Var?
Bu Akşam Hangi Kanalda Ne Var?
26 Ekim Pazartesi Dizileri Saat Kaçta Başlıyor?
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle yaşam haberlerini yakından takip ediyor ve okuyucularla buluşturuyorum.
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